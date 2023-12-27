Описание приготовления:

Рецепт этого "Оливье" практически классический, единственное отличие — я вместо колбасы использовала буженину. Буженину можно взять любую на ваш выбор, очень вкусно получается если приготовить буженину самим. Домашняя буженина готовится легко и просто, мясо натирается перцем, чесноком и горчицей, солится и запекается в фольге. Простой, сытный и вкусный салат прост в исполнении и безупречен по вкусу. Попробуйте приготовить "Оливье" с бужениной и ваши гости его обязательно оценят!

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Салаты / Салат Оливье

Состав / Ингредиенты:

Буженина 150 Грамм

Горошек консервированный 100 Грамм

Картофель 2 Штуки (в мундире)

Яйцо 2 Штуки (вареное)

Соленые огурцы 2 Штуки

Морковь 1 Штука (вареная)

Майонез По вкусу

Соль По вкусу

Количество порций 4

Как приготовить «"Оливье" с бужениной»

Подготовьте все ингредиенты. Заранее отварите картофель, морковь и яйца, остудите.

Буженину нарежьте мелкими кубиками и переложите в глубокую миску.

Добавьте нарезанный примерно такими же кубиками картофель.

Морковь очистите и нарежьте кубиками.

Добавьте горошек, предварительно слив с него всю жидкость.

Яйца очистите и нарежьте кубиками.

Огурцы нарежьте кубиками, отожмите и добавьте к остальным ингредиентам.

Заправьте салат майонезом, посолите по вкусу и хорошо перемешайте. "Оливье" с бужениной готов.

Приятного аппетита!