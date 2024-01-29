Описание приготовления:

Такие окорочка можно подать как самостоятельное блюдо или дополнить их любым гарниром. По желанию курицу можно порубить на более мелкие кусочки. Для аромата можно добавить чеснок.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриные окорочка Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Окорочек куриный 2 Штуки

Лук 1 Штука

Сметана 100 Грамм

Вода 250 Миллилитров

Мука 1 Ст. ложка

Растительное масло 30 Грамм

Соль По вкусу

Специи По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

190 ккал

Калорийность

16 г

Белки

13 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Куриные окорочка в сметанном соусе в мультиварке»

Для приготовления куриных окорочков подготовьте необходимые ингредиенты. Если курица замороженная, то дайте ей время самостоятельно оттаять при комнатной температуре.

Мультиварку включите на режим "Жарка" и дождитесь чтобы она разогрелась. Затем налейте в чашу немного растительного масла и выложите куриные окорочка. Обжарьте их с двух сторон.

Затем добавьте в чашу мелко нарезанный лук. Дайте ему пару минут для обжарки. От лука появится характерный аромат.

В отдельном стакане смешайте муку с водой. Добавьте сметану.

Залейте получившимся сметанным соусом курицу. По вкусу подсыпьте соль и специи. Переключите мультиварку на режим "Запекание" на 30 минут. Готовьте курицу под закрытой крышкой. В процессе готовки её необходимо будет перевернуть.

Спустя указанное время окорочка готовы.

Выложите окорочка на тарелки и подавайте к столу в горячем виде.

Приятного аппетита!