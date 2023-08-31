Стали известны лучшие бренды творожного сыра

Роскачество оценило 20 брендов творожного сыра: претендентами на Знак качества стали сразу пять образцов. Результаты опубликованы на сайте ведомства.

Эксперты проверили сыр по 148 показателям качества и безопасности. В результате испытаний удалось установить, что бренды «ВкусВилл», Hochland, «Тысяча озер», Almette и President полностью соответствуют требованиям и претендуют на российский Знак качества. В этом сыре нет бактерий и плесневых грибков, а также признаков замены молочного жира на растительный, то есть фальсификата.

К остальным образцам творожного сыра у специалистов возникли вопросы. В продуктах брендов «Молочная культура» и «Бежин луг» найден не упомянутый в маркировке крахмал. В них же в них зафиксировали несоответствие указанной на упаковке массы нетто фактической.

Сыры «Емелин В.П.» и «365 дней» также не прошли проверку Роскачества: в них содержится консервант, о котором в составе ничего не говорится.

Ранее Роскачество представило рейтинг «Голландских» сыров с российских прилавков: в некоторых образцах обнаружены антибиотики и органолептические отклонения.