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Омлет из нутовой муки

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Омлет из нутовой муки

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить омлет из нутовой муки. Пищевые дрожжи придают омлету легкий сырно-ореховый вкус, не путайте их с пекарскими дрожжами! Для яичного вкуса можно добавить черную соль кала намак. В омлет из овощей также хорошо подойдет лук-порей, консервированная кукуруза и стручковая фасоль. Такое блюдо отлично подойдет для завтрака!
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Мука Блюдо: Горячие блюда / Омлет Диета: Постные блюда / Веганские блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Мука нутовая 100 Грамм
  • Вода 200 Миллилитров (теплая)
  • Соль По вкусу
  • Пищевые дрожжи 1 Ст. ложка (сырные)
  • Черный молотый перец 1/4 Чайных ложки
  • Паприка 1/3 Чайных ложки (молотая)
  • Чеснок сухой 1/4 Чайных ложки (молотый)
  • Каррагинан 1/2 Чайных ложки
  • Куркума 1/3 Чайных ложки (порошок)
  • Помидор 1 Штука
  • Болгарский перец 1 Штука
  • Масло растительное 1 Ст. ложка (для жарки)

Количество порций 2

Калорийность

101 ккал

Калорийность

3 г

Белки

3 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Омлет из нутовой муки»

Омлет из нутовой муки

Подготовьте все ингредиенты.

Омлет из нутовой муки

Нарежьте на мелкие кубики помидор и болгарский перец.

Омлет из нутовой муки

Нутовую муку смешайте с солью и всеми специями.

Омлет из нутовой муки

Влейте постепенно воду и одновременно перемешивайте смесь. Чтобы не оставалось комочков, можно пробить смесь блендером.

Омлет из нутовой муки

Добавьте овощи и перемешайте.

Омлет из нутовой муки

Сковороду разогрейте на среднем огне и смажьте растительным маслом. Распределите смесь тонким слоем. Толщину лучше не делать больше 1 см. Обжарьте омлет с одной стороны на средне-низкой температуре до золотистого цвета.

Омлет из нутовой муки

Аккуратно переверните и готовьте еще столько же.

Омлет из нутовой муки

Омлет из нутовой муки готов, приятного вам аппетита!

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