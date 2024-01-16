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Он станет вашим любимым: готовим бюджетный и вкусный салат с куриной печенью

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Он станет вашим любимым: готовим бюджетный и вкусный салат с куриной печенью

Из куриной печени можно приготовить вкуснейший салат. Кроме этого, он получится довольно бюджетным.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Ингредиенты нужны самые простые. В частности, консервированный горошек и морковь.

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Салат с куриной печенью

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 банка консервированного горошка;
– 1 луковица;
– 1 морковка;
– 400 граммов куриной печени;
– 4 квашеных огурца;
– соль, перец, майонез по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварите печень до готовности.
  2. Очистьте лук и морковь. Лук порежьте кубиками, а морковь натрите. Обжарьте овощи на растительном масле.
  3. Порежьте отварную и охлажденную печень соломкой. То же сделайте с огурцами.
  4. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, соль, перец и хорошо перемешайте.

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