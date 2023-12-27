Описание приготовления:

Приготовить салат «Новогодняя сказка» можно не только к новогоднему, но и к любому другому праздничному столу. Если подготовить все ингредиенты заранее, то приготовить его можно буквально за считанные минуты. Можно просто перемешать салат перед подачей, но я хочу предложить более праздничный вариант — оформим его в виде елочки и создадим настоящую новогоднюю сказку на праздничном столе.

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Овощи / Птица / Курица / Курица копчёная Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Грудка копченая 200 Грамм

Грибы маринованные 150 Грамм (у меня лесные)

Лук 1 Штука

Картофель 2 Штуки (сваренный в мундире)

Яйцо 3 Штуки

Огурец соленый 2 Штуки

Растительное масло 2-3 Ст. ложек

Майонез По вкусу

Соль По вкусу

Зелень По вкусу (любая)

Количество порций 8

Как приготовить «Салат "Новогодняя сказка"»

Подготовьте все ингредиенты. Картофель и яйца желательно отварить заранее и охладить.

Картофель очистите, нарежьте мелкими кубиками и сложите в глубокую миску.

Добавьте нарезанную примерно такими же кубиками копченую грудку.

Лук измельчите и обжарьте на сковороде. Затем добавьте к остальным ингредиентам.

Грибы мелко нарежьте. Грибы можно взять любые маринованные, у меня лесные.

Яйца очистите и нарежьте кубиками.

Аналогично нарежьте соленые огурцы.

Заправьте салат майонезом, добавьте соль по вкусу и все перемешайте.

Теперь выкладываем салат в виде елочки. Я использую вот такое специальное сервировочное блюдо, но можно выложить салат елочкой на любой подходящей по размеру плоской тарелке. Для этого сначала майонезом сделайте контуры, намечая будущую елочку, а затем выложите салат.

Чтобы наша елочка смотрелась правдоподобнее, посыпьте ее измельченной свежей зеленью. Белком от яйца можно имитировать снег, а из овощей вырезать украшения. Салат «Новогодняя сказка" готов. Приятного аппетита! С наступающим Новым годом!