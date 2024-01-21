Оладьи, как пух без дрожжей: на кефире и без яиц. Делюсь бабушкиными секретами приготовления

Что было раньше — блины или оладьи? Таким вопросом задаются гастрономы по всему миру. Спор об оладьях и блинах до сих пор кипит, так как неизвестно точное происхождение данных блюд. Мы знаем, что первые блины у славян больше напоминали оладьи, так как были пышными и маленькими. Тогда просто не было комфортных сковород, поэтому искусство готовки тонких блинов осваивалось трудно.
Позднее люди стали жарить тонкие блины, примерно в X веке. Получается, что оладьи были раньше блинов. Но, тогда люди не считали, что блины — это маленькие пышные оладьи.
Сейчас все проще. Можно приготовить пышные и вкусные оладьи даже без дрожжей. Расскажем, как сделать оладьи без дрожжей и яиц.
Ингредиенты для оладий:
- кефир — 250 мл;
- сода — ½ ч.л.;
- сахар — ст.л.;
- соль — щепотка;
- мука — 140 г.
Приготовление оладий:
В теплый кефир высыпаем соду, дожидаемся реакции. Обязательно делаем это в теплом кефире, так реакция произойдет быстрее.
Высыпаем в кефир сахар, соль, частями добавляем муку и вымешиваем недолго, избавляемся от комочков. В сковороде на растительном масле обжариваем порции оладий.
Как только оладьи схватились, переворачиваем на другую сторону. При этом не оставляем тесто на расстойку и не перемешиваем заново, чтобы получить пышные оладьи.
В результате получаются простые оладьи без яиц и дрожжей.
Их можно сочетать с любой добавкой в виде сметаны и сгущенного молока.