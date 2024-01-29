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Куриные окорочка в сметанном соусе в мультиварке

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Куриные окорочка в сметанном соусе в мультиварке

Описание приготовления:

Такие окорочка можно подать как самостоятельное блюдо или дополнить их любым гарниром. По желанию курицу можно порубить на более мелкие кусочки. Для аромата можно добавить чеснок.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриные окорочка Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Окорочек куриный 2 Штуки
  • Лук 1 Штука
  • Сметана 100 Грамм
  • Вода 250 Миллилитров
  • Мука 1 Ст. ложка
  • Растительное масло 30 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Специи По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

190 ккал

Калорийность

16 г

Белки

13 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Куриные окорочка в сметанном соусе в мультиварке»

Куриные окорочка в сметанном соусе в мультиварке

Для приготовления куриных окорочков подготовьте необходимые ингредиенты. Если курица замороженная, то дайте ей время самостоятельно оттаять при комнатной температуре.

Куриные окорочка в сметанном соусе в мультиварке

Мультиварку включите на режим "Жарка" и дождитесь чтобы она разогрелась. Затем налейте в чашу немного растительного масла и выложите куриные окорочка. Обжарьте их с двух сторон.

Куриные окорочка в сметанном соусе в мультиварке

Затем добавьте в чашу мелко нарезанный лук. Дайте ему пару минут для обжарки. От лука появится характерный аромат.

Куриные окорочка в сметанном соусе в мультиварке

В отдельном стакане смешайте муку с водой. Добавьте сметану.

Куриные окорочка в сметанном соусе в мультиварке

Залейте получившимся сметанным соусом курицу. По вкусу подсыпьте соль и специи. Переключите мультиварку на режим "Запекание" на 30 минут. Готовьте курицу под закрытой крышкой. В процессе готовки её необходимо будет перевернуть.

Куриные окорочка в сметанном соусе в мультиварке

Спустя указанное время окорочка готовы.

Куриные окорочка в сметанном соусе в мультиварке

Выложите окорочка на тарелки и подавайте к столу в горячем виде.

Куриные окорочка в сметанном соусе в мультиварке

Приятного аппетита!

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