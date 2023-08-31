Что можно приготовить на завтрак быстро и вкусно, когда вы спешите на работу? У нас есть не только рецепт вкуснейших бутербродов, но и кое-что более оригинальное. Перед каждой хозяйкой утром встает вопрос приготовления не только питательного, но и вкусного завтрака, который понравится детям и взрослым. Мы сделали подборку из самых универсальных блюд, чтобы вы не прекращали экспериментировать и пробовать новое.

Быстрый и вкусный омлет с молоком на завтрак

Быстрый и вкусный омлет с молоком на завтрак – это один из самых популярных и доступных каждой семье рецептов. Яйца с молоком необходимо взбалтывать вилкой, потому что пышность массы здесь не нужна. Также омлет вы всегда можете дополнить свежей зеленью и овощами.

Ингредиенты –+1 порц.

Яйцо куриное 2 шт.

Молоко коровье 120 мл.

Масло сливочное 5 гр.

Масло растительное 1 ч.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 15 мин.

Как приготовить быстрый и вкусный завтрак? Яйца помойте горячей водой и разбейте в глубокую миску. Влейте к яйцам 120 миллилитров молока. Возьмите вилку и взболтайте продукты до получения однородной массы. На огне разогрейте сковородку диаметром 18-20 сантиметров. Влейте растительное масло и положите кусочек сливочного. Дождитесь, пока масло полностью растопится. Как только масло начнет пениться, влейте яичную массу. За ручку проверните сковороду по кругу, чтобы масса равномерно распределилась по всей площади. Держите сковороду на огне в течение 6 секунд. Затем наклоните сковороду на 45 градусов и лопаткой отодвиньте к центру края омлета, которые уже успели схватиться. Продолжайте помешивать омлет, пока он полностью не приготовится. Омлет выложите на тарелку, посолите и приправьте по вкусу, можно посыпать его рубленой зеленью. Быстрый и вкусный завтрак готов! Приятного аппетита!

Пышные сырники из творога на сковороде

Пышные сырники из творога на сковороде – прекрасный вариант для завтрака. Это именно то блюдо, которое полюбят, как дети, так и взрослые, особенно, если подать сырники со сметаной и свежими ягодами. Творог для блюда лучше всего выбирать жирный и сочный.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 12 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Творог 9 % – 400 гр.

Соль поваренная – 1 щепотка.

Яйцо – 1 шт.

Сахар ванильный – 10 гр.

Мука пшеничная высший сорт – 1 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Масло сливочное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Творог выложите в глубокую миску и пробейте погружным блендером, чтобы масса стала более однородной.

Шаг 2. В творожную массу добавьте соль и муку. Муки можно добавить немного больше, если тесто покажется вам очень жидким. Также разбейте куриное яйцо, в последнюю очередь добавьте в массу оба вида сахара.

Шаг 3. Хорошо вымесите тесто, чтобы оно было полностью однородным. Берите порции примерно по 50 грамм и лепите из них шарики.

Шаг 4. Затем каждый шарик положите на присыпанную мукой поверхность и приплюсните, чтобы получились ровные круглые шайбочки.

Шаг 5. На сковороде разогрейте растительное масло и растопите небольшой кусочек сливочного. На этой смеси обжарьте сырники по 3-4 минуты с каждой стороны. Огонь должен быть умеренным.

Шаг 6. Чтобы сырники хорошо прожарились, накройте сковороду крышкой.

Шаг 7. Промокните сырники от излишков масла на бумажных салфетках. Подавайте сырники сразу после приготовления со свежими ягодами, сметаной, сгущенкой или медом. Приятного аппетита!

Лаваш с сыром на завтрак

Лаваш с сыром на завтрак – такие своеобразные «ленивые» пирожки, которые можно накрутить за считанные минуты. Затем быстро обжарьте их на сковороде, чтобы лаваш стал хрустящим, а сыр растопился и тянулся. Детям очень нравится такое незатейливое блюдо.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Сыр твердых сортов – 300 гр.

Зелень – 1 щепотка.

Лаваш – 5-6 шт.

Яйца куриные – 3 шт.

Майонез – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее необходимо только отварить куриные яйца вкрутую. Положите их в небольшую кастрюлю, залейте холодной водой и варите 8-10 минут от момента закипания воды.

Шаг 2. Твердый сыр натрите на крупной терке в глубокую миску. Туда же на терке измельчите вареные яйца.

Шаг 3. Лаваш достаньте из упаковки и разрежьте каждый пласт пополам.

Шаг 4. Каждый кусочек лаваша хорошо смажьте майонезом.

Шаг 5. Свежую зелень помойте и мелко порубите ножом. Добавьте ее к сыру и яйцам, перемешайте. Можно добавить щепотку соли, перца или чеснок по вкусу, если вам не хватает насыщенности.

Шаг 6. Начинку положите на центр лаваша и сверните края конвертом.

Шаг 7. Затем заготовки положите на сухую, хорошо разогретую сковороду и обжарьте их на среднем огне с обеих сторон.

Шаг 8. Быстрый и вкусный завтрак из лаваша с сыром готов. Приятного аппетита!

Творожная запеканка с манкой

Творожная запеканка с манкой идеально подойдет для завтрака. У выпечки очень мягкая и нежная текстура, за счет того, что запеканка хорошо подымается. Ее можно делать с сахаром или полностью без него, тогда выпечка будет более диетической.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Желток куриный – 1 шт.

Творог – 400 гр.

Крупа манная – 40 гр.

Молоко/сливки – 190 мл.

Соль поваренная – по вкусу.

Сахар – 15 гр.

Масло сливочное – 15 гр.

Цедра лимонная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Творог для запеканки выбирайте пожирнее и помягче, тогда и вкус у выпечки будет более приятным. Творог выложите в ситечко и протрите его с помощью ложки.

Шаг 2. Затем творожную массу смешайте с молоком или сливками.

Шаг 3. Разбейте куриное яйцо, отделите желток от белка. Желток добавьте к творожной массе, а белок используйте в других блюдах.

Шаг 4. Добавьте в смесь сахар и щепотку соли. Для диетического варианта сахар можно исключить.

Шаг 5. Далее всыпьте манную крупу, хорошо перемешайте тесто венчиком до однородного состояния, чтобы не осталось комков.

Шаг 6. Лимонную цедру натрите на самой мелкой терке и добавьте ее в творожное тесто.

Шаг 7. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и просыпьте ее манной крупой. Затем распределите тесто по всей площади равномерным слоем.

Шаг 8. Выпекайте творожную запеканку в духовке при 220 градусов в течение 25 минут. На ее поверхности образуется аппетитная румяная корочка.

Шаг 9. Чтобы выпечка получилась еще более нежной, за несколько минут до конца запекания, смажьте верх запеканки, небольшим кусочком сливочного масла. Запеканку с манкой немного остудите и затем подавайте на завтрак. Приятного аппетита!

Яйцо пашот в домашних условиях

Яйцо пашот в домашних условиях можно приготовить несколькими способами. Такое суперпростое блюдо может стать частью вкусного и полезного завтрака. К тому же такая интересная подача обычного яйца, кому хочешь подымит с утра аппетит.

Время готовки – 8 мин.

Время приготовления – 8 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Яйца куриные – 2 шт.

Соль поваренная – 2 щепотки.

Масло растительное без запаха – ½ ч.л.

Перец черный свежемолотый – 2 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные яйца хорошо помойте горячей водой. Также подготовьте специи.

Шаг 2. Вам потребуется небольшая емкость для удобства, это может быть чашка или пиала. Емкость застелите пищевой пленкой, чтобы ее края свисали. Смажьте пленку растительным маслом и разбейте на нее куриное яйцо.

Шаг 3. В кастрюлю влейте воду и доведите ее до закипания на сильном огне, затем убавьте нагрев до минимального. Яйцо посолите и приправьте перцем.

Шаг 4. Поднимите края пищевой пленки, выпустите воздух и плотно завяжите их. Также поступите и со вторым яйцом.

Шаг 5. Полученные свертки с яйцами опустите в кипяток и проварите их в течение 2-3 минут. Белок должен полностью схватиться, а желток остаться жидким.

Шаг 6. Когда яйца пашот будут готовы, аккуратно извлеките их из пленки и подавайте в теплом виде. Приятного аппетита!

Вкусная пшенная каша с тыквой на молоке

Вкусная пшенная каша с тыквой на молоке – ароматное и полезное блюдо для начала дня. Тыкву для каши можно нарезать или измельчить блендером, как вам будет удобнее. Сварить кашу можно попутно со сборами на работу и в школу, технология приготовления совсем не сложная.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Крупа пшенная – 1 ст.

Тыква – 150 гр.

Вода – 2 ст.

Молоко – 3 ст.

Соль – ¼ ч.л.

Сахар – 2 ст.л.

Масло сливочное – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Пшенную крупу хорошо промойте проточной водой. Далее залейте ее кипятком, это позволит избавиться от горечи. Потом снова промойте крупу под краном.

Шаг 2. Пшенную крупу залейте двумя стаканами свежей водой и поставьте вариться. Когда вода закипит, соберите с поверхности пену. Варите кашу, пока жидкость почти полностью не испарится.

Шаг 3. Мякоть тыквы натрите на терке. Так тыква сварится куда быстрее.

Шаг 4. Кашу посолите и добавьте к ней сахар. Также выложите измельченную тыкву.

Шаг 5. Далее влейте три стакана молока. Если вы хотите в итоге получить густую кашу, то хватит и двух стаканов.

Шаг 6. После того, как молоко закипит, убавьте огонь и продолжайте варить кашу 12-15 минут, время от времени помешивая. После этого оставьте кашу под крышкой минут на 5.

Шаг 7. Готовую пшенную кашу с тыквой подавайте в горячем виде, заправив сливочным маслом. Приятного аппетита!

Вкусные и быстрые панкейки на молоке на завтрак

Вкусные и быстрые панкейки на молоке на завтрак любят готовить все американцы. Но уже очень много хозяек по всему миру переняли эту утреннюю традицию – готовить пышные блинчики и подавать их к свежесваренному кофе с различными сладкими соусами.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Яйцо куриное – 2 шт.

Мука пшеничная высший сорт – 1 ст.

Соль поваренная – 1 щепотка.

Молоко коровье цельное – 1 ст.

Сахар – 1 ч.л.

Масло растительное без запаха – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Возьмите объемную миску, разбейте в нее оба куриных яйца. Взбейте их при помощи ручного венчика. Не нужно добиваться пышной консистенции, достаточно просто смешать белок с желтком. В полученную массу всыпьте соль и сахар.

Шаг 2. Далее влейте молоко, еще раз хорошо перемешайте. В тесто добавляйте только просеянную муку, так тесто будет более пышным.

Шаг 3. Вымесите тесто венчиком до однородного состояния, разбейте все мучные комки. Разогрейте на сковороде немного растительного масла, выкладывайте тесто столовой ложкой и формируйте из него небольшие круглые блинчики. Жарьте панкейки до румяной корочки с обеих сторон.

Шаг 4. Подавайте панкейки со сладкими топпингами, фруктами и орехами. Приятного аппетита!

Вкусная яичница с беконом на завтрак

Вкусная яичница с беконом на завтрак точно вошла бы в топ самых популярных блюд, если бы такой был. Хотя яичница и не претендует на изысканность, но зато получается сытной и вкусной, как раз то, что надо для начала дня.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Бекон сырокопченый – 100 гр.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Яйца куриные – 5 шт.

Масло сливочное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рецепт приготовления до безобразия прост. Бекон нарежьте тонкими полосками. Выложите его на разогретую поверхность сковороды.

Шаг 2. Жарьте ломтики бекона с обеих сторон до румяного цвета.

Шаг 3. Когда бекон подрумянится с двух сторон и у него появится хрустящая каемочка, разбейте на сковородку яйца.

Шаг 4. Чтобы яйца смотрелись боле аккуратно, сначала разбейте каждое яйцо по отдельности в небольшую мисочку, затем вылейте их на сковороду.

Шаг 5. Жарьте яичницу, пока белок не схватится. Если хотите получить плотный желток, то держите блюдо под крышкой чуть дольше. В конце поперчите. Подавайте яичницу с беконом в горячем виде. При желании можно дополнить блюдо свежими овощами. Приятного аппетита!

Быстрые горячие бутерброды на завтрак

Быстрые горячие бутерброды на завтрак – аппетитные, питательные и безумно вкусные. Особенно аппетитно выглядят румяные бочки обжаренного хлеба. Готовить бутерброды очень просто, к тому же по своему вкусу вы можете менять в начинке ингредиенты.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Батон белый – 6 кусочков.

Яйца куриные – 3 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Ветчина – 160 гр.

Сыр твердый – 120 гр.

Масло растительное – 15 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Из указанного количества ингредиентов получится три довольно крупных бутерброда.

Шаг 2. Ветчину нарежьте тонкими ломтиками. В зависимости от их размеров, на один бутерброд может понадобится 1-2 штуки.

Шаг 3. Сыр также нарежьте тонкими пластинками равными по длине ломтикам батона.

Шаг 4. В миску разбейте одно куриное яйцо и взбейте его ручным венчиком.

Шаг 5. В хорошо прогретую сковороду влейте треть всего растительного масла. Вылейте яичную массу на сковороду.

Шаг 6. Сразу же на сковороду положите две дольки батона, жарьте их в течение 1 минуты, чтобы яйцо слегка схватилось.

Шаг 7. Затем широкой лопаткой переверните батон на другую сторону. Сверху на один ломтик батона положите 1-2 кусочка ветчины.

Шаг 8. На ветчину положите сыр.

Шаг 9. Лопаткой приподнимите второй кусочек батона и положите его сверху на сыр.

Шаг 10. Накройте сковороду крышкой и готовьте бутерброд в течение 1 минуты. Затем переверните его и жарьте еще минуту.

Шаг 11. Точно так же приготовьте еще 2 горячих бутерброда. Такое вкусное и быстрое блюдо лучше всего подавать с черным кофе. Приятного аппетита!

Гренки из батона с яйцом и молоком

Гренки из батона с яйцом и молоком – отличное сладкое дополнение к утреннему кофе или чаю. Для их приготовления подойдет уже даже немного затвердевший вчерашний батон. Румяные гренки вполне можно дополнять жидким медом и свежими ягодами.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Батон (белый хлеб) – 8 ломтиков.

Молоко – 140 мл.

Яйца куриные С1 – 2 шт.

Масло растительное – 60 мл.

Сахар – 30 гр.

Ванилин – 1,5 гр.

Соль поваренная – 1 гр.

Корица – 5 гр.

Сахарная пудра – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Молоко и яйца заранее достаньте из холодильника, чтобы они немного прогрелись.

Шаг 2. В миске смешайте молоко и куриные яйца. В полученную массу добавьте сахар, соль, ванилин и корицу. Взбейте массу еще раз ручным венчиком.

Шаг 3. Батон нарежьте ломтиками одинаковой толщины не более 2-3 сантиметров. Заранее поставьте на огонь сковороду, чтобы она разогрелась, затем влейте в нее растительное масло. Ломтики батона утопите в смеси из молока и яиц.

Шаг 4. После того, как батон хорошо пропитается, выкладывайте его на разогретую поверхность сковороды. Жарьте гренки с двух сторон до румяной корочки.

Шаг 5. Выкладывайте гренки на плотные бумажные полотенца, чтобы избавиться от остатков масла.

Шаг 6. Готовые гренки посыпьте сахарной пудрой и добавьте свежие ягоды. Приятного аппетита!