Описание приготовления:
Красочный и вкусный омлет с легкостью приготовит даже ребенок, но под вашим неусыпным контролем! По желанию вместе с зеленым луком можно добавить немного измельченной петрушки или укропа, шпината и т.д.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Овощи / Лук / Яйца / Зеленый лук Блюдо: Горячие блюда / Омлет
Состав / Ингредиенты:
- Яйцо куриное 3 Штуки
- Лук зеленый 1 Пучок
- Молоко 60 Миллилитров (любой жирности)
- Соль 2 Щепотки
- Масло растительное 20 Миллилитров
Количество порций 2
Калорийность
165 ккал
Калорийность
7 г
Белки
13 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Омлет с зеленым луком на сковороде»
Подготовьте указанные ингредиенты. Молоко можно использовать любой жирности и любого сорта.
Вбейте куриные яйца в глубокую емкость и влейте молоко. Добавьте пару щепоток соли и взбейте венчиком в течение 1-2 минут. По желанию можно всыпать немного молотого черного перца.
Не нужно взбивать массу в пышную пену, достаточно отлично перемешать белки и желтки.
Промойте зеленый лук и измельчите. Добавьте в яичную смесь и перемешайте.
Влейте в сковороду растительное масло и прогрейте на максимальном нагреве, поместив емкость на плиту. Затем влейте омлетную смесь и убавьте нагрев до минимального. Накройте емкость крышкой.
Томите омлет в течение 5-6 минут на минимальном нагреве. Под крышкой он станет пышным и высоким, надуется. Когда омлет станет плотным по консистенции — он полностью готов! Выключите нагрев.
Выложите омлет с зеленым луком на тарелку и подайте его к столу горячим с любым соусом, паштетом, колбасой или салатом.