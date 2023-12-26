ГлавнаяРецептыОн станет вашим любимым: рецепт вкусного и простого салата на Новый год Он станет вашим любимым: рецепт вкусного и простого салата на Новый год На чтение: 1 минута Если вам надоели традиционные новогодние салаты, попробуйте приготовить что-нибудь другое. В частности, рекомендуем воспользоваться этим пошаговым и простым рецептом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот вкусный салат отлично подойдет к мясным блюдам. Вы можете не заправлять его майонезом, а, например, использовать сметану. Стоит попробовать Как приготовить идеальные куриные голени на Новый год: особый рецепт мегахрустящего блюда Рецепт свежего салата Время: 15 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 100 граммов микса салата; – 100 граммов помидоров черри; – 2 огурца; – 1 куриное филе; – 1 пачка сухариков; – половина банки кукурузы; – соль, майонез по вкусу. Приготовление: Нарежьте все необходимые ингредиенты на кусочки, которые вам больше всего нравятся. Переложите в глубокую миску и добавьте сухарики и консервированную кукурузу. Заправьте салат майонезом, добавьте соль, если нужно, и перемешайте. Ищете вкусные рецепты на Новый год? Просмотрите нашу специальную подборку оригинальных блюд к праздникам – вы точно найдете в ней что-нибудь для себя. Поделитесь с друзьями