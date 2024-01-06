Салат, который идеален для любого праздника. 3 вкусных рецепта с крабовыми палочками

Раньше салаты готовили из настоящих крабов, любили такое угощение на Руси ещё в 19 веке. Однако, рыбоконсервная промышленность в 30-х годах ворвалась на рынок и угощала всех советскими крабовыми консервами. Продажи этой продукции были и за рубежом.

Спустя время, появился новый продукт – крабовые палочки. Пусть для их изготовления не используется настоящий краб, но по вкусу они очень похожи. Это доказывает эксперимент, который проводился с моряками. Им дали попробовать два салата: один из краба, другой – из крабовых палочек. Моряки не только не смогли отличить салаты, но и выбирали вариант с крабовыми палочками в рецепте.

Почему бы и нам не попробовать приготовить угощение с использованием этого продукта?

Предлагаем 3 рецепта. Пробуем!

Ингредиенты для салата 1:

крабовые палочки — 200 г;

помидоры — 2 шт.;

красный перец — шт.;

сыр — 100 г;

чеснок — 2 зубчика;

майонез — 3 ст. л.

Приготовление салата:

Крабовые палочки нарезаем под углом. У красного перца избавляемся от серединки, нарезаем. Соединяем ингредиенты в салатнице.

Из помидоров убираем мякоть с помощью ложки. Нарезаем овощи полукольцами. Отправляем салатницу.

Сыр натираем на крупной терке, соединяем с остальными ингредиентами. Сюда же пропускаем 2 зубчика чеснока через пресс.

Салат заправляем 3 столовыми ложками майонеза, тщательно перемешиваем.

Легко и просто мы сделали из крабовых палочек вкусное угощение.

Ингредиенты для салата 2:

крабовые палочки — 200 г;

яйца — 5 шт.;

красный перец — шт.;

огурец — шт.;

консервированная кукуруза — 150 г;

соль, перец;

майонез — 3 ст. л.

Приготовление салата:

Крабовые палочки делим на волокна. Перекладываем салатницу.

Свежий огурец нарезаем вдоль, а затем кубиком. Добавляем к крабовым палочкам. У красного перца избавляемся от серединки и нарезаем небольшим кубиком.

Куриный яйца отвариваем и нарезаем кубиком. Соединяем все ингредиенты вместе. Добавляем банку консервированной кукурузы без жидкости. Не забудем про перец и соль по вкусу. Заправляем 3 столовыми ложками майонеза.

Салат получается ярким и аппетитным.

Ингредиенты для салата 3:

крабовые палочки — 200 г;

салат айсберг — ½;

корейская морковка 200 г;

сыр — 100 г;

консервированная кукуруза — 200 г;

майонез — 3 ст. л.

Приготовление салата:

Половину салата айсберг крупно нарезаем. Крабовые палочки делим на маленькие кусочки. Корейскую морковь с помощью ножа делаем более мелкой. Соединяем все ингредиенты в салатнице.

Сыр натираем на крупной терке, присыпаем им остальные ингредиенты. С банки консервированной кукурузы сливаем лишнюю жидкость, отправляем кукурузу в салатницу. Заправляем угощение 3 столовыми ложками майонеза.

Тщательно перемешиваем и подаем к столу.

Приятного аппетита!