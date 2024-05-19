Тефтели по-новому: как приготовить мясные ежики

В качестве гарнира к такому блюду подойдет все: от макарон до картофеля. Соус, оставшийся после тушения, можно использовать как подливу.

Если вы раздумываете, что вкусного и сытного приготовить на обед или на ужин, попробуйте сделать мясные ежики. Блюдо, которое во многом напоминает тефтели или фаршированный перец, все же имеет определенные отличия. Оно очень аппетитное и подойдет к любому гарниру. Как его приготовить, рассказали в кулинарном блоге «Душевные рецепты».

Мясные ежики

Ингредиенты:

болгарский перец – 2 шт;

лук – 1 шт;

томатная паста – 2 ст. л;

вода – 200 мл;

фарш говяжий – 400 гр;

картофель – 1 шт;

рис – 150 гр;

яйца – 1 шт;

помидоры – 2 шт;

свежая зелень;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Сначала необходимо приготовить фарш. Для этого половину луковицы, картофелину и половину зелени измельчить в блендере в пюре. Перелить в глубокую миску, добавить фарш, яйцо, соль и орегано.

Рис залить кипятком на 20 минут.

Далее готовится овощной соус.

Половину луковицы, перец и помидоры нарезать кубиками и поочередно пожарить лук, затем добавить перец и в последнюю очередь томаты. Посолить по вкусу, поперчить, добавить томатную пасту, смешанную с водой, потушить соус 7-10 минут.

Пока готовится соус, сформировать 7-8 тефтелей, обвалять их в рисе и выложить в соус. Посуду накрыть крышкой и тушить на среднем огне 35-40 минут, не мешая, и не переворачивая.

Готовые ежики посыпать кинзой и можно подавать на стол.

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