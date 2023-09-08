Орешки со сгущенкой классические

Орешки со сгущенкой – это популярное и знакомое многим из детства угощение, которое идеально сочетается с чашечкой чая или кофе. Такое лакомство каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями.

Классические орешки со сгущенкой на газу в советской орешнице

Классические орешки со сгущенкой на газу в советской орешнице – это невероятно вкусное и аппетитное лакомство, которое многие знают с детства. Такое печенье идеально сочетается с чашечкой горячего чая или кофе. Для несложного приготовления своими руками используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+4 порц.

Вареная сгущенка 200 гр.

Масло сливочное 100 гр.

Маргарин сливочный 200 гр.

Яйцо куриное 2 шт.

Сахар-песок 100 гр.

Ванильный сахар 10 гр.

Мука 400 гр.

Соль 1 щепотка

Сода пищевая ½ ч.л.

Уксус столовый 9% 1 ч.л.

Грецкий орех по вкусу

Шаги 50 мин.

Классические орешки со сгущенкой готовятся очень просто. В глубокой миске соединяем куриные яйца с двумя видами сахара и солью. Взбиваем до растворения сухих ингредиентов. Добавляем сюда размягченный маргарин и продолжаем все взбивать. Следом добавляем соду, гашеную уксусом. Добавляем просеянную муку. Начинаем перемешивать. Замешиваем однородное плотное тесто, накрываем его полотенцем и оставляем на 10 минут. Из теста лепим небольшие аккуратные шарики и выкладываем их в советскую орешницу. Закрываем ее и устанавливаем над газовой плитой. Держим на огне до готовности. Открываем орешницу и даем ей остыть. После этого аккуратно достаем половинки орешков. Для начинки соединяем вареное сгущенное молоко и размягченное сливочное масло. Тщательно перемешиваем. Добавляем сюда измельченные грецкие орехи и снова все перемешиваем. Наполняем половинки подготовленной начинкой и соединяем их. Классические орешки со сгущенкой на газу в советской орешнице готовы. Угощайтесь!

Орешки со сгущенкой в электрической орешнице

Орешки со сгущенкой в электрической орешнице – это аппетитный и удивительно вкусный десерт, который точно оценят настоящие сладкоежки. Порадуйте себя и своих близких ярким лакомством. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 60 орешков

Ингредиенты:

Молоко сгущенное вареное – 1 банка.

Масло сливочное/маргарин – 260 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 100 гр.

Сахар ванильный – 10 гр.

Мука – 400 гр.

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Орехи грецкие – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отделяем белки от желтков. Желтки соединяем с сахаром и хорошенько растираем.

Шаг 2. В отдельной миске соединяем просеянную муку с разрыхлителем и ванильным сахаром. Добавляем сюда размягченное сливочное масло или маргарин, и хорошенько все вымешиваем.

Шаг 3. Отдельно взбиваем яичные белки до устойчивых пиков.

Шаг 4. Яичные желтки с сахаром добавляем к массе из муки и масла. Перемешиваем.

Шаг 5. Аккуратно добавляем сюда белки и все это перемешиваем до образования плотного и слегка липкого теста.

Шаг 6. Разогреваем электрическую орешницу и порционно выкладываем сюда тесто.

Шаг 7. Закрываем орешницу и готовим угощение по 3-4 минуты.

Шаг 8. Даем прибору остыть и аккуратно достаем половинки орешков. Обрезки теста не выбрасываем, они пригодятся для начинки.

Шаг 9. Измельчаем оставшиеся обрезки и соединяем с вареной сгущенкой. Перемешиваем.

Шаг 10. Наполняем половинки начинкой и соединяем их.

Шаг 11. Орешки со сгущенкой в электрической орешнице готовы. Скорее пробуйте!

Как приготовить орешки со сгущенкой в мультипекаре

Как приготовить орешки со сгущенкой в мультипекаре, мы подробно описали в нашем пошаговом рецепте с фотографиями. Порадуйте своих близких невероятно вкусным и привлекательным десертом. Такой десерт идеально подойдет для домашних праздников и чаепитий в кругу семьи.

Время готовки – 4 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 250 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 50 гр.

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Масло сливочное – 100 гр.

Ванилин – 1 гр.

Соль – 1 щепотка.

Для начинки:

Молоко сгущенное – 380 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Орехи – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Можно сразу купить вареное сгущенное молоко, а можно приготовить его самостоятельно. Для этого банку обычного сгущенного молока оборачиваем в целлофановый пакет и кладем в большую кастрюлю.

Шаг 2. Выливаем сюда воду так, чтобы она закрывала банку на 5 см. Доводим заготовку до кипения на большом огне, затем его уменьшаем и варим банку с содержимым 2 часа. Обязательно готовим на минимальном огне. Если вода будет выкипать, постепенно наливаем горячую воду. Затем выключаем плиту и оставляем банку в воде еще на 2 часа.

Шаг 3. Приступаем к приготовлению теста. Растапливаем указанное количество сливочного масла.

Шаг 4. Отдельно просеиваем муку, перемешиваем ее с сахаром, солью, ванилином и разрыхлителем.

Шаг 5. В мучную смесь разбиваем куриное яйцо и выливаем растопленное и остывшее сливочное масло. Начинаем перемешивать.

Шаг 6. Вымешиваем руками однородное тесто. Закрываем его пленкой и убираем в холодильник на 30 минут.

Шаг 7. Включаем мультипекарь в нужном режиме. При необходимости, форму можно смазать растительным маслом.

Шаг 8. Из теста лепим небольшие шарики и выкладываем их в форму.

Шаг 9. Закрываем мультипекарь и готовим около 4-6 минут до готовности.

Шаг 10. Дальше половинки орешков остужаем и достаем из прибора. Подготавливаем следующую партию из теста.

Шаг 11. Все половинки выкладываем на тарелку и полностью даем им остыть.

Шаг 12. Открываем банку с подготовленной вареной сгущенкой.

Шаг 13. Выкладываем сгущенку в большую тарелку и дополняем ее мягким сливочным маслом.

Шаг 14. Хорошенько перемешиваем масло со сгущенкой до однородности.

Шаг 15. Наполняем половинки орешков начинкой и соединяем их. При желании, внутрь можно добавить настоящие орешки.

Шаг 16. Теперь вы знаете, как приготовить орешки со сгущенкой в мультипекаре. Берите на заметку!

Орешки со сгущенкой в формочках в духовке

Орешки со сгущенкой в формочках в духовке – это невероятно вкусное и аппетитное лакомство, знакомое многим из детства. Такое угощение идеально сочетается с чашечкой горячего чая или кофе. Для приготовления своими руками используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 400 гр.

Желток яичный – 3 шт.

Сахар – 100 гр.

Сметана – 30 гр.

Масло сливочное – 200 гр.

Соль – 1/3 ч.л.

Сода – 1/3 ч.л.

Сок лимонный – 1 ч.л.

Для начинки:

Молоко сгущенное вареное – 350 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Орехи грецкие очищенные – 40 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва приготовим начинку. Размягченное сливочное масло соединяем с вареной сгущенкой и тщательно взбиваем миксером.

Шаг 2. Очищенные орехи подрумяниваем на сковороде и измельчаем. Добавляем их в крем и перемешиваем. На время заготовку можно отправить в холодильник.

Шаг 3. Теперь можно приступать к приготовлению теста. Для этого просеиваем муку и перемешиваем ее с солью.

Шаг 4. Отделяем яичные желтки от белков. Белки нам не понадобятся. Желтки соединяем с сахаром и хорошенько взбиваем миксером.

Шаг 5. В яичную смесь выкладываем размягченное сливочное масло и добавляем сметану. Продолжаем взбивать.

Шаг 6. Постепенно просеиваем сюда мучную смесь с погашенной лимонным соком содой.

Шаг 7. Замешиваем однородное мягкое тесто.

Шаг 8. Это тесто делим на три части и каждую часть раскатываем в пласт. На него кладем специальные алюминиевые формочки. Вырезаем так тесто и продавливаем его внутрь этих формочек.

Шаг 9. Заготовки складываем на противень тестом вверх. Сперва убираем в морозильную камеру на 10 минут.

Шаг 10. Затем убираем их в разогретую до 190° духовку на 20 минут. Спустя 10-15 минут орешки можно перевернуть для лучшего запекания.

Шаг 11. Остужаем заготовки и аккуратно достаем орешки из формочек.

Шаг 12. Каждую половинку начиняем заготовкой из масла и сгущенки.

Шаг 13. Наполненные половинки соединяем друг с другом. На время их можно убрать в холодильник, прикрыв пищевой пленкой.

Шаг 14. Орешки со сгущенкой в формочках в духовке готовы. Угощайтесь!

Орешки со сгущенкой на сметане

Орешки со сгущенкой на сметане приятно удивят нежным вкусом и привлекательным внешним видом. Такой десерт обязательно понравится взрослым и детям, а на его приготовление вы не потратите много времени. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 350 гр.

Сметана – 100 гр.

Масло сливочное – 150 гр.

Сахар – 1 ст.л.

Сахар ванильный – 10 гр.

Яйцо – 1 шт.

Молоко сгущенное вареное – 1 банка.

Орехи грецкие – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. В глубокую миску просеиваем муку через мелкое сито. Продукт нужно избавить от комочков и напитать кислородом.

Шаг 3. Разбиваем сюда куриное яйцо.

Шаг 4. Добавляем указанное количество сметаны и размягченное сливочное масло. Также высыпаем два вида сахара.

Шаг 5. Перемешиваем заготовку ложкой.

Шаг 6. Хорошенько замешиваем руками плотный однородный ком. Убираем его в холодильник на 40 минут.

Шаг 7. Затем подготовленное тесто раскатываем и вырезаем из него аккуратные круги.

Шаг 8. Эти круги выкладываем в форму для орешков. Можно использовать советскую, которая подходит для газовой плиты.

Шаг 9. Закрываем орешницу и готовим угощение около 2-3 минут с каждой стороны.

Шаг 10. Остужаем прибор с содержимым и половинки орешков аккуратно извлекаем.

Шаг 11. Все половинки наполняем вареной сгущенкой. В половину заготовок можно положить ядрышки предварительно обжаренного грецкого ореха. Соединяем наполненные половинки друг с другом.

Шаг 12. Орешки со сгущенкой на сметане готовы. Скорее пробуйте!

Орешки со сгущенкой и кокосовой стружкой

Орешки со сгущенкой и кокосовой стружкой – это оригинальный и невероятно вкусный вариант знаменитого печенья. Подавайте такое угощение в праздники или к домашнему чаепитию. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 350 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 100 гр.

Маргарин – 100 гр.

Сметана – 60 гр.

Соль – 1 щепотка.

Сахар ванильный – 10 гр.

Разрыхлитель – 0,2 ч.л.

Масло сливочное – 90 гр.

Молоко сгущенное вареное – 90 гр.

Стружка кокосовая – 80 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем сметану с сахаром и куриными яйцами. Перемешиваем.

Шаг 2. Просеиваем муку и перетираем ее с маргарином. Продукт отправляем в общую заготовку. Сюда же добавляем соль, разрыхлитель и ванильный сахар.

Шаг 3. Замешиваем однородное липкое тесто и выкладываем его на пищевую пленку.

Шаг 4. Оборачиваем тесто пленкой и убираем в холодильник на 1 час, затем извлекаем из холодильника.

Шаг 5. Из теста лепим небольшие шарики и выкладываем их в орешницу. Закрываем крышкой и готовим 10-15 минут.

Шаг 6. Для начинки соединяем размягченное сливочное масло со сгущенным молоком и половиной кокосовой стружки. Тщательно взбиваем до однородности.

Шаг 7. Готовые половинки орешков наполняем кремом.

Шаг 8. Соединяем наполненные половинки друг с другом.

Шаг 9. В плоскую тарелку высыпаем оставшуюся кокосовую стружку.

Шаг 10. Каждый орешек обваливаем в кокосовой стружке.

Шаг 11. Орешки со сгущенкой и кокосовой стружкой готовы. Можно пробовать!

Орешки со сгущенкой на кефире

Орешки со сгущенкой на кефире порадуют вас не только ярким вкусом, но и аппетитным внешним видом. Такой десерт обязательно понравится взрослым и детям, а на его приготовление вы не потратите много времени. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 300 гр.

Кефир – 1 ст.

Маргарин/сливочное масло – 100 гр.

Сахар – 1 ст.

Яйцо крупное – 1 шт.

Сода – 1 щепотка.

Орехи грецкие – по желанию.

Молоко сгущенное вареное – 1 банка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйцо соединяем с сахаром и взбиваем до полного растворения сухого ингредиента.

Шаг 2. Маргарин или сливочное масло растапливаем на водяной бане и остужаем его. Затем переливаем яичную смесь и продолжаем взбивать.

Шаг 3. Выливаем сюда кефир. Снова все взбиваем. Затем просеиваем муку с содой.

Шаг 4. Начинаем замешивать содержимое до образования однородного теста.

Шаг 5. Порционно тесто выкладываем в орешницу. Можно использовать электрический прибор или советский, подходящий для газовой плиты. В электрической орешнице готовим около 10 минут, на огне – около 3 минут с каждой стороны.

Шаг 6. Для начинки берем вареную сгущенку. Таким кремом начиняем половинки и соединяем их друг с другом. При желании, внутрь угощения можно добавить орешки.

Шаг 7. Орешки со сгущенкой на кефире готовы. Подавайте аппетитное угощение к столу!

Классические орешки со сгущенкой на сливочном масле

Классические орешки со сгущенкой на сливочном масле – это невероятно вкусное и аппетитное лакомство, которое многие помнят с детства. Такое печенье идеально подойдет для домашнего праздника или чаепития. Для приготовления своими руками используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 370 гр.

Масло сливочное – 200 гр.

Сахар – 50 гр.

Сахар ванильный – 10 гр.

Яйцо – 2 шт.

Разрыхлитель – ¼ ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Для начинки:

Молоко сгущенное вареное – 1 банка.

Масло сливочное – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соединяем куриные яйца с двумя видами сахара и взбиваем все венчиком.

Шаг 2. В отдельной миске соединяем просеянную муку с разрыхлителем и солью. Перемешиваем и добавляем сюда тертое на крупной терке сливочное масло.

Шаг 3. Хорошенько растираем содержимое до получения крошки.

Шаг 4. Выливаем сюда яичную смесь и начинаем перемешивать.

Шаг 5. Формируем плотное однородное тесто. Закрываем его пленкой и убираем в морозилку на 20-30 минут.

Шаг 6. Для начинки отмеряем необходимое количество размягченного сливочного масла. Взбиваем его миксером.

Шаг 7. Добавляем к маслу вареную сгущенку и продолжаем взбивать.

Шаг 8. Подготовленное тесто делим на небольшие шарики и выкладываем их в орешницу.

Шаг 9. Закрываем орешницу и готовим угощение до румянца.

Шаг 10. Снимаем орешницу с содержимым с огня и достаем наши заготовки.

Шаг 11. Каждую половинку наполняем кремом. Дальше соединяем их друг с другом и формируем орешки.

Шаг 12. Классические орешки со сгущенкой на сливочном масле готовы. Подавайте к столу!

Как приготовить орешки со сгущенкой без яиц

Как приготовить орешки со сгущенкой без яиц, мы рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Такой десерт порадует не только ярким вкусом, но и аппетитным внешним видом. Обязательно берите на заметку, удивите своих домашних или гостей.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 3 ст.

Сметана – 100 гр.

Сода – 0,5 ч.л.

Уксус – для гашения соды.

Масло сливочное – 200 гр.

Сахар – 100 гр.

Молоко сгущенное вареное – 1 банка.

Масло растительное – для смазывая формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем сметану и размягченное сливочное масло.

Шаг 2. Добавляем сюда сахар и соду, гашеную уксусом. Начинаем перемешивать.

Шаг 3. Просеиваем сюда муку и замешиваем однородное мягкое тесто.

Шаг 4. Орешницу смазываем растительным маслом и порционно выкладываем сюда тесто. Закрываем прибор. Если используем советскую форму, то готовим на огне около 3 минут с каждой стороны.

Шаг 5. Достаем готовые половинки орешков, даем им немного остыть.

Шаг 6. Наполняем половинки вареной сгущенкой и соединяем их друг с другом.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как приготовить орешки со сгущенкой без яиц. Берите на заметку!

Орешки с вареной сгущенкой как в детстве

Орешки с вареной сгущенкой как в детстве несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш подробный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких удивительно вкусным и привлекательным десертом, который идеально подойдет к чашечке горячего чая.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 2 ст.

Масло сливочное – 100 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 0,5 ст.

Разрыхлитель – 1,5 ч.л.

Ванилин – 1 гр.

Молоко сгущенное вареное – 1 банка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разбиваем куриные яйца в глубокую миску и взбиваем их венчиком.

Шаг 2. Высыпаем сюда два вида сахара и продолжаем взбивать.

Шаг 3. Любым подходящим способом растапливаем сливочное масло и даем ему остыть, затем выливаем его к яйцам и продолжаем взбивать.

Шаг 4. В отдельную посуду просеиваем муку и перемешиваем ее с разрыхлителем.

Шаг 5. Постепенно просеиваем сухую смесь в основную заготовку. Вымешиваем до получения однородного теста.

Шаг 6. Приготовить орешки можно на газовой плите в старой советской форме. Ее обмазываем маслом.

Шаг 7. В подготовленную форму порционно выкладываем тесто. Закрываем прибор и готовим угощение на огне около 2-3 минут с каждой стороны.

Шаг 8. Даем прибору остыть и аккуратно достаем половинки наших заготовок.

Шаг 9. Каждую половинку наполняем вареной сгущенкой и соединяем друг с другом.

Шаг 10. Орешки с вареной сгущенкой как в детстве готовы. Угощайтесь!