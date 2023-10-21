Описание приготовления:
Наваристый и плотный холодец — это не только вкуснейшее блюдо, но и замечательный вариант напитать свой организм полезным усваивающимся коллагеном. За него вам скажет спасибо и кожа, и волосы, и суставы. Обязательно добавьте блюдо в список еженедельных!
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Свинина / Свиная рулька Блюдо: Закуски / Холодец
Состав / Ингредиенты:
- Ножки свиные 2 Штуки
- Рулька 350 Грамм
- Морковь 1 Штука
- Лук репчатый 1 Штука
- Кипяток 1,5 Литра
- Соль 1 Чайная ложка
- Лавровый лист 3 Штуки
- Чеснок 3 Зубчика
- Яйцо вареное 1-2 Штук
Количество порций 3
Калорийность
235 ккал
Калорийность
15 г
Белки
20 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Холодец из свиных ножек и рульки»
Подготовьте указанные ингредиенты. Ножки и часть рульки тщательно соскоблите, удаляя грязь, и промойте горячей водой. Морковь и лук очистите от кожуры.
Выложите все в широкий казан или кастрюлю и залейте горячей водой. Доведите до кипения и слейте первый бульон. Затем снова налейте горячую воду и доведите все до кипения. Удалите пену шумовкой и отварите все 2-3 часа.
В конце варки всыпьте соль, лавровые листья и проварите еще 10 минут.
Извлеките мясо и овощи из бульона и разделайте их, удаляя косточки. Отварные куриные яйца очистите от кожуры. В бульон спрессуйте очищенные зубчики чеснока и оставьте на 10 минут, а затем процедите через ситечко.
На дно глубокой тарелки или миски выложите кружочки вареных яиц, затем мясо, нарезки моркови и лука. Можно добавить промытую зелень.
Аккуратно залейте полученным бульоном и дайте остыть при комнатной температуре 1 час. После перенесите на холод и охладите в течение 3-4 часов, чтобы холодец отлично застыл.
Подайте холодец из свиных ножек и рульки к столу охлажденным.