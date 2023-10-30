Описание приготовления:

Я предлагаю приготовить "Походную" кашу с гречкой, она идеально подходит для походных условий, ведь варится она достаточно быстро и идеально сочетается с тушёнкой. Но можно взять любую крупу в зависимости от обстоятельств. Очень сытно получается и ничуть не хуже если взять пшено или перловку. В любом случае на большую компанию берите крупу и тушёнку с запасом, получается ну очень вкусно, на всех может и не хватить!

Назначение: На природу Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Крупы / Гречка / Тушенка Блюдо: Горячие блюда / Каши

Состав / Ингредиенты:

Крупа гречневая 500 Грамм

Тушенка 2 Банки

Лук 2 Штуки

Морковь 2 Штуки

Соль По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

192 ккал

Калорийность

11 г

Белки

7 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Каша "Походная"»

Подготовьте все ингредиенты.

Морковь очистите и нарежьте произвольно, но не слишком мелко.

Лук нарежьте полукольцами или четвертинками.

Крупу промойте.

Снимите с тушёнки верхний слой жира и добавьте в разогретый казан. Следом добавьте лук и морковь.

Обжарьте овощи периодически помешивая до мягкости.

Затем добавьте тушёнку.

Перемешайте.

Добавьте промытую крупу.

Перемешайте и посолите по вкусу.

Влейте воду, в соотношении 1 к 2, накройте крышкой и готовьте 15-20 минут.

Каша "Походная" готова. Можно подавать к столу.

Приятного аппетита!

Совет от повара:

Расчет воды и крупы — 1:2, т.е. на 1 стакан гречки приходится 2 стакана воды.