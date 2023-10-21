Описание приготовления:
Сама по себе закуска получается не только аппетитная на вид, но и очень вкусная! Вы можете взять её за основу и использовать для фарширования помидоров любой мясной салат на ваш вкус. Салат можете приготовить накануне, не заправляя соусом и заправить его непосредственно перед подачей. Просто, красиво и без лишних хлопот!
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Закуски / Блюда с начинкой / Фаршированные
Состав / Ингредиенты:
- Помидоры 3 Штуки (3-5 штук в зависимости от размера)
- Яйцо 1 Штука (варёное)
- Огурец 1 Штука (маринованный, 1-2 штуки в зависимости от размера)
- Мясо 200 Грамм (отварное, лучше взять свинину или говядину)
- Картофель 1 Штука (в мундире)
- Майонез 3 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
112 ккал
Калорийность
9 г
Белки
4 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Помидоры фаршированные мясным салатом»
Подготовьте все ингредиенты. Яйцо и картофель заранее отварите и дайте остыть. Мясо желательно тоже отварить предварительно в подсоленной воде и оставить в бульоне до остывания. Так оно будет сочнее. Если помидоры крупные, то хватит трех штук, если небольшие, то 5-6 будет вполне достаточно.
Огурцы, яйцо, картофель и мясо нарежьте небольшими кубиками. Соедините ингредиенты для салата в глубокой миске.
Посолите, поперчите, добавьте по вкусу майонез и перемешайте.
Подготовьте помидоры: срежьте верхнюю часть по кругу, чтобы получились чашечки и при помощи чайной ложки аккуратно извлеките мякоть. Мякоть от помидоров можно использовать в приготовлении борща или соуса.
Подготовленные помидоры наполните салатом. Закуска готова. По желанию перед подачей можете украсить верх свежей зеленью.
Приятного аппетита!