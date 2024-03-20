ГлавнаяРецептыТакой вкуснятины вы еще не ели: готовим куриное филе в сливочно-шпинатном соусе Такой вкуснятины вы еще не ели: готовим куриное филе в сливочно-шпинатном соусе На чтение: 1 минута Бывает, что куриное филе получается суховатым. Советуем воспользоваться этим простым рецептом – блюдо будет просто невероятным. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Шпинат прекрасно дополнит вкус курицы и сделает ее более полезной. А сливки и томаты добавят нежности. Будет вкусно Вкусный перекус за считанные минуты: топ-4 рецепта с намазками из морепродуктов Рецепт курицы со шпинатом Время: 35 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 500 граммов куриного филе; – 250 миллилитров сливок; – 15 черри; – шпинат, специи по вкусу; – 0,5 чайной ложки кукурузного крахмала. Приготовление: Филе порежьте и обжарьте до золотистого цвета. Тогда на той же сковороде обжарьте помидоры черри и шпинат несколько минут. К шпинату добавьте сливки и специи, верните обжаренное куриное филе и тушите еще несколько минут. В самом конце добавьте крахмал, разбавленный в холодной воде, прогрейте 2 минуты и подавайте. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить куриные рулетики со шпинатом. Поделитесь с друзьями