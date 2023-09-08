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Орешки со сгущенкой классические

На чтение: 13 минут
Орешки со сгущенкой классические

Орешки со сгущенкой – это популярное и знакомое многим из детства угощение, которое идеально сочетается с чашечкой чая или кофе. Такое лакомство каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями.

Классические орешки со сгущенкой на газу в советской орешнице

Классические орешки со сгущенкой на газу в советской орешнице – это невероятно вкусное и аппетитное лакомство, которое многие знают с детства. Такое печенье идеально сочетается с чашечкой горячего чая или кофе. Для несложного приготовления своими руками используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Орешки со сгущенкой классические

Ингредиенты –+4 порц.

  • Вареная сгущенка 200 гр.
  • Масло сливочное 100 гр.
  • Маргарин сливочный 200 гр.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Сахар-песок 100 гр.
  • Ванильный сахар 10 гр.
  • Мука 400 гр.
  • Соль 1 щепотка
  • Сода пищевая ½ ч.л.
  • Уксус столовый 9% 1 ч.л.
  • Грецкий орех  по вкусу

Шаги 50 мин.

  1. Орешки со сгущенкой классические

    Классические орешки со сгущенкой готовятся очень просто. В глубокой миске соединяем куриные яйца с двумя видами сахара и солью. Взбиваем до растворения сухих ингредиентов.

  2. Орешки со сгущенкой классические

    Добавляем сюда размягченный маргарин и продолжаем все взбивать.

  3. Орешки со сгущенкой классические

    Следом добавляем соду, гашеную уксусом.

  4. Орешки со сгущенкой классические

    Добавляем просеянную муку. Начинаем перемешивать.

  5. Орешки со сгущенкой классические

    Замешиваем однородное плотное тесто, накрываем его полотенцем и оставляем на 10 минут.

  6. Орешки со сгущенкой классические

    Из теста лепим небольшие аккуратные шарики и выкладываем их в советскую орешницу. Закрываем ее и устанавливаем над газовой плитой. Держим на огне до готовности.

  7. Орешки со сгущенкой классические

    Открываем орешницу и даем ей остыть. После этого аккуратно достаем половинки орешков.

  8. Орешки со сгущенкой классические

    Для начинки соединяем вареное сгущенное молоко и размягченное сливочное масло. Тщательно перемешиваем.

  9. Орешки со сгущенкой классические

    Добавляем сюда измельченные грецкие орехи и снова все перемешиваем.

  10. Орешки со сгущенкой классические

    Наполняем половинки подготовленной начинкой и соединяем их.

  11. Орешки со сгущенкой классические

    Классические орешки со сгущенкой на газу в советской орешнице готовы. Угощайтесь!

Орешки со сгущенкой в электрической орешнице

Орешки со сгущенкой в электрической орешнице – это аппетитный и удивительно вкусный десерт, который точно оценят настоящие сладкоежки. Порадуйте себя и своих близких ярким лакомством. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 60 орешков

Ингредиенты:

  • Молоко сгущенное вареное – 1 банка.
  • Масло сливочное/маргарин – 260 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар – 100 гр.
  • Сахар ванильный – 10 гр.
  • Мука – 400 гр.
  • Разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • Орехи грецкие – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отделяем белки от желтков. Желтки соединяем с сахаром и хорошенько растираем.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 2. В отдельной миске соединяем просеянную муку с разрыхлителем и ванильным сахаром. Добавляем сюда размягченное сливочное масло или маргарин, и хорошенько все вымешиваем.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 3. Отдельно взбиваем яичные белки до устойчивых пиков.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 4. Яичные желтки с сахаром добавляем к массе из муки и масла. Перемешиваем.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 5. Аккуратно добавляем сюда белки и все это перемешиваем до образования плотного и слегка липкого теста.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 6. Разогреваем электрическую орешницу и порционно выкладываем сюда тесто.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 7. Закрываем орешницу и готовим угощение по 3-4 минуты.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 8. Даем прибору остыть и аккуратно достаем половинки орешков. Обрезки теста не выбрасываем, они пригодятся для начинки.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 9. Измельчаем оставшиеся обрезки и соединяем с вареной сгущенкой. Перемешиваем.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 10. Наполняем половинки начинкой и соединяем их.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 11. Орешки со сгущенкой в электрической орешнице готовы. Скорее пробуйте!

Орешки со сгущенкой классические

Как приготовить орешки со сгущенкой в мультипекаре

Как приготовить орешки со сгущенкой в мультипекаре, мы подробно описали в нашем пошаговом рецепте с фотографиями. Порадуйте своих близких невероятно вкусным и привлекательным десертом. Такой десерт идеально подойдет для домашних праздников и чаепитий в кругу семьи.

Время готовки – 4 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 250 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 50 гр.
  • Разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Ванилин – 1 гр.
  • Соль – 1 щепотка.

Для начинки:

  • Молоко сгущенное – 380 гр.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Орехи – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Можно сразу купить вареное сгущенное молоко, а можно приготовить его самостоятельно. Для этого банку обычного сгущенного молока оборачиваем в целлофановый пакет и кладем в большую кастрюлю.

Шаг 2. Выливаем сюда воду так, чтобы она закрывала банку на 5 см. Доводим заготовку до кипения на большом огне, затем его уменьшаем и варим банку с содержимым 2 часа. Обязательно готовим на минимальном огне. Если вода будет выкипать, постепенно наливаем горячую воду. Затем выключаем плиту и оставляем банку в воде еще на 2 часа.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 3. Приступаем к приготовлению теста. Растапливаем указанное количество сливочного масла.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 4. Отдельно просеиваем муку, перемешиваем ее с сахаром, солью, ванилином и разрыхлителем.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 5. В мучную смесь разбиваем куриное яйцо и выливаем растопленное и остывшее сливочное масло. Начинаем перемешивать.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 6. Вымешиваем руками однородное тесто. Закрываем его пленкой и убираем в холодильник на 30 минут.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 7. Включаем мультипекарь в нужном режиме. При необходимости, форму можно смазать растительным маслом.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 8. Из теста лепим небольшие шарики и выкладываем их в форму.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 9. Закрываем мультипекарь и готовим около 4-6 минут до готовности.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 10. Дальше половинки орешков остужаем и достаем из прибора. Подготавливаем следующую партию из теста.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 11. Все половинки выкладываем на тарелку и полностью даем им остыть.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 12. Открываем банку с подготовленной вареной сгущенкой.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 13. Выкладываем сгущенку в большую тарелку и дополняем ее мягким сливочным маслом.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 14. Хорошенько перемешиваем масло со сгущенкой до однородности.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 15. Наполняем половинки орешков начинкой и соединяем их. При желании, внутрь можно добавить настоящие орешки.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 16. Теперь вы знаете, как приготовить орешки со сгущенкой в мультипекаре. Берите на заметку!

Орешки со сгущенкой классические

Орешки со сгущенкой в формочках в духовке

Орешки со сгущенкой в формочках в духовке – это невероятно вкусное и аппетитное лакомство, знакомое многим из детства. Такое угощение идеально сочетается с чашечкой горячего чая или кофе. Для приготовления своими руками используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 400 гр.
  • Желток яичный – 3 шт.
  • Сахар – 100 гр.
  • Сметана – 30 гр.
  • Масло сливочное – 200 гр.
  • Соль – 1/3 ч.л.
  • Сода – 1/3 ч.л.
  • Сок лимонный – 1 ч.л.

Для начинки:

  • Молоко сгущенное вареное – 350 гр.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Орехи грецкие очищенные – 40 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва приготовим начинку. Размягченное сливочное масло соединяем с вареной сгущенкой и тщательно взбиваем миксером.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 2. Очищенные орехи подрумяниваем на сковороде и измельчаем. Добавляем их в крем и перемешиваем. На время заготовку можно отправить в холодильник.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 3. Теперь можно приступать к приготовлению теста. Для этого просеиваем муку и перемешиваем ее с солью.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 4. Отделяем яичные желтки от белков. Белки нам не понадобятся. Желтки соединяем с сахаром и хорошенько взбиваем миксером.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 5. В яичную смесь выкладываем размягченное сливочное масло и добавляем сметану. Продолжаем взбивать.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 6. Постепенно просеиваем сюда мучную смесь с погашенной лимонным соком содой.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 7. Замешиваем однородное мягкое тесто.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 8. Это тесто делим на три части и каждую часть раскатываем в пласт. На него кладем специальные алюминиевые формочки. Вырезаем так тесто и продавливаем его внутрь этих формочек.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 9. Заготовки складываем на противень тестом вверх. Сперва убираем в морозильную камеру на 10 минут.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 10. Затем убираем их в разогретую до 190° духовку на 20 минут. Спустя 10-15 минут орешки можно перевернуть для лучшего запекания.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 11. Остужаем заготовки и аккуратно достаем орешки из формочек.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 12. Каждую половинку начиняем заготовкой из масла и сгущенки.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 13. Наполненные половинки соединяем друг с другом. На время их можно убрать в холодильник, прикрыв пищевой пленкой.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 14. Орешки со сгущенкой в формочках в духовке готовы. Угощайтесь!

Орешки со сгущенкой классические

Орешки со сгущенкой на сметане

Орешки со сгущенкой на сметане приятно удивят нежным вкусом и привлекательным внешним видом. Такой десерт обязательно понравится взрослым и детям, а на его приготовление вы не потратите много времени. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 350 гр.
  • Сметана – 100 гр.
  • Масло сливочное – 150 гр.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Сахар ванильный – 10 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Молоко сгущенное вареное – 1 банка.
  • Орехи грецкие – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. В глубокую миску просеиваем муку через мелкое сито. Продукт нужно избавить от комочков и напитать кислородом.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 3. Разбиваем сюда куриное яйцо.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 4. Добавляем указанное количество сметаны и размягченное сливочное масло. Также высыпаем два вида сахара.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 5. Перемешиваем заготовку ложкой.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 6. Хорошенько замешиваем руками плотный однородный ком. Убираем его в холодильник на 40 минут.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 7. Затем подготовленное тесто раскатываем и вырезаем из него аккуратные круги.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 8. Эти круги выкладываем в форму для орешков. Можно использовать советскую, которая подходит для газовой плиты.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 9. Закрываем орешницу и готовим угощение около 2-3 минут с каждой стороны.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 10. Остужаем прибор с содержимым и половинки орешков аккуратно извлекаем.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 11. Все половинки наполняем вареной сгущенкой. В половину заготовок можно положить ядрышки предварительно обжаренного грецкого ореха. Соединяем наполненные половинки друг с другом.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 12. Орешки со сгущенкой на сметане готовы. Скорее пробуйте!

Орешки со сгущенкой классические

Орешки со сгущенкой и кокосовой стружкой

Орешки со сгущенкой и кокосовой стружкой – это оригинальный и невероятно вкусный вариант знаменитого печенья. Подавайте такое угощение в праздники или к домашнему чаепитию. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 350 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар – 100 гр.
  • Маргарин – 100 гр.
  • Сметана – 60 гр.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сахар ванильный – 10 гр.
  • Разрыхлитель – 0,2 ч.л.
  • Масло сливочное – 90 гр.
  • Молоко сгущенное вареное – 90 гр.
  • Стружка кокосовая – 80 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем сметану с сахаром и куриными яйцами. Перемешиваем.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 2. Просеиваем муку и перетираем ее с маргарином. Продукт отправляем в общую заготовку. Сюда же добавляем соль, разрыхлитель и ванильный сахар.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 3. Замешиваем однородное липкое тесто и выкладываем его на пищевую пленку.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 4. Оборачиваем тесто пленкой и убираем в холодильник на 1 час, затем извлекаем из холодильника.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 5. Из теста лепим небольшие шарики и выкладываем их в орешницу. Закрываем крышкой и готовим 10-15 минут.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 6. Для начинки соединяем размягченное сливочное масло со сгущенным молоком и половиной кокосовой стружки. Тщательно взбиваем до однородности.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 7. Готовые половинки орешков наполняем кремом.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 8. Соединяем наполненные половинки друг с другом.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 9. В плоскую тарелку высыпаем оставшуюся кокосовую стружку.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 10. Каждый орешек обваливаем в кокосовой стружке.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 11. Орешки со сгущенкой и кокосовой стружкой готовы. Можно пробовать!

Орешки со сгущенкой классические

Орешки со сгущенкой на кефире

Орешки со сгущенкой на кефире порадуют вас не только ярким вкусом, но и аппетитным внешним видом. Такой десерт обязательно понравится взрослым и детям, а на его приготовление вы не потратите много времени. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 300 гр.
  • Кефир – 1 ст.
  • Маргарин/сливочное масло – 100 гр.
  • Сахар – 1 ст.
  • Яйцо крупное – 1 шт.
  • Сода – 1 щепотка.
  • Орехи грецкие – по желанию.
  • Молоко сгущенное вареное – 1 банка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйцо соединяем с сахаром и взбиваем до полного растворения сухого ингредиента.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 2. Маргарин или сливочное масло растапливаем на водяной бане и остужаем его. Затем переливаем яичную смесь и продолжаем взбивать.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 3. Выливаем сюда кефир. Снова все взбиваем. Затем просеиваем муку с содой.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 4. Начинаем замешивать содержимое до образования однородного теста.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 5. Порционно тесто выкладываем в орешницу. Можно использовать электрический прибор или советский, подходящий для газовой плиты. В электрической орешнице готовим около 10 минут, на огне – около 3 минут с каждой стороны.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 6. Для начинки берем вареную сгущенку. Таким кремом начиняем половинки и соединяем их друг с другом. При желании, внутрь угощения можно добавить орешки.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 7. Орешки со сгущенкой на кефире готовы. Подавайте аппетитное угощение к столу!

Орешки со сгущенкой классические

Классические орешки со сгущенкой на сливочном масле

Классические орешки со сгущенкой на сливочном масле – это невероятно вкусное и аппетитное лакомство, которое многие помнят с детства. Такое печенье идеально подойдет для домашнего праздника или чаепития. Для приготовления своими руками используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 370 гр.
  • Масло сливочное – 200 гр.
  • Сахар – 50 гр.
  • Сахар ванильный – 10 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Разрыхлитель – ¼ ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.

Для начинки:

  • Молоко сгущенное вареное – 1 банка.
  • Масло сливочное – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соединяем куриные яйца с двумя видами сахара и взбиваем все венчиком.

Шаг 2. В отдельной миске соединяем просеянную муку с разрыхлителем и солью. Перемешиваем и добавляем сюда тертое на крупной терке сливочное масло.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 3. Хорошенько растираем содержимое до получения крошки.

Шаг 4. Выливаем сюда яичную смесь и начинаем перемешивать.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 5. Формируем плотное однородное тесто. Закрываем его пленкой и убираем в морозилку на 20-30 минут.

Шаг 6. Для начинки отмеряем необходимое количество размягченного сливочного масла. Взбиваем его миксером.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 7. Добавляем к маслу вареную сгущенку и продолжаем взбивать.

Шаг 8. Подготовленное тесто делим на небольшие шарики и выкладываем их в орешницу.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 9. Закрываем орешницу и готовим угощение до румянца.

Шаг 10. Снимаем орешницу с содержимым с огня и достаем наши заготовки.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 11. Каждую половинку наполняем кремом. Дальше соединяем их друг с другом и формируем орешки.

Шаг 12. Классические орешки со сгущенкой на сливочном масле готовы. Подавайте к столу!

Орешки со сгущенкой классические

Как приготовить орешки со сгущенкой без яиц

Как приготовить орешки со сгущенкой без яиц, мы рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Такой десерт порадует не только ярким вкусом, но и аппетитным внешним видом. Обязательно берите на заметку, удивите своих домашних или гостей.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 3 ст.
  • Сметана – 100 гр.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Уксус – для гашения соды.
  • Масло сливочное – 200 гр.
  • Сахар – 100 гр.
  • Молоко сгущенное вареное – 1 банка.
  • Масло растительное – для смазывая формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем сметану и размягченное сливочное масло.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 2. Добавляем сюда сахар и соду, гашеную уксусом. Начинаем перемешивать.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 3. Просеиваем сюда муку и замешиваем однородное мягкое тесто.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 4. Орешницу смазываем растительным маслом и порционно выкладываем сюда тесто. Закрываем прибор. Если используем советскую форму, то готовим на огне около 3 минут с каждой стороны.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 5. Достаем готовые половинки орешков, даем им немного остыть.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 6. Наполняем половинки вареной сгущенкой и соединяем их друг с другом.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 7. Теперь вы знаете, как приготовить орешки со сгущенкой без яиц. Берите на заметку!

Орешки со сгущенкой классические

Орешки с вареной сгущенкой как в детстве

Орешки с вареной сгущенкой как в детстве несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш подробный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких удивительно вкусным и привлекательным десертом, который идеально подойдет к чашечке горячего чая.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 2 ст.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар – 0,5 ст.
  • Разрыхлитель – 1,5 ч.л.
  • Ванилин – 1 гр.
  • Молоко сгущенное вареное – 1 банка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разбиваем куриные яйца в глубокую миску и взбиваем их венчиком.

Шаг 2. Высыпаем сюда два вида сахара и продолжаем взбивать.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 3. Любым подходящим способом растапливаем сливочное масло и даем ему остыть, затем выливаем его к яйцам и продолжаем взбивать.

Шаг 4. В отдельную посуду просеиваем муку и перемешиваем ее с разрыхлителем.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 5. Постепенно просеиваем сухую смесь в основную заготовку. Вымешиваем до получения однородного теста.

Шаг 6. Приготовить орешки можно на газовой плите в старой советской форме. Ее обмазываем маслом.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 7. В подготовленную форму порционно выкладываем тесто. Закрываем прибор и готовим угощение на огне около 2-3 минут с каждой стороны.

Шаг 8. Даем прибору остыть и аккуратно достаем половинки наших заготовок.

Орешки со сгущенкой классические

Шаг 9. Каждую половинку наполняем вареной сгущенкой и соединяем друг с другом.

Шаг 10. Орешки с вареной сгущенкой как в детстве готовы. Угощайтесь!

Орешки со сгущенкой классические

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