Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить "Кюри асадзуке" — огурцы по-японски. В классическом рецепте используются японские огурцы — длинные и тонкие, но подойдут также и тонкие короткие. Количество острого перца и чеснока регулируйте на свой вкус. Такая закуска отлично подойдет для повседневного меню и будет сочетаться с любым гарниром.
Основной ингредиент: Овощи / Огурец Блюдо: Закуски География кухни: Японская / Азиатская Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Огурец 2 Штуки (длинный)
- Вода 400 Миллилитров
- Соль 2 Чайных ложки
- Уксус рисовый 1 Чайная ложка
- Соевый соус 1.5 Ст. ложки
- Масло кунжутное 1/2 Ст. ложки
- Чеснок 2 Зубчика
- Острый перец молотый 1/3 Чайных ложки
Количество порций 4
Калорийность
23 ккал
Калорийность
1 г
Белки
0 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Огурцы по-японски "Кюри асадзуке"»
Подготовьте все ингредиенты.
Огурцы помойте, обсушите и отрежьте кончики с двух сторон. Положите огурец между двух палочек для еды, сделайте тонкие разрезы не доходя до конца.
Влейте в большую миску или пищевой контейнер воду, добавьте соль и размешайте, чтобы она полностью растворилась.
Опустите огурцы в воду на 10-15 минут. На этом этапе огурцы уже можно разрезать на пару частей, чтобы они проще уместились.
Для заправки смешайте рисовый уксус, соевый соус, кунжутное масло, измельченный чеснок, кунжут и острый молотый перец чили.
Переложите огурцы в пакет, полейте заправкой.
Завяжите пакет и встряхните, чтобы заправка равномерно распределилась по огурцам. Уберите в холодильник минимум на полчаса, а в идеале на 3 часа.
Огурцы по-японски готовы, приятного вам аппетита!