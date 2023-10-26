ГлавнаяРецептыОсенние краски на одной тарелке: готовим картофельный салат с лисичками Осенние краски на одной тарелке: готовим картофельный салат с лисичками На чтение: 1 минута Осенью обычно много лесных грибов, среди которых и лисички. Мы предлагаем не тратить попусту время и приготовить из них сытный и аппетитный салат с картофелем. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Картофельный салат с лисичками – это не только вкусная и сытная закуска к столу, но и второе блюдо. Добавьте к ней чего-нибудь мясного, или подайте рыбу и обед готов. Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить Рецепт картофельного салата с лисичками Время: 40 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 200 граммов лисичек; – 200 граммов мелкого картофеля; – 150 граммов помидоров черри; – 40 граммов сыра пармезан; – руккола; — сливочное масло; – сухой чеснок; – соль; – черный молотый перец. Приготовление: Картофель предварительно отвариваем, чистим, нарезаем дольками. На сковороде разогреваем сливочное масло, высыпаем туда лисички и не мешаем их. Когда лисички чуть-чуть пустят сок, тогда солим, перчим, добавляем сухой чеснок, перемешиваем их, еще немного обжариваем и забираем из огня. На ту же сковородку даем еще немного сливочного масла и прогреваем картофель, солим, добавляем паприку и сухой чеснок. Сыр пармезан нарезаем ломтиками, черри разрезаем пополам. Смешиваем картошку, лисички, творог, чери, добавляем рукколу и аккуратно все перемешиваем. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить лисички в сметане к картофелю или гречихе. Поделитесь с друзьями