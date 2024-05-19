Описание приготовления:
Кто же откажется от вкусного шоколадного капкейка? Вряд ли такие найдутся! Готовятся они буквально за 30-40 минут, при этом все родные будут ожидать ароматную выпечку с нетерпением. Выбирайте качественный какао-порошок насыщенного темного цвета.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир Блюдо: Выпечка / Капкейк
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 2 Штуки
- Кефир 100 Миллилитров
- Масло растительное 50 Миллилитров
- Сахар 100 Грамм
- Соль 2 Щепотки
- Какао 2 Ст. ложки
- Мука пшеничная 110 Грамм
- Разрыхлитель 3 Грамма
Количество порций 4
Калорийность
331 ккал
Калорийность
6 г
Белки
16 г
Жиры
35 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Шоколадные капкейки на кефире»
Подготовьте указанные ингредиенты. Какао-порошок лучше всего покупать темного цвета, насыщенного — тогда и изделия из него будут более шоколадного оттенка.
Куриные яйца вбейте в салатник или глубокую миску, всыпьте соль и сахарный песок. Тщательно взбейте венчиком в течение 3-4 минут. Можно взбить и миксером на высокой скорости.
Влейте кефир любой жирности и растительное масло. Можно заменить его топленным сливочным. Также можно добавить различные ароматизаторы: ванилин, цитрусовую цедру и т.д. Перемешайте.
Всыпьте какао-порошок и пшеничную муку, аккуратно вмешайте их в жидкую массу.
Тесто должно получиться густоватым, след после венчика на нем должен оставаться.
Выложите бумажные формочки в силиконовые или железные. Разогрейте духовку до 180 градусов и разлейте в формочки по 2 ст.л. шоколадного теста. Они должны быть заполнены на две трети от объема.
Испеките шоколадные капкейки примерно 20 минут и извлеките из духовки. Остудите и подайте к столу с различными напитками. Приятного вам аппетита!