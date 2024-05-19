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Шоколадные капкейки на кефире

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Шоколадные капкейки на кефире

Описание приготовления:

Кто же откажется от вкусного шоколадного капкейка? Вряд ли такие найдутся! Готовятся они буквально за 30-40 минут, при этом все родные будут ожидать ароматную выпечку с нетерпением. Выбирайте качественный какао-порошок насыщенного темного цвета.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир Блюдо: Выпечка / Капкейк

Состав / Ингредиенты:

  • Яйца 2 Штуки
  • Кефир 100 Миллилитров
  • Масло растительное 50 Миллилитров
  • Сахар 100 Грамм
  • Соль 2 Щепотки
  • Какао 2 Ст. ложки
  • Мука пшеничная 110 Грамм
  • Разрыхлитель 3 Грамма

Количество порций 4

Калорийность

331 ккал

Калорийность

6 г

Белки

16 г

Жиры

35 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шоколадные капкейки на кефире»

Шоколадные капкейки на кефире

Подготовьте указанные ингредиенты. Какао-порошок лучше всего покупать темного цвета, насыщенного — тогда и изделия из него будут более шоколадного оттенка.

Шоколадные капкейки на кефире

Куриные яйца вбейте в салатник или глубокую миску, всыпьте соль и сахарный песок. Тщательно взбейте венчиком в течение 3-4 минут. Можно взбить и миксером на высокой скорости.

Шоколадные капкейки на кефире

Влейте кефир любой жирности и растительное масло. Можно заменить его топленным сливочным. Также можно добавить различные ароматизаторы: ванилин, цитрусовую цедру и т.д. Перемешайте.

Шоколадные капкейки на кефире

Всыпьте какао-порошок и пшеничную муку, аккуратно вмешайте их в жидкую массу.

Шоколадные капкейки на кефире

Тесто должно получиться густоватым, след после венчика на нем должен оставаться.

Шоколадные капкейки на кефире

Выложите бумажные формочки в силиконовые или железные. Разогрейте духовку до 180 градусов и разлейте в формочки по 2 ст.л. шоколадного теста. Они должны быть заполнены на две трети от объема.

Шоколадные капкейки на кефире

Испеките шоколадные капкейки примерно 20 минут и извлеките из духовки. Остудите и подайте к столу с различными напитками. Приятного вам аппетита!

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