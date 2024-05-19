Описание приготовления:

Кто же откажется от вкусного шоколадного капкейка? Вряд ли такие найдутся! Готовятся они буквально за 30-40 минут, при этом все родные будут ожидать ароматную выпечку с нетерпением. Выбирайте качественный какао-порошок насыщенного темного цвета.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир Блюдо: Выпечка / Капкейк

Состав / Ингредиенты:

Яйца 2 Штуки

Кефир 100 Миллилитров

Масло растительное 50 Миллилитров

Сахар 100 Грамм

Соль 2 Щепотки

Какао 2 Ст. ложки

Мука пшеничная 110 Грамм

Разрыхлитель 3 Грамма

Количество порций 4

Калорийность

331 ккал

Калорийность

6 г

Белки

16 г

Жиры

35 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шоколадные капкейки на кефире»

Подготовьте указанные ингредиенты. Какао-порошок лучше всего покупать темного цвета, насыщенного — тогда и изделия из него будут более шоколадного оттенка.

Куриные яйца вбейте в салатник или глубокую миску, всыпьте соль и сахарный песок. Тщательно взбейте венчиком в течение 3-4 минут. Можно взбить и миксером на высокой скорости.

Влейте кефир любой жирности и растительное масло. Можно заменить его топленным сливочным. Также можно добавить различные ароматизаторы: ванилин, цитрусовую цедру и т.д. Перемешайте.

Всыпьте какао-порошок и пшеничную муку, аккуратно вмешайте их в жидкую массу.

Тесто должно получиться густоватым, след после венчика на нем должен оставаться.

Выложите бумажные формочки в силиконовые или железные. Разогрейте духовку до 180 градусов и разлейте в формочки по 2 ст.л. шоколадного теста. Они должны быть заполнены на две трети от объема.

Испеките шоколадные капкейки примерно 20 минут и извлеките из духовки. Остудите и подайте к столу с различными напитками. Приятного вам аппетита!