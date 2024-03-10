Пышный омлет — это идеально подходящий вариант для питательного завтрака или легкого ужина. Блюдо готовится максимально просто, без каких-либо сложностей. Омлет можно приготовить различными способами, используя сковороду, духовку или применив метод готовки на пару. При желании в омлет добавляют любимые овощи, сыр или колбасные изделия. В данной подборке рассмотрены популярные варианты, а какой подходит вам, решайте сами!

Пышный омлет из яиц с молоком на сковороде

Пышный омлет из яиц с молоком на сковороде, выглядит довольно аппетитно. Приготовление блюда занимает от силы минут 20, а с рецептом справится даже ребенок. Для приготовления потрясающего завтрака понадобится минимум ингредиентов, которые найдутся в каждом холодильнике.

Ингредиенты –+2 порц.

Яйцо куриное 3 шт.

Молоко коровье 150 мл.

Масло сливочное 30 гр.

Соль 2 щепотки

Шаги 20 мин.

Как приготовить пышный омлет из яиц с молоком на сковороде? Заранее достаем яйца из холодильника и даем им согреться до комнатной температуры. отмеряем необходимое количество молока, жирность которого определяем самостоятельно по собственным предпочтениям. Согретые яйца промываем и насухо вытираем. Разбиваем во вместительную емкость. Вливаем молоко и добавляем соль по вкусу. При желании кладем любимые специи. Основательно смешиваем компоненты венчиком. Долго взбивать не нужно, достаточно объединить ингредиенты. Размещаем сковороду на огне и нагреваем на умеренном пламени. После чего на раскаленную поверхность выкладываем сливочное масло и распускаем до жидкого состояния. Распределяем масло по дну и бортикам. Аккуратно выливаем омлетную смесь и одновременно минимизируем нагрев. Прикрыв крышкой, готовим омлет 10-15 минут, пока омлетная масса хорошо не схватится. Спустя указанное время отключаем нагрев и даем постоять 5 минут, не открывая крышку. Приготовленный пышный омлет делим на порции и раскладываем по тарелкам. Сразу подаем на стол, пока блюдо не остыло. Приятного аппетита!

Пышный омлет, как в детском садике

Пышный омлет, как в детском садике доставит незабываемое удовольствие и напомнит о беззаботном детстве. Элементарный рецепт получится даже у неопытных кулинаров, главное соблюдать все рекомендации по приготовлению блюда. Воздушное угощение очень нравится и детям, и взрослые его уплетают за обе щеки.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Яйцо – 5 шт.

Молоко коровье – 250 мл.

Масло сливочное – 60 гр.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Одним из важнейших факторов является свежесть яиц. Проверить это можно простым способом, опустив яйца поочередно в миску с холодной водой. Свежие яйца сразу опустятся вниз. Проверив яйца на свежесть, моем их под краном и убираем воду полотенцем. После чего разбиваем в емкость с высокими бортиками. Берем из холодильника молоко любой жирности и даем постоять, чтобы оно слегка согрелось при комнатных условиях. Яйца перемешиваем вилкой до однородной субстанции. Не стоит использовать венчик, а тем более миксер. Теперь вливаем чуть согретое молоко и кладем соль в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями. Объединяем смесь вилкой. Включаем духовой шкаф, установив 200 градусов на рычаге температурного переключателя. Жаропрочную форму для выпекания омлета тщательно промазываем маслом, распределяя его как по дну, так и по стенкам. Рекомендую использовать именно сливочное масло, оно придает незабываемый вкус. 20 граммов будет достаточно. В смазанную маслом форму заливаем омлетную смесь и аккуратно помещаем в раскаленную духовку минут на 20. Спустя указанное время аккуратно достаем форму с готовым омлетом и по верху распределяем оставшееся сливочное масло. Слегка остужаем омлет и разрезаем на порции. Подаем к столу порционно. Приятного аппетита!

Вкусный омлет с сыром и помидорами

Вкусный омлет с сыром и помидорами выглядит великолепно и готовится элементарнее некуда. Приготовление простого блюда потребует не более 10 минут. Помидоры можно использовать обычные, а сыр обязательно должен хорошо плавиться. Для украшения можно взять зелень по вашему вкусу.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Яйцо – 4 шт.

Молоко коровье – 100 мл.

Масло сливочное – 20 гр.

Соль – 1 щепотка.

Сыр – 50 гр.

Помидоры черри – 20 шт.

Зелень рубленая – 1 горсть.

Процесс приготовления:

Сыр мелко трем на терке. Промываем и насухо вытираем помидоры. Как уже говорилось, можно использовать обычные или черри. Черри режем на 4 части. Моем и вытираем яйца. В глубокую миску разбиваем подготовленные яйца. Обязательно берем свежие. Перемешиваем венчиком полминуты. После чего вливаем молоко и солим. Размешиваем, пока смесь не станет однородной. Размещаем сковородку на огне. На раскаленной поверхности растапливаем сливочное масло. Забросив порезанные помидоры, слегка их обжариваем. После чего выливаем омлетную смесь. Силиконовой или деревянной лопаткой размешиваем секунд 20. Процедура нужна для того, чтобы омлет полностью прожарился. Зелень промываем, обсушиваем и мелко рубим. Присыпаем поверх перемешанного омлета. Прикрыв крышкой, готовим 3-4 минуты. Когда омлет пропечется, минимизируем нагрев. Измельчаем сыр при помощи терки и присыпаем почти готовый омлет. Накрываем крышкой и даем сыру расплавиться в течение 15 секунд. Убрав сковороду с плиты, заворачиваем омлет, придавая форму конверта. Перемещаем омлет на тарелку. По своему усмотрению присыпаем рубленой зеленью и стружкой сыра. Украшаем половинками помидоров. Приятного аппетита!

Пышный и воздушный омлет в духовке

Пышный и воздушный омлет в духовке представляет собой сытное и необыкновенно вкусное блюдо, которое обычно подают на завтрак или ужин. Реализация рецепта не доставит особых хлопот. Для приготовления аппетитного омлета обязательно нужны качественные и свежие продукты.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Яйцо – 5 шт.

Молоко коровье – 200 мл.

Соль – 0,5 ч.л.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Выкладываем на рабочий стол необходимые компоненты. Молоко не должно быть холодным. Поэтому его необходимо достать заранее, чтобы оно приобрело комнатную температуру. Яйца промываем и насухо вытираем. Включаем разогрев духовки до 190 градусах. Берем высокую емкость и разбиваем яйца, заливаем молоко. Добавляем соль. Активно взбалтываем компоненты, используя венчик. Жаропрочную форму промазываем растительным маслом и заливаем подготовленную массу. Отправляем форму в раскаленный духовой шкаф на полчаса. Спустя указанное время аккуратно достаем форму с готовым омлетом. Разрезаем угощение на порции и распределяем по тарелкам. При желании дополняем блюдо различными овощами и зеленью. Приятного аппетита!

Омлет с сыром и колбасой

Омлет с сыром и колбасой выглядит привлекательно и готовится максимально просто. Несложный процесс потребует около получаса. Колбасу для омлета можно использовать как вареную, так и копченую. Сыр выбираем только тот, который хорошо плавится. Можно взять несколько видов сыра. Так блюдо получается наиболее аппетитным.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Яйцо – 4 шт.

Колбаса – 150 гр.

Масло растительное – 20 мл.

Соль – по вкусу.

Сыр твердый – 100 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – для украшения.

Процесс приготовления:

Собираем необходимый набор продуктов для приготовления омлета. Колбасу освобождаем от оболочки и произвольно нарезаем. Используя терку с крупными или средними отверстиями, трем твердый сыр. Зелень ополаскиваем под краном и обсушиваем. Убираем грубые стебли. Листики измельчаем. Моем, вытираем яйца и аккуратно разбиваем. Яйца выливаем в высокую емкость. Солим и перчим. При помощи венчика перемешиваем до однородности. В глубокую сковороду наливаем растительное масло и размещаем на плите. Нагреваем. На разогретую поверхность кладем нарезанную колбасу. Слегка обжариваем до образования легкой золотистости. После чего заливаем яичную смесь. Присыпав сырной стружкой и прикрыв крышкой, убавляем нагрев до среднего. Готовим, пока яичная масса хорошо не схватится, а сыр не расплавится. Готовый омлет присыпаем измельченной зеленью. Подаем блюдо прямо в сковороде или раскладываем по порционным тарелкам. Приятного аппетита!

Как приготовить омлет со шпинатом

Как приготовить омлет со шпинатом, расскажу в сегодняшнем рецепте. Процесс приготовления без труда сможет повторить любой. Вкусное диетическое блюдо подойдет и в качестве завтрака, и в качестве легкого ужина. Питательный омлет идеально впишется в рацион всех, кто следит за фигурой или хочет привести себя в форму к лету.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Яйцо – 2 шт.

Молоко коровье – 70 мл.

Масло растительное – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Шпинат – 30 гр.

Сыр полутвердый – 30 гр.

Процесс приготовления:

Подготавливаем продукты. Обязательно берем только свежие ингредиенты. Промываем яйца и шпинат. Тщательно промыв листья, обрываем стебли. Берем высокую емкость и разбиваем яйца. Перемешиваем венчиком. Солим и вливаем молоко любой жирности. Помещаем сковороду на плите и разогреваем. Раскаленную поверхность промазываем растительным маслом. Для удобства используем кисточку. Забрасываем промытый и обсушенный шпинат. Обжариваем в течение пары минут. Вливаем омлетную смесь и быстро распределяем обжаренный шпинат, пока масса не успела схватиться. Прикрыв крышкой, готовим блюдо на умеренном пламени минут 5. Как только омлет полностью пропечется, отключаем конфорку. Распределяем пластинки сыра по одной стороне омлета. При помощи лопатки складываем омлет пополам. Таким образом сыр станет плавиться. Когда сыр расплавится, перемещаем омлет на тарелку. Сверху посыпаем молотым перцем. Подаем блюдо к столу. Приятного аппетита!

Пышный омлет на молоке с мукой

Пышный омлет на молоке с мукой готовится максимально легко из простых продуктов, которые найдутся у каждой хозяйки. Блюдо сможет с легкостью повторить даже тот, у которого совершенно нет никакого желания и умения готовить. Несложное приготовление вкусного омлета займет менее 30 минут.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Яйцо – 3 шт.

Молоко коровье – 100 мл.

Масло растительное – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Мука пшеничная – 1,5 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Свежие яйца промываем под краном и обсушиваем. Подготавливаем остальные ингредиенты. Берем высокую емкость и разбиваем яйца. Делаем это аккуратно, чтобы не попала скорлупа. Следом заливаем 100 миллилитров молока с любым содержанием жира. Солим и перчим. При желании добавляем любимые приправы. Объединяем ингредиенты до однородности при помощи вилки или ручного венчика. Далее к получившейся смеси засыпаем муку. При желании просеиваем, но это не обязательно. Основательно смешиваем компоненты, чтобы не оставалось мучных комочков. На этом этапе допускается вооружиться миксером и перемешать ингредиенты на низкой скорости. Нагреваем сковороду при средней температуре. Раскаленную поверхность смазываем растительным маслом. Удобнее это делать кулинарной кисточкой. Заливаем омлетную смесь и убавляем нагрев. Прикрыв крышкой, запекаем омлет 8-10 минут. Через указанное время отключаем нагрев. Делим готовый омлет на порции или переносим его целиком на блюдо. Подаем к столу. Приятного аппетита!

Омлет на водяной бане

Омлет на водяной бане получается необыкновенно воздушным и легким как облачко. Пористое угощение очень любят маленькие дети, да и взрослые с большим удовольствием готовят его на завтрак. Быстро, просто, питательно и недорого. Смешать ингредиенты получится у всех, и останется дело за малым.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Яйцо – 2 шт.

Молоко коровье – 70 мл.

Масло растительное – для смазывания банки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Подготавливаем ингредиенты. Промываем и вытираем насухо яйца. Берем вместительную емкость. Разбиваем подготовленные яйца. Вливаем молоко. Кладем соль и перец. Интенсивными движениями венчика смешиваем до состояния однородной консистенции. Получившуюся массу выливаем в смазанную растительным маслом пол-литровую банку. В кастрюлю небольшого размера кладем кухонное полотенце и наливаем теплую воду. Сверху размещаем банку, прикрытую крышкой. Количество воды должно немного превышать уровень омлетной смеси. Размещаем кастрюлю на среднем огне и ждем закипания. После чего минимизируем нагрев и готовим омлет 20-25 минут. Этого времени вполне хватит для того, чтобы омлет полностью приготовился. Аккуратно достаем банку. Берем сервировочную тарелку и осторожно переворачиваем банку. Омлет с легкостью «выпрыгнет». Приготовленный таким образом омлет получается нежным и пористым. Приятного аппетита!

Воздушный омлет на пару

Воздушный омлет на пару готовится элементарным образом. Используя простые и доступные ингредиенты, за небольшое количество времени с легкостью можно приготовить вкуснейший вариант вкусного и питательного завтрака. Нежный омлет понравится абсолютно всем.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Яйцо – 4 шт.

Молоко коровье – 200 мл.

Масло сливочное – для смазывания формы.

Соль – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Подготавливаем продукты. Ополаскиваем зелень. Можно использовать любую. У меня сегодня укроп. Промываем яйца, обсушиваем от влаги. Яйца разбиваем и выливаем в миску. Взбалтываем вилкой до однородности. К получившейся смеси заливаем 200 миллилитров молока. Хорошо перемешиваем. Измельчаем зелень укропа и засыпаем к омлетной смеси. Объединяем массу. В кастрюлю наливаем воду. Уровень воды не должен касаться решетки пароварки. Форму промазываем сливочным маслом. Выливаем омлетную смесь. Аккуратно перемещаем форму в пароварку. Закрываем крышку. Конструкцию размещаем на умеренном огне. Готовим блюдо 12-15 минут в зависимости от размера формы. Спустя указанное время аккуратно достаем форму с готовым омлетом. Переворачиваем форму на тарелку и извлекаем омлет. Присыпаем сверху укропом. Приятного аппетита!

Вкусный омлет с овощами на сковороде

Вкусный омлет с овощами на сковороде выглядит ярко и получается очень аппетитным. Набор овощей можно использовать любой, по собственным предпочтениям. В зимнее время подойдет замороженная смесь овощей. Низкокалорийное блюдо готовится проще простого. Готовьте и экспериментируйте.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Яйцо – 6 шт.

Молоко коровье – 200 мл.

Масло сливочное – 50 гр.

Соль – по вкусу.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Лук репчатый – 0,5 головки.

Сыр твердый – 70 гр.

Помидоры – 1 шт.

Стручковая фасоль – 30 гр.

Зелень укропа и петрушки – 10 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления: