Описание приготовления:
Рецепт этого "Оливье" практически классический, единственное отличие — я вместо колбасы использовала буженину. Буженину можно взять любую на ваш выбор, очень вкусно получается если приготовить буженину самим. Домашняя буженина готовится легко и просто, мясо натирается перцем, чесноком и горчицей, солится и запекается в фольге. Простой, сытный и вкусный салат прост в исполнении и безупречен по вкусу. Попробуйте приготовить "Оливье" с бужениной и ваши гости его обязательно оценят!
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Салаты / Салат Оливье
Состав / Ингредиенты:
- Буженина 150 Грамм
- Горошек консервированный 100 Грамм
- Картофель 2 Штуки (в мундире)
- Яйцо 2 Штуки (вареное)
- Соленые огурцы 2 Штуки
- Морковь 1 Штука (вареная)
- Майонез По вкусу
- Соль По вкусу
Количество порций 4
Как приготовить «"Оливье" с бужениной»
Подготовьте все ингредиенты. Заранее отварите картофель, морковь и яйца, остудите.
Буженину нарежьте мелкими кубиками и переложите в глубокую миску.
Добавьте нарезанный примерно такими же кубиками картофель.
Морковь очистите и нарежьте кубиками.
Добавьте горошек, предварительно слив с него всю жидкость.
Яйца очистите и нарежьте кубиками.
Огурцы нарежьте кубиками, отожмите и добавьте к остальным ингредиентам.
Заправьте салат майонезом, посолите по вкусу и хорошо перемешайте. "Оливье" с бужениной готов.
Приятного аппетита!