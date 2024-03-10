Пышный омлет — это идеально подходящий вариант для питательного завтрака или легкого ужина. Блюдо готовится максимально просто, без каких-либо сложностей. Омлет можно приготовить различными способами, используя сковороду, духовку или применив метод готовки на пару. При желании в омлет добавляют любимые овощи, сыр или колбасные изделия. В данной подборке рассмотрены популярные варианты, а какой подходит вам, решайте сами!
Пышный омлет из яиц с молоком на сковороде
Пышный омлет из яиц с молоком на сковороде, выглядит довольно аппетитно. Приготовление блюда занимает от силы минут 20, а с рецептом справится даже ребенок. Для приготовления потрясающего завтрака понадобится минимум ингредиентов, которые найдутся в каждом холодильнике.
Ингредиенты –+2 порц.
- Яйцо куриное 3 шт.
- Молоко коровье 150 мл.
- Масло сливочное 30 гр.
- Соль 2 щепотки
Шаги 20 мин.
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Как приготовить пышный омлет из яиц с молоком на сковороде? Заранее достаем яйца из холодильника и даем им согреться до комнатной температуры. отмеряем необходимое количество молока, жирность которого определяем самостоятельно по собственным предпочтениям.
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Согретые яйца промываем и насухо вытираем. Разбиваем во вместительную емкость. Вливаем молоко и добавляем соль по вкусу. При желании кладем любимые специи.
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Основательно смешиваем компоненты венчиком. Долго взбивать не нужно, достаточно объединить ингредиенты.
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Размещаем сковороду на огне и нагреваем на умеренном пламени. После чего на раскаленную поверхность выкладываем сливочное масло и распускаем до жидкого состояния. Распределяем масло по дну и бортикам.
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Аккуратно выливаем омлетную смесь и одновременно минимизируем нагрев.
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Прикрыв крышкой, готовим омлет 10-15 минут, пока омлетная масса хорошо не схватится.
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Спустя указанное время отключаем нагрев и даем постоять 5 минут, не открывая крышку.
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Приготовленный пышный омлет делим на порции и раскладываем по тарелкам. Сразу подаем на стол, пока блюдо не остыло.
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Приятного аппетита!
Пышный омлет, как в детском садике
Пышный омлет, как в детском садике доставит незабываемое удовольствие и напомнит о беззаботном детстве. Элементарный рецепт получится даже у неопытных кулинаров, главное соблюдать все рекомендации по приготовлению блюда. Воздушное угощение очень нравится и детям, и взрослые его уплетают за обе щеки.
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 2
Ингредиенты:
- Яйцо – 5 шт.
- Молоко коровье – 250 мл.
- Масло сливочное – 60 гр.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Одним из важнейших факторов является свежесть яиц. Проверить это можно простым способом, опустив яйца поочередно в миску с холодной водой. Свежие яйца сразу опустятся вниз.
- Проверив яйца на свежесть, моем их под краном и убираем воду полотенцем. После чего разбиваем в емкость с высокими бортиками. Берем из холодильника молоко любой жирности и даем постоять, чтобы оно слегка согрелось при комнатных условиях.
- Яйца перемешиваем вилкой до однородной субстанции. Не стоит использовать венчик, а тем более миксер.
- Теперь вливаем чуть согретое молоко и кладем соль в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями. Объединяем смесь вилкой.
- Включаем духовой шкаф, установив 200 градусов на рычаге температурного переключателя. Жаропрочную форму для выпекания омлета тщательно промазываем маслом, распределяя его как по дну, так и по стенкам. Рекомендую использовать именно сливочное масло, оно придает незабываемый вкус. 20 граммов будет достаточно.
- В смазанную маслом форму заливаем омлетную смесь и аккуратно помещаем в раскаленную духовку минут на 20. Спустя указанное время аккуратно достаем форму с готовым омлетом и по верху распределяем оставшееся сливочное масло. Слегка остужаем омлет и разрезаем на порции.
- Подаем к столу порционно. Приятного аппетита!
Вкусный омлет с сыром и помидорами
Вкусный омлет с сыром и помидорами выглядит великолепно и готовится элементарнее некуда. Приготовление простого блюда потребует не более 10 минут. Помидоры можно использовать обычные, а сыр обязательно должен хорошо плавиться. Для украшения можно взять зелень по вашему вкусу.
Время готовки – 10 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 2
Ингредиенты:
- Яйцо – 4 шт.
- Молоко коровье – 100 мл.
- Масло сливочное – 20 гр.
- Соль – 1 щепотка.
- Сыр – 50 гр.
- Помидоры черри – 20 шт.
- Зелень рубленая – 1 горсть.
Процесс приготовления:
- Сыр мелко трем на терке. Промываем и насухо вытираем помидоры. Как уже говорилось, можно использовать обычные или черри. Черри режем на 4 части.
- Моем и вытираем яйца. В глубокую миску разбиваем подготовленные яйца. Обязательно берем свежие.
- Перемешиваем венчиком полминуты. После чего вливаем молоко и солим. Размешиваем, пока смесь не станет однородной.
- Размещаем сковородку на огне. На раскаленной поверхности растапливаем сливочное масло. Забросив порезанные помидоры, слегка их обжариваем.
- После чего выливаем омлетную смесь. Силиконовой или деревянной лопаткой размешиваем секунд 20. Процедура нужна для того, чтобы омлет полностью прожарился.
- Зелень промываем, обсушиваем и мелко рубим. Присыпаем поверх перемешанного омлета. Прикрыв крышкой, готовим 3-4 минуты. Когда омлет пропечется, минимизируем нагрев. Измельчаем сыр при помощи терки и присыпаем почти готовый омлет. Накрываем крышкой и даем сыру расплавиться в течение 15 секунд. Убрав сковороду с плиты, заворачиваем омлет, придавая форму конверта.
- Перемещаем омлет на тарелку. По своему усмотрению присыпаем рубленой зеленью и стружкой сыра. Украшаем половинками помидоров. Приятного аппетита!
Пышный и воздушный омлет в духовке
Пышный и воздушный омлет в духовке представляет собой сытное и необыкновенно вкусное блюдо, которое обычно подают на завтрак или ужин. Реализация рецепта не доставит особых хлопот. Для приготовления аппетитного омлета обязательно нужны качественные и свежие продукты.
Время готовки – 35 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 2
Ингредиенты:
- Яйцо – 5 шт.
- Молоко коровье – 200 мл.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Масло растительное – для смазывания формы.
Процесс приготовления:
- Выкладываем на рабочий стол необходимые компоненты. Молоко не должно быть холодным. Поэтому его необходимо достать заранее, чтобы оно приобрело комнатную температуру. Яйца промываем и насухо вытираем. Включаем разогрев духовки до 190 градусах.
- Берем высокую емкость и разбиваем яйца, заливаем молоко. Добавляем соль.
- Активно взбалтываем компоненты, используя венчик.
- Жаропрочную форму промазываем растительным маслом и заливаем подготовленную массу.
- Отправляем форму в раскаленный духовой шкаф на полчаса.
- Спустя указанное время аккуратно достаем форму с готовым омлетом. Разрезаем угощение на порции и распределяем по тарелкам. При желании дополняем блюдо различными овощами и зеленью.
- Приятного аппетита!
Омлет с сыром и колбасой
Омлет с сыром и колбасой выглядит привлекательно и готовится максимально просто. Несложный процесс потребует около получаса. Колбасу для омлета можно использовать как вареную, так и копченую. Сыр выбираем только тот, который хорошо плавится. Можно взять несколько видов сыра. Так блюдо получается наиболее аппетитным.
Время готовки – 25 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 3
Ингредиенты:
- Яйцо – 4 шт.
- Колбаса – 150 гр.
- Масло растительное – 20 мл.
- Соль – по вкусу.
- Сыр твердый – 100 гр.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Зелень – для украшения.
Процесс приготовления:
- Собираем необходимый набор продуктов для приготовления омлета.
- Колбасу освобождаем от оболочки и произвольно нарезаем.
- Используя терку с крупными или средними отверстиями, трем твердый сыр.
- Зелень ополаскиваем под краном и обсушиваем. Убираем грубые стебли. Листики измельчаем.
- Моем, вытираем яйца и аккуратно разбиваем. Яйца выливаем в высокую емкость. Солим и перчим. При помощи венчика перемешиваем до однородности.
- В глубокую сковороду наливаем растительное масло и размещаем на плите. Нагреваем.
- На разогретую поверхность кладем нарезанную колбасу. Слегка обжариваем до образования легкой золотистости.
- После чего заливаем яичную смесь. Присыпав сырной стружкой и прикрыв крышкой, убавляем нагрев до среднего. Готовим, пока яичная масса хорошо не схватится, а сыр не расплавится.
- Готовый омлет присыпаем измельченной зеленью.
- Подаем блюдо прямо в сковороде или раскладываем по порционным тарелкам.
- Приятного аппетита!
Как приготовить омлет со шпинатом
Как приготовить омлет со шпинатом, расскажу в сегодняшнем рецепте. Процесс приготовления без труда сможет повторить любой. Вкусное диетическое блюдо подойдет и в качестве завтрака, и в качестве легкого ужина. Питательный омлет идеально впишется в рацион всех, кто следит за фигурой или хочет привести себя в форму к лету.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 1
Ингредиенты:
- Яйцо – 2 шт.
- Молоко коровье – 70 мл.
- Масло растительное – 1 ч.л.
- Соль – 1 щепотка.
- Шпинат – 30 гр.
- Сыр полутвердый – 30 гр.
Процесс приготовления:
- Подготавливаем продукты. Обязательно берем только свежие ингредиенты. Промываем яйца и шпинат. Тщательно промыв листья, обрываем стебли.
- Берем высокую емкость и разбиваем яйца. Перемешиваем венчиком. Солим и вливаем молоко любой жирности.
- Помещаем сковороду на плите и разогреваем. Раскаленную поверхность промазываем растительным маслом. Для удобства используем кисточку. Забрасываем промытый и обсушенный шпинат. Обжариваем в течение пары минут.
- Вливаем омлетную смесь и быстро распределяем обжаренный шпинат, пока масса не успела схватиться.
- Прикрыв крышкой, готовим блюдо на умеренном пламени минут 5. Как только омлет полностью пропечется, отключаем конфорку.
- Распределяем пластинки сыра по одной стороне омлета.
- При помощи лопатки складываем омлет пополам. Таким образом сыр станет плавиться.
- Когда сыр расплавится, перемещаем омлет на тарелку. Сверху посыпаем молотым перцем.
- Подаем блюдо к столу. Приятного аппетита!
Пышный омлет на молоке с мукой
Пышный омлет на молоке с мукой готовится максимально легко из простых продуктов, которые найдутся у каждой хозяйки. Блюдо сможет с легкостью повторить даже тот, у которого совершенно нет никакого желания и умения готовить. Несложное приготовление вкусного омлета займет менее 30 минут.
Время готовки – 25 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 2
Ингредиенты:
- Яйцо – 3 шт.
- Молоко коровье – 100 мл.
- Масло растительное – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Мука пшеничная – 1,5 ст.л.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Свежие яйца промываем под краном и обсушиваем. Подготавливаем остальные ингредиенты.
- Берем высокую емкость и разбиваем яйца. Делаем это аккуратно, чтобы не попала скорлупа.
- Следом заливаем 100 миллилитров молока с любым содержанием жира. Солим и перчим. При желании добавляем любимые приправы.
- Объединяем ингредиенты до однородности при помощи вилки или ручного венчика.
- Далее к получившейся смеси засыпаем муку. При желании просеиваем, но это не обязательно.
- Основательно смешиваем компоненты, чтобы не оставалось мучных комочков. На этом этапе допускается вооружиться миксером и перемешать ингредиенты на низкой скорости.
- Нагреваем сковороду при средней температуре. Раскаленную поверхность смазываем растительным маслом. Удобнее это делать кулинарной кисточкой. Заливаем омлетную смесь и убавляем нагрев. Прикрыв крышкой, запекаем омлет 8-10 минут.
- Через указанное время отключаем нагрев. Делим готовый омлет на порции или переносим его целиком на блюдо. Подаем к столу. Приятного аппетита!
Омлет на водяной бане
Омлет на водяной бане получается необыкновенно воздушным и легким как облачко. Пористое угощение очень любят маленькие дети, да и взрослые с большим удовольствием готовят его на завтрак. Быстро, просто, питательно и недорого. Смешать ингредиенты получится у всех, и останется дело за малым.
Время готовки – 25 мин.
Время приготовления – 5 мин.
Порции – 1
Ингредиенты:
- Яйцо – 2 шт.
- Молоко коровье – 70 мл.
- Масло растительное – для смазывания банки.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Подготавливаем ингредиенты. Промываем и вытираем насухо яйца.
- Берем вместительную емкость. Разбиваем подготовленные яйца. Вливаем молоко. Кладем соль и перец. Интенсивными движениями венчика смешиваем до состояния однородной консистенции.
- Получившуюся массу выливаем в смазанную растительным маслом пол-литровую банку.
- В кастрюлю небольшого размера кладем кухонное полотенце и наливаем теплую воду. Сверху размещаем банку, прикрытую крышкой. Количество воды должно немного превышать уровень омлетной смеси.
- Размещаем кастрюлю на среднем огне и ждем закипания. После чего минимизируем нагрев и готовим омлет 20-25 минут. Этого времени вполне хватит для того, чтобы омлет полностью приготовился. Аккуратно достаем банку.
- Берем сервировочную тарелку и осторожно переворачиваем банку. Омлет с легкостью «выпрыгнет».
- Приготовленный таким образом омлет получается нежным и пористым.
- Приятного аппетита!
Воздушный омлет на пару
Воздушный омлет на пару готовится элементарным образом. Используя простые и доступные ингредиенты, за небольшое количество времени с легкостью можно приготовить вкуснейший вариант вкусного и питательного завтрака. Нежный омлет понравится абсолютно всем.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 2
Ингредиенты:
- Яйцо – 4 шт.
- Молоко коровье – 200 мл.
- Масло сливочное – для смазывания формы.
- Соль – по вкусу.
- Зелень – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Подготавливаем продукты. Ополаскиваем зелень. Можно использовать любую. У меня сегодня укроп. Промываем яйца, обсушиваем от влаги.
- Яйца разбиваем и выливаем в миску. Взбалтываем вилкой до однородности.
- К получившейся смеси заливаем 200 миллилитров молока. Хорошо перемешиваем.
- Измельчаем зелень укропа и засыпаем к омлетной смеси. Объединяем массу.
- В кастрюлю наливаем воду. Уровень воды не должен касаться решетки пароварки. Форму промазываем сливочным маслом. Выливаем омлетную смесь. Аккуратно перемещаем форму в пароварку. Закрываем крышку. Конструкцию размещаем на умеренном огне. Готовим блюдо 12-15 минут в зависимости от размера формы.
- Спустя указанное время аккуратно достаем форму с готовым омлетом.
- Переворачиваем форму на тарелку и извлекаем омлет. Присыпаем сверху укропом.
- Приятного аппетита!
Вкусный омлет с овощами на сковороде
Вкусный омлет с овощами на сковороде выглядит ярко и получается очень аппетитным. Набор овощей можно использовать любой, по собственным предпочтениям. В зимнее время подойдет замороженная смесь овощей. Низкокалорийное блюдо готовится проще простого. Готовьте и экспериментируйте.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 5 мин.
Порции – 4
Ингредиенты:
- Яйцо – 6 шт.
- Молоко коровье – 200 мл.
- Масло сливочное – 50 гр.
- Соль – по вкусу.
- Болгарский перец сладкий – 1 шт.
- Лук репчатый – 0,5 головки.
- Сыр твердый – 70 гр.
- Помидоры – 1 шт.
- Стручковая фасоль – 30 гр.
- Зелень укропа и петрушки – 10 гр.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Достаем необходимые составляющие по указанному в рецептуре списку. Проверяем яйца на свежесть, опустив в емкость с холодной водой. Свежие яйца сразу же опустятся вниз. Овощи, зелень и яйца моем и даем им обсохнуть.
- В емкость с высокими бортиками разбиваем яйца и заливаем 200 миллилитров молока любой жирности. Объединяем содержимое при помощи вилки.
- Измельчаем сыр на терке и высыпаем в омлетную смесь. Перемешиваем, но не солим. Соли будет достаточно от сыра. А если нет, можно посолить овощи.
- Очищенный репчатый лук и сладкий перец нарезаем кубиками. Фасоль режем на части.
- Сковородку размещаем на конфорке. Забрасываем кусочек сливочного масла и растапливаем. Выкладываем овощи и обжариваем их в течение 5-7 минут в зависимости от диаметра сковороды. Немного солим и перчим.
- Пассерованные овощи равномерно заливаем омлетной смесью.
- Вымытый помидор режем на ломтики или несколько помидорок черри разрезаем на 4 части и хаотично распределяем по омлету.
- Подготовленную зелень мелко крошим и посыпаем сверху. Прикрываем сковородку и запекаем блюдо 10-12 минут, установив умеренное пламя.
- Готовый омлет при помощи лопатки перекладываем на блюдо.
- Разрезав на порции, подаем омлет на стол. Приятного аппетита!