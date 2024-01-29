Омлет классический

Омлет – это популярное блюдо из куриных яиц, которые, как правило, расколачивают вместе с молоком и специями, а затем готовят на сковороде, смазанной маслом и под крышкой. Такое кушанье идеально подходит для сытного белкового завтрака, который надолго избавит вас от голода и зарядит энергией, потому как в состав яиц входит множество полезных макро- и микроэлементов, в которых нуждается человеческий организм. Помимо сковороды, омлет можно запросто испечь в духовке или же вообще приготовить на пару. Выбирайте вариант, который вам по душе и приступим!

Классический омлет с молоком на сковороде

Классический омлет с молоком на сковороде – это блюдо, которое, казалось бы, умеет готовить каждый, но, к сожалению, далеко не все знают, как сделать омлет не только вкусным, но также пышным и тающим во рту. Все тонкости приготовления вы узнаете в этом рецепте!

Ингредиенты –+3 порц.

Яйцо куриное 6 шт.

Молоко коровье 250 мл.

Масло растительное 2 ст.л.

Соль по вкусу

Шаги 15 мин.

Классический омлет с молоком на сковороде готовится очень просто. Яйца разбиваем в чашу, удобную для смешивания и солим. Вливаем растительное масло и смешиваем. Добавляем коровье молоко. Компоненты взбалтываем до появления мелких пузырьков воздуха на поверхности. Массу переливаем на холодную сковородку и готовим 5 минут под крышкой на огне, ниже среднего. По истечении указанного времени, убираем огнеупорную посуду с плиты и оставляем кушанье под крышкой еще на 5-7 минут. Омлет с молоком на сковороде готов! Нарезаем порционно и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Пышный омлет в духовке, как в детском садике

Пышный омлет в духовке, как в детском садике, можно запросто приготовить в домашних условиях, ведь для этого требуются только яйца и молоко, а также глубокая, но маленькая по площади форма, пригодная для готовки в духовом шкафу. Это необходимо для того, чтобы кушанье получилось высоким.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Яйцо – 6 шт.

Молоко коровье – 300 мл.

Масло сливочное – 10 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйца и немного соли отправляем в емкость с высокими бортиками.

Шаг 2. Вливаем указанное количество молока.

Шаг 3. Массу взбалтываем венчиком до объединения продуктов, взбивать не следует.

Шаг 4. Форму смазываем ломтиком сливочного масла и переливаем подготовленный состав.

Шаг 5. Готовим в духовке на протяжении 35-40 минут при температурной отметке в 200 градусов.

Шаг 6. Горячий омлет распределяем по порционным тарелкам и подаем. Приятного аппетита!

Диетический омлет на пару

Диетический омлет на пару – это отличный вариант завтрака для тех, кто придерживается правильного питания и следит за своей фигурой и здоровьем. Для готовки нам потребуются не просто куриные яйца, а лишь белки, так как в них, в отличие от желтков, совсем нет жиров.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Яичный белок – 3 шт.

Молоко коровье – 30 мл.

Масло растительное – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яичные белки переливаем в сухую и глубокую миску, параллельно ставим на огонь кастрюлю с водой и доводим до кипения.

Шаг 2. Вооружаемся миксером, белки подсаливаем и начинаем взбивать, постепенно увеличивая скорость. Пышную массу аккуратно смешиваем с молоком, используя лопатку.

Шаг 3. Формы для кексов из силикона смазываем тонким слоем растительного масла и в каждую кладем по две столовых ложки белков.

Шаг 4. Готовим омлет на пару в течение 4-5 минут.

Шаг 5. Осторожно перекладываем из формочек на тарелку и дегустируем. Приятного аппетита!

Как приготовить омлет Пуляр

Как приготовить омлет Пуляр? Для этого нам потребуется классический продуктовый набор для омлета, однако, способ его приготовления будет отличаться от привычного для нас. Для пышности и оригинальности внешнего вида, белки необходимо взбить в пышную пену.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 1-2.

Ингредиенты:

Яйцо – 3 шт.

Молоко коровье – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйца промываем и насухо промакиваем салфетками, разбиваем и отделяем белки от желтков.

Шаг 2. В емкость с желтками всыпаем немного соли и вливаем молоко.

Шаг 3. Желтую смесь расколачиваем вилкой.

Шаг 4. Белки также слегка солим и взбиваем миксером до стабильных пиков.

Шаг 5. В сковородку наливаем растительное масло и хорошенько нагреваем, выливаем желтки и ждем, пока схватятся. Убавляем пламя.

Шаг 6. Поверх желтого слоя ровно выкладываем белки и убираем сковородку в духовой шкаф, прогретый до 90 градусов. Выпекаем до тех пор, пока белки не перестанут прилипать к пальцам.

Шаг 7. Омлет перекладываем на тарелку и разрезаем пополам, складываем половинки друг на друга так, чтоб желток оставался снаружи. Приятного аппетита!

Вкусный омлет с сыром и помидорами

Вкусный омлет с сыром и помидорами – это прекрасный вариант сбалансированного и питательного завтрака, который отлично впишется в рацион взрослых и детей. Свежие овощи, сырная стружка и расколоченные яйца – это все, что необходимо для хорошего начала дня!

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Яйцо – 4 шт.

Черри – 20 шт.

Молоко коровье – 100 мл.

Сыр твердый – 45 гр.

Масло сливочное – 20 гр.

Зелень рубленая – 1 горсть.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кусочек сыра измельчаем при помощи мелкой терки, промытые томаты разрезаем на 2-4 части, в зависимости от размера.

Шаг 2. В рабочую чашу разбиваем яйца.

Шаг 3. Расколачиваем яйца около тридцати секунд и вливаем молоко, продолжаем смешивать до объединения продуктов.

Шаг 4. Сковородку разогреваем и растапливаем сливочное масло, тушим помидоры 3-5 минут.

Шаг 5. Заливаем черри омлетной смесью и перемешиваем массу 20 секунд.

Шаг 6. Посыпаем кушанье зеленью и томим под крышкой на медленном огне 3-5 минут. Затем посыпаем тертым сыром и оставляем до расплавления.

Шаг 7. Омлет сворачиваем конвертиком и подаем к столу, не дожидаясь остывания. Готовьте и получайте удовольствие!

ПП омлет с брокколи

ПП омлет с брокколи – это тающее во рту кушанье, которое не только избавит вас от голода, но также удовлетворит гастрономическое желание отведать «чего-то вкусного». Для мягкости вкуса и насыщенности аромата, добавим в блюдо немного молока и сыра твердых сортов.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Яйцо – 4 шт.

Брокколи – 150 гр.

Сыр твердых сортов – 50 гр.

Молоко коровье – 50 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса выкладываем нужные компоненты на стол.

Шаг 2. Яйца и соль смешиваем венчиком.

Шаг 3. Добавляем тертый на терке сыр, молоко и немного черного перца.

Шаг 4. Брокколи разбираем на соцветия и бланшируем 4-5 минут, откидываем на дуршлаг.

Шаг 5. Обсушенные овощи перекладываем в глубокую чашу, пригодную для готовки в микроволновой печи.

Шаг 6. Заливаем зеленый ингредиент яичной смесью и убираем в печку: готовим 5-8 минут при максимальной мощности.

Шаг 7. Перекладываем на сервировочное блюдо и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Омлет из яиц и молока в мультиварке

Омлет из яиц и молока в мультиварке, приготовленный с добавлением сливочного масла – это вкусно, сытно и очень просто в готовке! Для того чтобы готовое кушанье не разваливалось и прекрасно сохраняло свою форму, следует ввести в состав небольшое количество манной крупы.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Яйцо – 5 шт.

Молоко коровье – 50 мл.

Манка – 3 ст.л.

Масло сливочное – 30 гр.

Соль – 2 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Яйца разбиваем в емкость с высокими бортами, солим.

Шаг 3. Вливаем молоко и перемешиваем составляющие.

Шаг 4. Вмешиваем манку и оставляем смесь на 15-20 минут для набухания крупы.

Шаг 5. Чашу мультиварки смазываем сливочным маслом и выливаем омлетную массу, закрываем крышку и включаем режим «выпечка» на 20 минут.

Шаг 6. По истечении указанного времени, выпустив пар, раскладываем нежный омлет по тарелкам и приглашаем семью к столу. Приятного аппетита!

Вкусный омлет с сыром и колбасой

Вкусный омлет с сыром и колбасой – это кушанье, которое можно приготовить не только в первой половине дня, но также отведать в качестве сытного и ароматного перекуса. Из сыров рекомендуется использовать копченые сорта, они придают блюду непередаваемый аромат дымка.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Яйцо – 2 шт.

Молоко коровье – 50 мл.

Колбаса вареная – 80 гр.

Сыр твердый – 80 гр.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные яйца взбалтываем с добавлением соли и молока.

Шаг 2. На достаточно крупные сегменты разрезаем колбасу и сыр.

Шаг 3. Вмешиваем добавки в основной состав.

Шаг 4. Сковородку прогреваем вместе с растительным маслом и выливаем на него яичную массу.

Шаг 5. Закрываем крышкой и включаем огонь, чуть ниже среднего. Засекаем 10-15 минут.

Шаг 6. По истечении указанного времени, подаем омлет к столу и наслаждаемся его великолепным вкусом. Приятного аппетита!

Омлет со шпинатом на сковороде

Омлет со шпинатом на сковороде – это настоящая витаминная бомба, потому как это блюдо богато не только белками и насыщенными жирами, но и также клетчаткой, содержащейся в свежей зелени. Начните свой день правильно и вкусно, и вы не пожалеете об этом!

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 3 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Шпинат – 1 пучок.

Яйцо – 2 шт.

Молоко коровье – 4 ст.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В пиалу разбиваем два яйца.

Шаг 2. Всыпаем желаемое количество черного перца и соли.

Шаг 3. Тщательно перемешиваем.

Шаг 4. Дополняем состав молоком и еще раз смешиваем ингредиенты.

Шаг 5. Свежую зелень промываем под струей воды и даем время обсохнуть, произвольно измельчаем.

Шаг 6. Высыпаем шпинат к яйцам, мешаем.

Шаг 7. В сковороду вливаем подсолнечное масло и разогреваем, выливаем на него массу и готовим под крышкой 4-5 минут.

Шаг 8. Подаем омлет «с пылу, с жару» и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Омлет, приготовленный в пакете в кастрюле

Омлет, приготовленный в пакете в кастрюле – это оригинальный способ готовки блюда, которым, казалось бы, уже никого не удивить. Однако такое кушанье порадует вас своей нежной текстурой, приятным ароматом и непревзойденным вкусом, который невозможно получить при жарке на сковороде.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Яйцо крупное – 3 шт.

Молоко коровье – 80 мл.

Сыр твердый – 50 гр.

Мука – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все необходимое выкладываем на рабочую поверхность.

Шаг 2. Берем глубокую емкость и разбиваем в нее свежие крупные яйца.

Шаг 3. Яйца взбалтываем, а затем соединяем с мукой.

Шаг 4. Добавляем тертый на терке сыр и молоко – хорошенько перемешиваем до однородной консистенции.

Шаг 5. Приправляем смесь молотым перцем и солью.

Шаг 6. Переливаем заготовку в плотный пакет и погружаем в кипящую воду на 12-15 минут.

Шаг 7. Горячий омлет аккуратно перекладываем на тарелку, нарезаем и трапезничаем. Приятного аппетита!