ГлавнаяРецептыОни бывают еще вкуснее: готовим орешки со сгущенкой на огне с победительницей «МастерШеф» Они бывают еще вкуснее: готовим орешки со сгущенкой на огне с победительницей «МастерШеф» На чтение: 1 минута Орешки со сгущенкой – это особое наслаждение из детства, отказаться от которого невозможно даже сейчас. А если приготовить их на огне – удовольствие будет еще выше. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Победительница 12 сезона кулинарного шоу «МастерШеф» Валерия Матрохина показала, как сделать орешки со сгущенкой, когда вы выбрались на природу. В процессе нет ничего сложного, а сочетание детских воспоминаний и отдыха на природе подарят невероятный результат. Читайте также Колдуем с красной рутой: Ярославский показал, как приготовить папоротник Орешки со сгущенкой на огне Время: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 2 яйца; – 100 грамм сахара; – 200 грамм растопленного сливочного масла; – 480 грамм муки; – 1/2 чайной ложки разрыхлителя; – щепотка соли. Приготовление: Взбиваем яйца с сахаром и солью. Добавляем сливочное масло и еще раз взбиваем. В массу просеиваем муку с разрыхлителем, замешиваем тесто. Формируем маленькие шарики и жарим их на огне в форме для орешков. Форму перед этим желательно разогреть. Наполняем орешки сгущенным молоком, при желании можно добавить внутрь орехи или другие любимые добавки. Приятного аппетита! Не нужно даже ножа: как можно легко почистить рыбу. Поделитесь с друзьями