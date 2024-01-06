За много лет практики в ролях хозяйки званого ужина или почетной гости я познакомилась не с одним рецептом оливье. Кто-то готовит этот легендарный салат без картошки, а другие добавляют в него консервированную рыбу вместо вареной колбасы. Кстати, последняя тоже не является каноном. Ведь в оригинальном рецепте этот салат готовили из куриного мяса. А вот оливье с уксусом — действительно что-то новенькое.

Уже не первое десятилетие наши хозяюшки ломают голову, как сделать оливье еще вкуснее. Большинство экспериментов заканчивается тем, что мы возвращаемся к классической рецептуре. А что, если не убирать основные ингредиенты из списка и не заменять их другими? Что, если просто добавить к майонезу масло и уксус?

Как приготовить оливье с уксусом по-итальянски

Именно этим вопросом задался популярный итальянский фуд-блогер. У себя на страничке он выложил, как готовит оливье, и, предупреждаю сразу, его способ подготовки продуктов вас слегка шокирует. Начнем с того, что он варит овощи уже нарезанными на кубики.

Ингредиенты

Картофель5 шт. Ветчина150 г Морковь2 шт. Яйцо4 шт. Горошек80 г Огурцы соленые5 шт. Майонез300 г Оливковое масло1 ст. л. Яблочный уксус1 ст. л. Укроп по вкусу

Приготовление

Картошку, морковь, ветчину и маринованные огурцы нарежьте мелким кубиком. В кастрюлю налейте воду, доводите ее до кипения. Слегка подсолите. Варите в ней нарезанный кубиками картофель 10 минут. Далее достаньте картошку. Варите в этой воде нарезанные кубиками морковь и горох примерно 6 минут. Отваренным овощам дайте остыть. Тем временем отварите вкрутую яйца. Нарежьте их таким же кубиком. В кастрюлю пересыпьте яйца и остывшие овощи. Туда же отправьте ветчину и соленые огурцы. Добавьте к салату майонез и по 1 ст. л. масла и уксуса. Замешайте салат. На плоскую большую тарелку поставьте разъемную форму. В центре нее поставьте стакан. Выложите салат кольцом, украсьте его рубленым укропом и четвертинками помидоров черри.

Закуска практически готова. Отправьте салат в холодильник хотя бы на час. Если времени нет, можете подавать его на праздничный стол сразу же. Такое оливье имеет более насыщенный яркий вкус. К моему удивлению, овощи совсем не разваливаются и имеют приятную текстуру. Готовьте с удовольствием!