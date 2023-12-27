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Салат «Новогодняя сказка»

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Салат «Новогодняя сказка»

Описание приготовления:

Приготовить салат «Новогодняя сказка» можно не только к новогоднему, но и к любому другому праздничному столу. Если подготовить все ингредиенты заранее, то приготовить его можно буквально за считанные минуты. Можно просто перемешать салат перед подачей, но я хочу предложить более праздничный вариант — оформим его в виде елочки и создадим настоящую новогоднюю сказку на праздничном столе.
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Овощи / Птица / Курица / Курица копчёная Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Грудка копченая 200 Грамм
  • Грибы маринованные 150 Грамм (у меня лесные)
  • Лук 1 Штука
  • Картофель 2 Штуки (сваренный в мундире)
  • Яйцо 3 Штуки
  • Огурец соленый 2 Штуки
  • Растительное масло 2-3 Ст. ложек
  • Майонез По вкусу
  • Соль По вкусу
  • Зелень По вкусу (любая)

Количество порций 8

Как приготовить «Салат "Новогодняя сказка"»

Салат "Новогодняя сказка"

Подготовьте все ингредиенты. Картофель и яйца желательно отварить заранее и охладить.

Салат "Новогодняя сказка"

Картофель очистите, нарежьте мелкими кубиками и сложите в глубокую миску.

Салат "Новогодняя сказка"

Добавьте нарезанную примерно такими же кубиками копченую грудку.

Салат "Новогодняя сказка"

Лук измельчите и обжарьте на сковороде. Затем добавьте к остальным ингредиентам.

Салат "Новогодняя сказка"

Грибы мелко нарежьте. Грибы можно взять любые маринованные, у меня лесные.

Салат "Новогодняя сказка"

Яйца очистите и нарежьте кубиками.

Салат "Новогодняя сказка"

Аналогично нарежьте соленые огурцы.

Салат "Новогодняя сказка"

Заправьте салат майонезом, добавьте соль по вкусу и все перемешайте.

Салат "Новогодняя сказка"

Теперь выкладываем салат в виде елочки. Я использую вот такое специальное сервировочное блюдо, но можно выложить салат елочкой на любой подходящей по размеру плоской тарелке. Для этого сначала майонезом сделайте контуры, намечая будущую елочку, а затем выложите салат.

Салат "Новогодняя сказка"

Чтобы наша елочка смотрелась правдоподобнее, посыпьте ее измельченной свежей зеленью. Белком от яйца можно имитировать снег, а из овощей вырезать украшения. Салат «Новогодняя сказка" готов. Приятного аппетита! С наступающим Новым годом!

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