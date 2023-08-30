Описание приготовления:

Это великолепное печенье получается мягкое, нежное и воздушное. Его смело можно подать не только на обед к чаю, но и на завтрак, а так же взять с собой на работу или в школу. Такая выпечка вкусна не только в тёплом виде, но и в остывшем, а так же не черствеет даже через несколько дней. Само печенье чем-то напоминает песочное, необыкновенно вкусное, обязательно рекомендую попробовать!

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир Блюдо: Выпечка / Печенье / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Мука 350-400 Грамм

Сахар 3 Ст. ложки

Соль 1/3 Чайных ложки

Кефир 150 Миллилитров

Яйцо 1 Штука

Ванильный сахар 1 Чайная ложка

Растительное масло 80 Миллилитров

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Количество порций 8

Калорийность

331 ккал

Калорийность

6 г

Белки

12 г

Жиры

48 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Печенье на кефире и растительном масле»

Подготовьте все ингредиенты.

Соедините яйцо, 1 ст.л. сахара, соль и ванильный сахар. Взбейте венчиком.

Добавьте кефир и растительное масло.

Перемешайте и частями введите муку.

Замесите мягкое и эластичное тесто. Соберите его в шар, заверните в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 30 минут.

Затем раскатайте тесто до лепёшки, толщиной около 4-5 мм. Тесто пластичное и очень приятное в работе. При помощи любых формочек вырежьте заготовки для печенья.

Затем поочерёдно обмакните каждую заготовку из теста в сахар и выложите на противень. Смазывать маслом противень не нужно. Выпекайте в духовке при температуре 170 градусов около 15-20 минут.

Печенье на кефире и растительном масле готово. Приятного аппетита!

Совет от повара:

Печенье на противне выкладывайте на некотором расстоянии друг от друга, так как оно в процессе выпечки увеличится в размере.