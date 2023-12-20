Описание приготовления:

Для бутербродов масло лучше всего достать их холодильника заранее, чтобы оно стало мягким и его было легче намазывать. Для того чтобы получились тонкие кусочки теста, воспользуйтесь специальной насадкой для терки или широкой овощечисткой. Хлеб для бутербродов можно взять любой, главное чтобы он был вам по вкусу. Готовить бутерброды лучше всего перед приготовлением, чтобы они не заветрились.

Назначение: На завтрак / На полдник / На скорую руку Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Бутерброды / Закуски

Состав / Ингредиенты:

Батон 40 Грамм (или багет)

Масло сливочное 15 Грамм

Сыр 30 Грамм (твердый)

Количество порций 2

Калорийность

367 ккал

Калорийность

9 г

Белки

27 г

Жиры

24 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Бутерброды с маслом и сыром»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления бутербродов с маслом и сыром.

Ломтики батона подсушите с двух сторон в горячей сухой сковороде на среднем огне. Снимите их со сковороды и остудите.

Нанесите на батон масло с одной стороны.

Сыр нарежьте тонкими пластинками и выложите поверх на масло. Бутерброды с маслом и сыром готовы.

Приятного аппетита!