ГлавнаяРецептыТрадиционное украинское лакомство по-новому: готовим вергуны с коньяком Традиционное украинское лакомство по-новому: готовим вергуны с коньяком На чтение: 1 минута Вергуны готовятся очень просто, а вкус имеют незабываемый. Но если добавить в тесто бренди, будет еще ароматнее. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Такое печенье понравится всем. Сохраните этот рецепт, ведь будете воспроизводить его не раз. Будет вкусно Вкусный перекус за считанные минуты: топ-4 рецепта с намазками из морепродуктов Вергуны на сметане с бренди Время: 1 час Порций: 10 Ингредиенты: – 3 стакана муки; – половина стакана сметаны; – 3 желтка; – 1 столовая ложка сахара; – четверть чайной ложки соли; – 2 столовые ложки коньяка, бренди, рома или водки. Приготовление: Взбейте желтки с сахаром, солью, сметаной и бренди до однородности. Добавьте просеянную муку, замесите тесто и оставьте отдыхать на поверхности под тарелкой, минут на 30. Раскатайте тесто, нарежьте ромбами, сделайте насечку внутри и прокрутите один край. Жарьте в большом количестве разогретого масла до золотистого цвета. Выкладывайте на бумажные полотенца, затем присыпьте пудрой или полейте медом или вареньем. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить чрезвычайный десерт только из 2 ингредиентов. Поделитесь с друзьями