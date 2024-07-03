Технические аспекты производства полиэтиленовых пакетов

Несмотря на все существующие сложности и проблемы военного времени, бизнес в Украине выстоял и продолжает активно развиваться. Производство упаковки адаптировалось к ситуации, наращивает мощности и выпускает пластиковые и биоразлагаемые пакеты. Например, один из лидеров отрасли, предприятие https://www.mpak.ua/ru/, выпускающее пакеты под торговой маркой МПАК, предлагает ритейлерам, производителям и потребителям несколько десятков видов продукции.

1. Оборудование и технологии

Производство полиэтиленовых пакетов состоит из ряда последовательных этапов:

Подготовка сырья. Экструзия полурукавной или рукавной пленки. Печать на заготовке. Формовка пакетов.

Из чего делаются полиэтиленовые пакеты в Украине? Для производства могут использоваться как первичные гранулы (ПНД, ПСД, ПВД, биополимер из крахмала кукурузы), так и вторичное сырье, которое получают путем переработки отслужившего свой век пластика.

Изготовление пакетов производится на современном оборудовании для производства упаковки:

шнековый экструдер;

флексографическая машина линейного или планетарного типа;

автоматическая пакетоделательная машина;

агломератор для переработки отходов.

2. Стандарты качества для Украины

Упаковка товаров и продуктов питания должна быть качественной и безопасной для потребителя. Ранее производств пакетов из полимеров в нашей стране регламентировалось нормами ГОСТ 12302-83. Сейчас на смену устаревшему стандарту пришел национальный ДСТУ 7275:2012. В нем указано, из какой пленки можно изготавливать пакеты, какими должны быть швы, как следует проводить контроль качества, как маркировать и в каком виде доставлять пакеты заказчикам.

Также в Украине с 2021 года действует Закон № 1489-IX. Он ввел запрет на бесплатную раздачу любых пакетов и распространение тонких полиэтиленовых пакетов, вместо которых теперь нужно предлагать потребителю гораздо более экологичные био пакеты. За нарушение положены большие штрафы. И если до сих пор в Украине нет жесткого контроля, то это только дело времени.

Что не так с полиэтиленовыми пакетами и зачем были введены эти запреты? Дело в том, что вред от пластика на чаше весов перевесил плюсы от его использования. Сама по себе гигиеничная, герметичная и удобная пластиковая упаковка – великое изобретение человечества, сократившее распространение инфекций и продлившее срок годности продуктов. Так почему полиэтилен считается вредным?

Само производство полиэтилена нисколько не вредит природе и гораздо безопаснее для окружающей среды, чем, скажем, производство бумажных пакетов. Проблема в том, что человечество стало бездумно использовать слишком много дешевых пакетов и отправлять тонны пластикового мусора на свалку.

Учены давно придумали, как утилизировать пакеты, а производители научились их перерабатывать и делать из вторичной гранулы новые пакеты, пластиковую мебель и бытовые мелочи. Но так Украине, как и большинству стран мира, не удалось решить вопрос сбора и сортировки пластика, то для защиты окружающей среды решили ввести ограничения

3. Управление производственными процессами

Предприятия по производству полиэтиленовых пакетов самостоятельно выбирают уже готовые системы управления производственными процессами или разрабатывают свои.

В стандартную MES обычно входит:

Планирование производственного процесса. Управление операционными рисками. Автоматизация инфраструктуры и технологических линий. Управление процессами производства. Мониторинг технического состояния и др.

Украинские предприятия уже ориентируют свой бизнес на нормы Евросоюза, внедряют европейскую модель менеджмента и получают сертификат ISO 9001.

4. Как сделать заказ на изготовление

Где купить качественные пакеты в Украине, которые соответствуют национальным стандартам и нормам? Для заказа пластиковых или био пакетов можно обратиться на завод МПАК. Предприятие выпускает упаковку под клипсование и запайку, пакеты майка, банан, петля с логотипом, мешки, рулонную пленку. Срок изготовления заказа составляет 14–21 календарный день. Максимальный объем заказа не ограничен, причем чем больше тираж – тем ниже цена. Готовая упаковка доставляется во все города Украины. Цена пакетов у производителя низкая, а качество на самом высоком уровне.