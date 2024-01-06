Салат, который идеален для любого праздника. 3 вкусных рецепта с крабовыми палочками

Раньше салаты готовили из настоящих крабов, любили такое угощение на Руси ещё в 19 веке. Однако, рыбоконсервная промышленность в 30-х годах ворвалась на рынок и угощала всех советскими крабовыми консервами. Продажи этой продукции были и за рубежом.
Спустя время, появился новый продукт – крабовые палочки. Пусть для их изготовления не используется настоящий краб, но по вкусу они очень похожи. Это доказывает эксперимент, который проводился с моряками. Им дали попробовать два салата: один из краба, другой – из крабовых палочек. Моряки не только не смогли отличить салаты, но и выбирали вариант с крабовыми палочками в рецепте.
Почему бы и нам не попробовать приготовить угощение с использованием этого продукта?
Предлагаем 3 рецепта. Пробуем!
Ингредиенты для салата 1:
- крабовые палочки — 200 г;
- помидоры — 2 шт.;
- красный перец — шт.;
- сыр — 100 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- майонез — 3 ст. л.
Приготовление салата:
Крабовые палочки нарезаем под углом. У красного перца избавляемся от серединки, нарезаем. Соединяем ингредиенты в салатнице.
Из помидоров убираем мякоть с помощью ложки. Нарезаем овощи полукольцами. Отправляем салатницу.
Сыр натираем на крупной терке, соединяем с остальными ингредиентами. Сюда же пропускаем 2 зубчика чеснока через пресс.
Салат заправляем 3 столовыми ложками майонеза, тщательно перемешиваем.
Легко и просто мы сделали из крабовых палочек вкусное угощение.
Ингредиенты для салата 2:
- крабовые палочки — 200 г;
- яйца — 5 шт.;
- красный перец — шт.;
- огурец — шт.;
- консервированная кукуруза — 150 г;
- соль, перец;
- майонез — 3 ст. л.
Приготовление салата:
Крабовые палочки делим на волокна. Перекладываем салатницу.
Свежий огурец нарезаем вдоль, а затем кубиком. Добавляем к крабовым палочкам. У красного перца избавляемся от серединки и нарезаем небольшим кубиком.
Куриный яйца отвариваем и нарезаем кубиком. Соединяем все ингредиенты вместе. Добавляем банку консервированной кукурузы без жидкости. Не забудем про перец и соль по вкусу. Заправляем 3 столовыми ложками майонеза.
Салат получается ярким и аппетитным.
Ингредиенты для салата 3:
- крабовые палочки — 200 г;
- салат айсберг — ½;
- корейская морковка 200 г;
- сыр — 100 г;
- консервированная кукуруза — 200 г;
- майонез — 3 ст. л.
Приготовление салата:
Половину салата айсберг крупно нарезаем. Крабовые палочки делим на маленькие кусочки. Корейскую морковь с помощью ножа делаем более мелкой. Соединяем все ингредиенты в салатнице.
Сыр натираем на крупной терке, присыпаем им остальные ингредиенты. С банки консервированной кукурузы сливаем лишнюю жидкость, отправляем кукурузу в салатницу. Заправляем угощение 3 столовыми ложками майонеза.
Тщательно перемешиваем и подаем к столу.
Приятного аппетита!