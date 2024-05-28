Салат «Дон Жуан»: рецепт изумительно вкусного салата

Это популярное блюдо, которое часто подают в кафе и ресторанах. Но приготовить его дома невероятно просто.

Салат «Дон Жуан» славится своим изысканным вкусом и оригинальностью. И его невероятно просто приготовить, тогда как вкус удивляет пикантностью. Рецептом поделились на сайте издания Marie Claire.

Салат «Дон Жуан»

Ингредиенты:

курица копченая — 300 г;

шампиньоны свежие — 200 г;

сыр твердый — 100 г;

зеленый лук;

майонез, соль.

Копченую курицу нарежьте небольшими кубиками и отложите пока в сторону. Грибы надо помыть, обсушить и тонко нарезать. Обжарьте грибы на сковороде до золотистой корочки.

Твердый сыр натрите на мелкой терке. Зеленый лук мелко нарежьте.

В глубокой миске смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом, посолите и подавайте на стол. Таким салатом можно наполнять порционные корзиночки из теста.

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