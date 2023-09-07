Он очень вкусен: как приготовить невероятный салат из баклажанов

Вкус и аромат свежих баклажанов всегда могут поразить и удовлетворить даже самых требовательных гурманов. Следует вдохнуть новую жизнь в этот овощ и соединить его с разнообразными ингредиентами в одном салате.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Из баклажана можно создать настоящий кулинарный шедевр. Он удивит вас своим вкусом и подарит вам настоящее наслаждение.

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Рецепт салата из баклажанов

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Как аппетитно / Фото Fajne gotowanie

Ингредиенты:

– 240 грамм баклажанов;

– 200 грамм салата;

– 1 красный болгарский перец;

– 1 красный лук;

– 1 помидор;

– 100 грамм сыра фета 100;

– пол желтого перца;

– 3 столовых лодки оливкового масла;

– специи: соль, перец, свежая петрушка, лимонный сок, прованские травы.

Приготовление:

Баклажаны промойте, нарежьте ломтиками и посолите. Оставьте примерно на 30 минут. По истечении этого времени соберите из овощей сок бумажным полотенцем.

Тщательно разогрейте сковороду-гриль. Выложите туда ломтики баклажаны и обжарьте на гриле 12 минут, пока они не станут мягкими.

Перец нарежьте большой соломкой и обжарьте на сковороде 15 минут.

Салат промойте и выложите на дно большой миски. Добавьте баклажаны и перец.

Лук нарежьте перьями, а помидоры крупнее и добавьте к другим ингредиентам.

В миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль, перец и все травы. Подавайте салат с приготовленной заправкой и посыпав измельченным сыром фета.

Поверьте, это очень вкусно: приготовьте аджику по этому рецепту и точно останетесь в восторге.