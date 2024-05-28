Салат «Дон Жуан»: рецепт изумительно вкусного салата

Это популярное блюдо, которое часто подают в кафе и ресторанах. Но приготовить его дома невероятно просто.
Салат «Дон Жуан» славится своим изысканным вкусом и оригинальностью. И его невероятно просто приготовить, тогда как вкус удивляет пикантностью. Рецептом поделились на сайте издания Marie Claire.
Салат «Дон Жуан»
Ингредиенты:
- курица копченая — 300 г;
- шампиньоны свежие — 200 г;
- сыр твердый — 100 г;
- зеленый лук;
- майонез, соль.
Копченую курицу нарежьте небольшими кубиками и отложите пока в сторону. Грибы надо помыть, обсушить и тонко нарезать. Обжарьте грибы на сковороде до золотистой корочки.
Твердый сыр натрите на мелкой терке. Зеленый лук мелко нарежьте.
В глубокой миске смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом, посолите и подавайте на стол. Таким салатом можно наполнять порционные корзиночки из теста.
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