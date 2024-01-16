Он станет вашим любимым: готовим бюджетный и вкусный салат с куриной печенью

Из куриной печени можно приготовить вкуснейший салат. Кроме этого, он получится довольно бюджетным.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Ингредиенты нужны самые простые. В частности, консервированный горошек и морковь.

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Салат с куриной печенью

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 банка консервированного горошка;

– 1 луковица;

– 1 морковка;

– 400 граммов куриной печени;

– 4 квашеных огурца;

– соль, перец, майонез по вкусу.

Приготовление:

Отварите печень до готовности. Очистьте лук и морковь. Лук порежьте кубиками, а морковь натрите. Обжарьте овощи на растительном масле. Порежьте отварную и охлажденную печень соломкой. То же сделайте с огурцами. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, соль, перец и хорошо перемешайте.

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