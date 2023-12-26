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Он станет вашим любимым: рецепт вкусного и простого салата на Новый год

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Он станет вашим любимым: рецепт вкусного и простого салата на Новый год

Если вам надоели традиционные новогодние салаты, попробуйте приготовить что-нибудь другое. В частности, рекомендуем воспользоваться этим пошаговым и простым рецептом.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Этот вкусный салат отлично подойдет к мясным блюдам. Вы можете не заправлять его майонезом, а, например, использовать сметану.

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Рецепт свежего салата

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 100 граммов микса салата;
– 100 граммов помидоров черри;
– 2 огурца;
– 1 куриное филе;
– 1 пачка сухариков;
– половина банки кукурузы;
– соль, майонез по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте все необходимые ингредиенты на кусочки, которые вам больше всего нравятся.
  2. Переложите в глубокую миску и добавьте сухарики и консервированную кукурузу.
  3. Заправьте салат майонезом, добавьте соль, если нужно, и перемешайте.

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