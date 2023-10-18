Описание приготовления:

Красочное ресторанное блюдо можно приготовить и в домашних условиях, если у вас есть необходимые ингредиенты. Попробуйте микс киноа с томатами и обжаренным лососем. Вы обязательно впишете это кулинарное блюдо в свой еженедельный рацион.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Лосось Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Лосось 350 Грамм (стейк)

Апельсин 1 Штука

Киноа 120 Грамм

Вода горячая 300 Миллилитров

Томат 1-2 Штук

Крахмал 1 Чайная ложка

Соевый соус 50 Миллилитров

Мед 1/2 Чайных ложки

Сок лимона 1 Чайная ложка

Масло растительное 20 Миллилитров

Соль 3 Щепотки

Перец черный молотый 1 Щепотка

Приправа для рыбы 2-3 Щепоток

Количество порций 1

Калорийность

116 ккал

Калорийность

5 г

Белки

8 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Огненный лосось с киноа и томатами»

Подготовьте указанные ингредиенты. Апельсин промойте в воде, разрежьте пополам и выжмите сок. С лосося счистите чешую и промойте с обеих сторон, обсушите рыбу бумажными салфетками.

Промойте киноа в холодной воде несколько раз и высыпьте в казан, ковш. Всыпьте щепотку соли и залейте кипятком. Отварите не менее 15-20 минут на среднем нагреве.

Остудите киноа. Томаты промойте и вырежьте зеленые сердцевинки. Нарежьте мелкими или средними кубиками, добавьте в кашу вместе с измельченной зеленью, солью и молотым черным перцем.

В ковш или казан выложите мед, влейте соевый соус, добавьте крахмал, лимонный сок и все тщательно перемешайте.

Прогрейте смесь на плите, включая умеренный нагрев. Помешивайте соус венчиком, пока он слегка не загустеет, примерно 3-4 минуты.

Рыбу натрите приправой с обеих сторон.

Обжарьте лосося с обеих сторон в растительном масле по 3-4 минуты с каждой стороны.

Выложите киноа с томатами на тарелку, а на них — обжаренного лосося. Добавьте приготовленный соус и подайте к столу горячим.