Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить омлет из нутовой муки. Пищевые дрожжи придают омлету легкий сырно-ореховый вкус, не путайте их с пекарскими дрожжами! Для яичного вкуса можно добавить черную соль кала намак. В омлет из овощей также хорошо подойдет лук-порей, консервированная кукуруза и стручковая фасоль. Такое блюдо отлично подойдет для завтрака!

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Мука Блюдо: Горячие блюда / Омлет Диета: Постные блюда / Веганские блюда

Состав / Ингредиенты:

Мука нутовая 100 Грамм

Вода 200 Миллилитров (теплая)

Соль По вкусу

Пищевые дрожжи 1 Ст. ложка (сырные)

Черный молотый перец 1/4 Чайных ложки

Паприка 1/3 Чайных ложки (молотая)

Чеснок сухой 1/4 Чайных ложки (молотый)

Каррагинан 1/2 Чайных ложки

Куркума 1/3 Чайных ложки (порошок)

Помидор 1 Штука

Болгарский перец 1 Штука

Масло растительное 1 Ст. ложка (для жарки)

Количество порций 2

Калорийность

101 ккал

Калорийность

3 г

Белки

3 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Омлет из нутовой муки»

Подготовьте все ингредиенты.

Нарежьте на мелкие кубики помидор и болгарский перец.

Нутовую муку смешайте с солью и всеми специями.

Влейте постепенно воду и одновременно перемешивайте смесь. Чтобы не оставалось комочков, можно пробить смесь блендером.

Добавьте овощи и перемешайте.

Сковороду разогрейте на среднем огне и смажьте растительным маслом. Распределите смесь тонким слоем. Толщину лучше не делать больше 1 см. Обжарьте омлет с одной стороны на средне-низкой температуре до золотистого цвета.

Аккуратно переверните и готовьте еще столько же.

Омлет из нутовой муки готов, приятного вам аппетита!