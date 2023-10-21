Описание приготовления:

Сама по себе закуска получается не только аппетитная на вид, но и очень вкусная! Вы можете взять её за основу и использовать для фарширования помидоров любой мясной салат на ваш вкус. Салат можете приготовить накануне, не заправляя соусом и заправить его непосредственно перед подачей. Просто, красиво и без лишних хлопот!

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Закуски / Блюда с начинкой / Фаршированные

Состав / Ингредиенты:

Помидоры 3 Штуки (3-5 штук в зависимости от размера)

Яйцо 1 Штука (варёное)

Огурец 1 Штука (маринованный, 1-2 штуки в зависимости от размера)

Мясо 200 Грамм (отварное, лучше взять свинину или говядину)

Картофель 1 Штука (в мундире)

Майонез 3 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

112 ккал

Калорийность

9 г

Белки

4 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Помидоры фаршированные мясным салатом»

Подготовьте все ингредиенты. Яйцо и картофель заранее отварите и дайте остыть. Мясо желательно тоже отварить предварительно в подсоленной воде и оставить в бульоне до остывания. Так оно будет сочнее. Если помидоры крупные, то хватит трех штук, если небольшие, то 5-6 будет вполне достаточно.

Огурцы, яйцо, картофель и мясо нарежьте небольшими кубиками. Соедините ингредиенты для салата в глубокой миске.

Посолите, поперчите, добавьте по вкусу майонез и перемешайте.

Подготовьте помидоры: срежьте верхнюю часть по кругу, чтобы получились чашечки и при помощи чайной ложки аккуратно извлеките мякоть. Мякоть от помидоров можно использовать в приготовлении борща или соуса.

Подготовленные помидоры наполните салатом. Закуска готова. По желанию перед подачей можете украсить верх свежей зеленью.

Приятного аппетита!