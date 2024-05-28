ГлавнаяРецептыОх эта клубника: двухслойный десерт, который вас точно будут просить делать чуть ли не каждый день Ох эта клубника: двухслойный десерт, который вас точно будут просить делать чуть ли не каждый день На чтение: 1 минута Сезон клубники – это возможность насладиться большим количеством шедевральных вкусностей. Особые эмоции вызывают нежные десерты, которые хочется готовить снова и снова. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот двухслойный десерт придаст праздничного настроения даже самым тяжелым будням. Кстати, не стоит беспокоиться о фигуре, ведь он готовится без малейшей щепотки сахара. Читайте также Идеальное решение в жаркую погоду: легкий рецепт лимонада из клубники Рецепт клубничного десерта Время: 30 минут + застывание желе Порций: 4 Ингредиенты: крем: – 250 грамм маскарпоне; – 250 миллилитров сливок (30%); – 4,5 столовые ложки стевии; клубничный слой: – 450 грамм клубники; – 1 упаковка клубничного желе; – 450 миллилитров воды; – 3 столовые ложки стевии; декор: – свежая клубника; – листья мяты. Приготовление: Желе растворяем в горячей воде, добавляем стевию, перемешиваем и охлаждаем. Клубнику моем, обсушиваем, удаляем плодоножки. Нарезаем на мелкие кусочки и раскладываем по стаканам. Заливаем охлажденным желе и ставим в холодильник до застывания. Можно поставить под углом, чтобы достичь интересного эстетического эффекта. В кофемолке перемалываем стевию. Холодные сливки выливаем в миску и взбиваем. Когда они начнут густеть, добавляем стевию и уменьшаем скорость. Добавляем маскарпоне. Выкладываем пышную массу на желе, украшаем клубникой и мятой. Приятного аппетита! В чем лучше всего мариновать шашлык: совет французских шеф-поваров. Поделитесь с друзьями