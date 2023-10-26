Осенние краски на одной тарелке: готовим картофельный салат с лисичками

Осенью обычно много лесных грибов, среди которых и лисички. Мы предлагаем не тратить попусту время и приготовить из них сытный и аппетитный салат с картофелем.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Картофельный салат с лисичками – это не только вкусная и сытная закуска к столу, но и второе блюдо. Добавьте к ней чего-нибудь мясного, или подайте рыбу и обед готов.

Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить

Рецепт картофельного салата с лисичками

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов лисичек;

– 200 граммов мелкого картофеля;

– 150 граммов помидоров черри;

– 40 граммов сыра пармезан;

– руккола;

— сливочное масло;

– сухой чеснок;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Картофель предварительно отвариваем, чистим, нарезаем дольками. На сковороде разогреваем сливочное масло, высыпаем туда лисички и не мешаем их.

Когда лисички чуть-чуть пустят сок, тогда солим, перчим, добавляем сухой чеснок, перемешиваем их, еще немного обжариваем и забираем из огня.

На ту же сковородку даем еще немного сливочного масла и прогреваем картофель, солим, добавляем паприку и сухой чеснок.

Сыр пармезан нарезаем ломтиками, черри разрезаем пополам.

Смешиваем картошку, лисички, творог, чери, добавляем рукколу и аккуратно все перемешиваем.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить лисички в сметане к картофелю или гречихе.