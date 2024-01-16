ГлавнаяРецептыОн станет вашим любимым: готовим бюджетный и вкусный салат с куриной печенью Он станет вашим любимым: готовим бюджетный и вкусный салат с куриной печенью На чтение: 1 минута Из куриной печени можно приготовить вкуснейший салат. Кроме этого, он получится довольно бюджетным. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Ингредиенты нужны самые простые. В частности, консервированный горошек и морковь. Стоит попробовать Этот рецепт просто разорвал тикток: идея лучшего ужина из картофеля Салат с куриной печенью Время: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 1 банка консервированного горошка; – 1 луковица; – 1 морковка; – 400 граммов куриной печени; – 4 квашеных огурца; – соль, перец, майонез по вкусу. Приготовление: Отварите печень до готовности. Очистьте лук и морковь. Лук порежьте кубиками, а морковь натрите. Обжарьте овощи на растительном масле. Порежьте отварную и охлажденную печень соломкой. То же сделайте с огурцами. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, соль, перец и хорошо перемешайте. Понравился рецепт? Попробуйте приготовить салат «Щетка» – он подходит ко всему. Поделитесь с друзьями