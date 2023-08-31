Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить омлет из нутовой муки. Пищевые дрожжи придают омлету легкий сырно-ореховый вкус, не путайте их с пекарскими дрожжами! Для яичного вкуса можно добавить черную соль кала намак. В омлет из овощей также хорошо подойдет лук-порей, консервированная кукуруза и стручковая фасоль. Такое блюдо отлично подойдет для завтрака!
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Мука Блюдо: Горячие блюда / Омлет Диета: Постные блюда / Веганские блюда
Состав / Ингредиенты:
- Мука нутовая 100 Грамм
- Вода 200 Миллилитров (теплая)
- Соль По вкусу
- Пищевые дрожжи 1 Ст. ложка (сырные)
- Черный молотый перец 1/4 Чайных ложки
- Паприка 1/3 Чайных ложки (молотая)
- Чеснок сухой 1/4 Чайных ложки (молотый)
- Каррагинан 1/2 Чайных ложки
- Куркума 1/3 Чайных ложки (порошок)
- Помидор 1 Штука
- Болгарский перец 1 Штука
- Масло растительное 1 Ст. ложка (для жарки)
Количество порций 2
Калорийность
101 ккал
Калорийность
3 г
Белки
3 г
Жиры
15 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Омлет из нутовой муки»
Подготовьте все ингредиенты.
Нарежьте на мелкие кубики помидор и болгарский перец.
Нутовую муку смешайте с солью и всеми специями.
Влейте постепенно воду и одновременно перемешивайте смесь. Чтобы не оставалось комочков, можно пробить смесь блендером.
Добавьте овощи и перемешайте.
Сковороду разогрейте на среднем огне и смажьте растительным маслом. Распределите смесь тонким слоем. Толщину лучше не делать больше 1 см. Обжарьте омлет с одной стороны на средне-низкой температуре до золотистого цвета.
Аккуратно переверните и готовьте еще столько же.
Омлет из нутовой муки готов, приятного вам аппетита!