Описание приготовления:
Приготовить салат «Новогодняя сказка» можно не только к новогоднему, но и к любому другому праздничному столу. Если подготовить все ингредиенты заранее, то приготовить его можно буквально за считанные минуты. Можно просто перемешать салат перед подачей, но я хочу предложить более праздничный вариант — оформим его в виде елочки и создадим настоящую новогоднюю сказку на праздничном столе.
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Овощи / Птица / Курица / Курица копчёная Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Грудка копченая 200 Грамм
- Грибы маринованные 150 Грамм (у меня лесные)
- Лук 1 Штука
- Картофель 2 Штуки (сваренный в мундире)
- Яйцо 3 Штуки
- Огурец соленый 2 Штуки
- Растительное масло 2-3 Ст. ложек
- Майонез По вкусу
- Соль По вкусу
- Зелень По вкусу (любая)
Количество порций 8
Как приготовить «Салат "Новогодняя сказка"»
Подготовьте все ингредиенты. Картофель и яйца желательно отварить заранее и охладить.
Картофель очистите, нарежьте мелкими кубиками и сложите в глубокую миску.
Добавьте нарезанную примерно такими же кубиками копченую грудку.
Лук измельчите и обжарьте на сковороде. Затем добавьте к остальным ингредиентам.
Грибы мелко нарежьте. Грибы можно взять любые маринованные, у меня лесные.
Яйца очистите и нарежьте кубиками.
Аналогично нарежьте соленые огурцы.
Заправьте салат майонезом, добавьте соль по вкусу и все перемешайте.
Теперь выкладываем салат в виде елочки. Я использую вот такое специальное сервировочное блюдо, но можно выложить салат елочкой на любой подходящей по размеру плоской тарелке. Для этого сначала майонезом сделайте контуры, намечая будущую елочку, а затем выложите салат.
Чтобы наша елочка смотрелась правдоподобнее, посыпьте ее измельченной свежей зеленью. Белком от яйца можно имитировать снег, а из овощей вырезать украшения. Салат «Новогодняя сказка" готов. Приятного аппетита! С наступающим Новым годом!