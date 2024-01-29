Рецепт: Минтай, запеченный в духовке — Минтай ПП: под морковно- сметанной шапочкой

Ингредиенты:

минтай — 500 гр;

лук репчатый — 1 шт;

морковь — 4 шт;

сметана — 150 гр;

приправа для рыбы — по вкусу;

соль — по вкусу;

масло растительное — 3 ст. ложки;

майонез — 1 ст.ложка

Способ приготовления: Минтай — рыба доступная по цене. Сама по себе немного суховата, но если ее приготовить под морковно — сметанной шапочкой, получается довольно вкусно и сочно.

Мы не будем сегодня жарить минтай, а запечем в духовке. Будет правильное рыбное питание.

Итак, начинаем готовить нашу антикризисную рыбку.

Размораживаем тушки минтая, срезаем плавники, очищаем от оставшихся внутренностей и пленок.

Минтай нарезаем порционными кусочками. Можно предварительно рыбу филировать, но мне нравится больше вот так, по- старинке, кусочками.

Кусочки минтая слегка подсаливаем и посыпаем приправой для рыбы. И ещё молотым кориандром (но это по желанию).

Луковицу очищаем, нарезаем полукольцами, выкладываем на дно формы для запекания, предварительно смазанной растительным маслом.

Моркови должно быть много, она даёт рыбке сочность и некую сластинку.

Морковь очищаем, натираем на крупной тёрке.

Кладём в миску. Добавляем туда 150 гр. сметаны.

Добавляем сюда же ещё и одну столовую ложку майонеза (по желанию). Хорошо все перемешиваем.

На лук выкладываем кусочки минтая.

Сверху укладываем натёртую на крупной тёрке морковь смешанную со сметаной. Можно добавить немного воды, мл 30- 50.

Ставим в духовку примерно на 40 минут при температуре 180 градусов.

Благодаря томленной моркови, минтай в духовке получается сочный и вкусный.

Сверху можно посыпать любимой зеленью.

Подавать как самостоятельное блюдо или с любым гарниром.

Вкусный минтай под морковной шапочкой готов.

Приятного аппетита!

Готовьте с любовью и с удовольствием!

Время приготовления: 50 мин. Примерная стоимость порции: 160 руб.