Описание приготовления:

Красочный и вкусный омлет с легкостью приготовит даже ребенок, но под вашим неусыпным контролем! По желанию вместе с зеленым луком можно добавить немного измельченной петрушки или укропа, шпината и т.д.

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Овощи / Лук / Яйца / Зеленый лук Блюдо: Горячие блюда / Омлет

Состав / Ингредиенты:

Яйцо куриное 3 Штуки

Лук зеленый 1 Пучок

Молоко 60 Миллилитров (любой жирности)

Соль 2 Щепотки

Масло растительное 20 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

165 ккал

Калорийность

7 г

Белки

13 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Омлет с зеленым луком на сковороде»

Подготовьте указанные ингредиенты. Молоко можно использовать любой жирности и любого сорта.

Вбейте куриные яйца в глубокую емкость и влейте молоко. Добавьте пару щепоток соли и взбейте венчиком в течение 1-2 минут. По желанию можно всыпать немного молотого черного перца.

Не нужно взбивать массу в пышную пену, достаточно отлично перемешать белки и желтки.

Промойте зеленый лук и измельчите. Добавьте в яичную смесь и перемешайте.

Влейте в сковороду растительное масло и прогрейте на максимальном нагреве, поместив емкость на плиту. Затем влейте омлетную смесь и убавьте нагрев до минимального. Накройте емкость крышкой.

Томите омлет в течение 5-6 минут на минимальном нагреве. Под крышкой он станет пышным и высоким, надуется. Когда омлет станет плотным по консистенции — он полностью готов! Выключите нагрев.

Выложите омлет с зеленым луком на тарелку и подайте его к столу горячим с любым соусом, паштетом, колбасой или салатом.