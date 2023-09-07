ГлавнаяРецептыОн очень вкусен: как приготовить невероятный салат из баклажанов Он очень вкусен: как приготовить невероятный салат из баклажанов На чтение: 2 минуты Вкус и аромат свежих баклажанов всегда могут поразить и удовлетворить даже самых требовательных гурманов. Следует вдохнуть новую жизнь в этот овощ и соединить его с разнообразными ингредиентами в одном салате. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Из баклажана можно создать настоящий кулинарный шедевр. Он удивит вас своим вкусом и подарит вам настоящее наслаждение. Не пропустите Лучший выбор для школьников: как вкусно накормить ребенка во время активных будней Рецепт салата из баклажанов Время: 30 минут Порций: 4 Как аппетитно / Фото Fajne gotowanie Ингредиенты: – 240 грамм баклажанов; – 200 грамм салата; – 1 красный болгарский перец; – 1 красный лук; – 1 помидор; – 100 грамм сыра фета 100; – пол желтого перца; – 3 столовых лодки оливкового масла; – специи: соль, перец, свежая петрушка, лимонный сок, прованские травы. Приготовление: Баклажаны промойте, нарежьте ломтиками и посолите. Оставьте примерно на 30 минут. По истечении этого времени соберите из овощей сок бумажным полотенцем. Тщательно разогрейте сковороду-гриль. Выложите туда ломтики баклажаны и обжарьте на гриле 12 минут, пока они не станут мягкими. Перец нарежьте большой соломкой и обжарьте на сковороде 15 минут. Салат промойте и выложите на дно большой миски. Добавьте баклажаны и перец. Лук нарежьте перьями, а помидоры крупнее и добавьте к другим ингредиентам. В миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль, перец и все травы. Подавайте салат с приготовленной заправкой и посыпав измельченным сыром фета. Поверьте, это очень вкусно: приготовьте аджику по этому рецепту и точно останетесь в восторге. Поделитесь с друзьями