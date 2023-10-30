Описание приготовления:
Я предлагаю приготовить "Походную" кашу с гречкой, она идеально подходит для походных условий, ведь варится она достаточно быстро и идеально сочетается с тушёнкой. Но можно взять любую крупу в зависимости от обстоятельств. Очень сытно получается и ничуть не хуже если взять пшено или перловку. В любом случае на большую компанию берите крупу и тушёнку с запасом, получается ну очень вкусно, на всех может и не хватить!
Назначение: На природу Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Крупы / Гречка / Тушенка Блюдо: Горячие блюда / Каши
Состав / Ингредиенты:
- Крупа гречневая 500 Грамм
- Тушенка 2 Банки
- Лук 2 Штуки
- Морковь 2 Штуки
- Соль По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
192 ккал
Калорийность
11 г
Белки
7 г
Жиры
19 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Каша "Походная"»
Подготовьте все ингредиенты.
Морковь очистите и нарежьте произвольно, но не слишком мелко.
Лук нарежьте полукольцами или четвертинками.
Крупу промойте.
Снимите с тушёнки верхний слой жира и добавьте в разогретый казан. Следом добавьте лук и морковь.
Обжарьте овощи периодически помешивая до мягкости.
Затем добавьте тушёнку.
Перемешайте.
Добавьте промытую крупу.
Перемешайте и посолите по вкусу.
Влейте воду, в соотношении 1 к 2, накройте крышкой и готовьте 15-20 минут.
Каша "Походная" готова. Можно подавать к столу.
Приятного аппетита!
Совет от повара:
Расчет воды и крупы — 1:2, т.е. на 1 стакан гречки приходится 2 стакана воды.