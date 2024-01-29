Описание приготовления:
Такие окорочка можно подать как самостоятельное блюдо или дополнить их любым гарниром. По желанию курицу можно порубить на более мелкие кусочки. Для аромата можно добавить чеснок.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриные окорочка Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Окорочек куриный 2 Штуки
- Лук 1 Штука
- Сметана 100 Грамм
- Вода 250 Миллилитров
- Мука 1 Ст. ложка
- Растительное масло 30 Грамм
- Соль По вкусу
- Специи По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
190 ккал
Калорийность
16 г
Белки
13 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Куриные окорочка в сметанном соусе в мультиварке»
Для приготовления куриных окорочков подготовьте необходимые ингредиенты. Если курица замороженная, то дайте ей время самостоятельно оттаять при комнатной температуре.
Мультиварку включите на режим "Жарка" и дождитесь чтобы она разогрелась. Затем налейте в чашу немного растительного масла и выложите куриные окорочка. Обжарьте их с двух сторон.
Затем добавьте в чашу мелко нарезанный лук. Дайте ему пару минут для обжарки. От лука появится характерный аромат.
В отдельном стакане смешайте муку с водой. Добавьте сметану.
Залейте получившимся сметанным соусом курицу. По вкусу подсыпьте соль и специи. Переключите мультиварку на режим "Запекание" на 30 минут. Готовьте курицу под закрытой крышкой. В процессе готовки её необходимо будет перевернуть.
Спустя указанное время окорочка готовы.
Выложите окорочка на тарелки и подавайте к столу в горячем виде.
Приятного аппетита!