Описание приготовления:
Красочное ресторанное блюдо можно приготовить и в домашних условиях, если у вас есть необходимые ингредиенты. Попробуйте микс киноа с томатами и обжаренным лососем. Вы обязательно впишете это кулинарное блюдо в свой еженедельный рацион.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Лосось Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Лосось 350 Грамм (стейк)
- Апельсин 1 Штука
- Киноа 120 Грамм
- Вода горячая 300 Миллилитров
- Томат 1-2 Штук
- Крахмал 1 Чайная ложка
- Соевый соус 50 Миллилитров
- Мед 1/2 Чайных ложки
- Сок лимона 1 Чайная ложка
- Масло растительное 20 Миллилитров
- Соль 3 Щепотки
- Перец черный молотый 1 Щепотка
- Приправа для рыбы 2-3 Щепоток
Количество порций 1
Калорийность
116 ккал
Калорийность
5 г
Белки
8 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Огненный лосось с киноа и томатами»
Подготовьте указанные ингредиенты. Апельсин промойте в воде, разрежьте пополам и выжмите сок. С лосося счистите чешую и промойте с обеих сторон, обсушите рыбу бумажными салфетками.
Промойте киноа в холодной воде несколько раз и высыпьте в казан, ковш. Всыпьте щепотку соли и залейте кипятком. Отварите не менее 15-20 минут на среднем нагреве.
Остудите киноа. Томаты промойте и вырежьте зеленые сердцевинки. Нарежьте мелкими или средними кубиками, добавьте в кашу вместе с измельченной зеленью, солью и молотым черным перцем.
В ковш или казан выложите мед, влейте соевый соус, добавьте крахмал, лимонный сок и все тщательно перемешайте.
Прогрейте смесь на плите, включая умеренный нагрев. Помешивайте соус венчиком, пока он слегка не загустеет, примерно 3-4 минуты.
Рыбу натрите приправой с обеих сторон.
Обжарьте лосося с обеих сторон в растительном масле по 3-4 минуты с каждой стороны.
Выложите киноа с томатами на тарелку, а на них — обжаренного лосося. Добавьте приготовленный соус и подайте к столу горячим.