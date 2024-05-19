Они бывают еще вкуснее: готовим орешки со сгущенкой на огне с победительницей «МастерШеф»

Орешки со сгущенкой – это особое наслаждение из детства, отказаться от которого невозможно даже сейчас. А если приготовить их на огне – удовольствие будет еще выше.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Победительница 12 сезона кулинарного шоу «МастерШеф» Валерия Матрохина показала, как сделать орешки со сгущенкой, когда вы выбрались на природу. В процессе нет ничего сложного, а сочетание детских воспоминаний и отдыха на природе подарят невероятный результат.

Читайте также Колдуем с красной рутой: Ярославский показал, как приготовить папоротник

Орешки со сгущенкой на огне

Время: 40 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 100 грамм сахара;

– 200 грамм растопленного сливочного масла;

– 480 грамм муки;

– 1/2 чайной ложки разрыхлителя;

– щепотка соли.

Приготовление:

Взбиваем яйца с сахаром и солью. Добавляем сливочное масло и еще раз взбиваем. В массу просеиваем муку с разрыхлителем, замешиваем тесто. Формируем маленькие шарики и жарим их на огне в форме для орешков. Форму перед этим желательно разогреть. Наполняем орешки сгущенным молоком, при желании можно добавить внутрь орехи или другие любимые добавки.

Приятного аппетита!

Не нужно даже ножа: как можно легко почистить рыбу.