Оладьи, как пух без дрожжей: на кефире и без яиц. Делюсь бабушкиными секретами приготовления

Что было раньше — блины или оладьи? Таким вопросом задаются гастрономы по всему миру. Спор об оладьях и блинах до сих пор кипит, так как неизвестно точное происхождение данных блюд. Мы знаем, что первые блины у славян больше напоминали оладьи, так как были пышными и маленькими. Тогда просто не было комфортных сковород, поэтому искусство готовки тонких блинов осваивалось трудно.

Позднее люди стали жарить тонкие блины, примерно в X веке. Получается, что оладьи были раньше блинов. Но, тогда люди не считали, что блины — это маленькие пышные оладьи.

Сейчас все проще. Можно приготовить пышные и вкусные оладьи даже без дрожжей. Расскажем, как сделать оладьи без дрожжей и яиц.

Ингредиенты для оладий:

кефир — 250 мл;

сода — ½ ч.л.;

сахар — ст.л.;

соль — щепотка;

мука — 140 г.

Приготовление оладий:

В теплый кефир высыпаем соду, дожидаемся реакции. Обязательно делаем это в теплом кефире, так реакция произойдет быстрее.

Высыпаем в кефир сахар, соль, частями добавляем муку и вымешиваем недолго, избавляемся от комочков. В сковороде на растительном масле обжариваем порции оладий.

Как только оладьи схватились, переворачиваем на другую сторону. При этом не оставляем тесто на расстойку и не перемешиваем заново, чтобы получить пышные оладьи.

В результате получаются простые оладьи без яиц и дрожжей.

Их можно сочетать с любой добавкой в виде сметаны и сгущенного молока.