Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить "Кюри асадзуке" — огурцы по-японски. В классическом рецепте используются японские огурцы — длинные и тонкие, но подойдут также и тонкие короткие. Количество острого перца и чеснока регулируйте на свой вкус. Такая закуска отлично подойдет для повседневного меню и будет сочетаться с любым гарниром.

Основной ингредиент: Овощи / Огурец Блюдо: Закуски География кухни: Японская / Азиатская Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Огурец 2 Штуки (длинный)

Вода 400 Миллилитров

Соль 2 Чайных ложки

Уксус рисовый 1 Чайная ложка

Соевый соус 1.5 Ст. ложки

Масло кунжутное 1/2 Ст. ложки

Чеснок 2 Зубчика

Острый перец молотый 1/3 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

23 ккал

Калорийность

1 г

Белки

0 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Огурцы по-японски "Кюри асадзуке"»

Подготовьте все ингредиенты.

Огурцы помойте, обсушите и отрежьте кончики с двух сторон. Положите огурец между двух палочек для еды, сделайте тонкие разрезы не доходя до конца.

Влейте в большую миску или пищевой контейнер воду, добавьте соль и размешайте, чтобы она полностью растворилась.

Опустите огурцы в воду на 10-15 минут. На этом этапе огурцы уже можно разрезать на пару частей, чтобы они проще уместились.

Для заправки смешайте рисовый уксус, соевый соус, кунжутное масло, измельченный чеснок, кунжут и острый молотый перец чили.

Переложите огурцы в пакет, полейте заправкой.

Завяжите пакет и встряхните, чтобы заправка равномерно распределилась по огурцам. Уберите в холодильник минимум на полчаса, а в идеале на 3 часа.

Огурцы по-японски готовы, приятного вам аппетита!