Традиционное украинское лакомство по-новому: готовим вергуны с коньяком

Вергуны готовятся очень просто, а вкус имеют незабываемый. Но если добавить в тесто бренди, будет еще ароматнее.

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Вергуны на сметане с бренди

Время : 1 час

: 1 час Порций: 10

Ингредиенты:

– 3 стакана муки;

– половина стакана сметаны;

– 3 желтка;

– 1 столовая ложка сахара;

– четверть чайной ложки соли;

– 2 столовые ложки коньяка, бренди, рома или водки.

Приготовление:

Взбейте желтки с сахаром, солью, сметаной и бренди до однородности. Добавьте просеянную муку, замесите тесто и оставьте отдыхать на поверхности под тарелкой, минут на 30. Раскатайте тесто, нарежьте ромбами, сделайте насечку внутри и прокрутите один край. Жарьте в большом количестве разогретого масла до золотистого цвета. Выкладывайте на бумажные полотенца, затем присыпьте пудрой или полейте медом или вареньем.

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