Описание приготовления:
Это великолепное печенье получается мягкое, нежное и воздушное. Его смело можно подать не только на обед к чаю, но и на завтрак, а так же взять с собой на работу или в школу. Такая выпечка вкусна не только в тёплом виде, но и в остывшем, а так же не черствеет даже через несколько дней. Само печенье чем-то напоминает песочное, необыкновенно вкусное, обязательно рекомендую попробовать!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир Блюдо: Выпечка / Печенье / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Мука 350-400 Грамм
- Сахар 3 Ст. ложки
- Соль 1/3 Чайных ложки
- Кефир 150 Миллилитров
- Яйцо 1 Штука
- Ванильный сахар 1 Чайная ложка
- Растительное масло 80 Миллилитров
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
Количество порций 8
Калорийность
331 ккал
Калорийность
6 г
Белки
12 г
Жиры
48 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Печенье на кефире и растительном масле»
Подготовьте все ингредиенты.
Соедините яйцо, 1 ст.л. сахара, соль и ванильный сахар. Взбейте венчиком.
Добавьте кефир и растительное масло.
Перемешайте и частями введите муку.
Замесите мягкое и эластичное тесто. Соберите его в шар, заверните в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 30 минут.
Затем раскатайте тесто до лепёшки, толщиной около 4-5 мм. Тесто пластичное и очень приятное в работе. При помощи любых формочек вырежьте заготовки для печенья.
Затем поочерёдно обмакните каждую заготовку из теста в сахар и выложите на противень. Смазывать маслом противень не нужно. Выпекайте в духовке при температуре 170 градусов около 15-20 минут.
Печенье на кефире и растительном масле готово. Приятного аппетита!
Совет от повара:
Печенье на противне выкладывайте на некотором расстоянии друг от друга, так как оно в процессе выпечки увеличится в размере.