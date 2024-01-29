Рецепт: Минтай, запеченный в духовке — Минтай ПП: под морковно- сметанной шапочкой

Ингредиенты:
минтай — 500 гр;
лук репчатый — 1 шт;
морковь — 4 шт;
сметана — 150 гр;
приправа для рыбы — по вкусу;
соль — по вкусу;
масло растительное — 3 ст. ложки;
майонез — 1 ст.ложка
Способ приготовления: Минтай — рыба доступная по цене. Сама по себе немного суховата, но если ее приготовить под морковно — сметанной шапочкой, получается довольно вкусно и сочно.
Мы не будем сегодня жарить минтай, а запечем в духовке. Будет правильное рыбное питание.
Итак, начинаем готовить нашу антикризисную рыбку.
Размораживаем тушки минтая, срезаем плавники, очищаем от оставшихся внутренностей и пленок.
Минтай нарезаем порционными кусочками. Можно предварительно рыбу филировать, но мне нравится больше вот так, по- старинке, кусочками.
Кусочки минтая слегка подсаливаем и посыпаем приправой для рыбы. И ещё молотым кориандром (но это по желанию).
Луковицу очищаем, нарезаем полукольцами, выкладываем на дно формы для запекания, предварительно смазанной растительным маслом.
Моркови должно быть много, она даёт рыбке сочность и некую сластинку.
Морковь очищаем, натираем на крупной тёрке.
Кладём в миску. Добавляем туда 150 гр. сметаны.
Добавляем сюда же ещё и одну столовую ложку майонеза (по желанию). Хорошо все перемешиваем.
На лук выкладываем кусочки минтая.
Сверху укладываем натёртую на крупной тёрке морковь смешанную со сметаной. Можно добавить немного воды, мл 30- 50.
Ставим в духовку примерно на 40 минут при температуре 180 градусов.
Благодаря томленной моркови, минтай в духовке получается сочный и вкусный.
Сверху можно посыпать любимой зеленью.
Подавать как самостоятельное блюдо или с любым гарниром.
Вкусный минтай под морковной шапочкой готов.
Приятного аппетита!
Готовьте с любовью и с удовольствием!
Время приготовления: 50 мин. Примерная стоимость порции: 160 руб.