Рецепт: Гречка с куриным филе — Рассыпчатая и вкусная

Ингредиенты:

гречка — 1 стакан;

куриное филе грудки — 2 шт;

морковь — 1 шт;

лук репчатый — 1 шт;

чеснок — 4-6 зубчиков;

томатная паста — 1 ст.л.;

специи — по вкусу;

масло подсолнечное — 3 ст.л.

Способ приготовления: Мне кажется, когда речь заходит о гречке, люди делятся на два лагеря. Одни ее терпеть не могут, другие обожают и часто готовят. Я из последних. Но вот если в моей семье всегда любили гречку, то в семье мужа это было блюдо, которое иногда готовили, потому что полезно и недорого, но никому она не нравилась. А оказалось причина в том, что ее неправильно готовили. И даже сейчас, несмотря на наличие интернета, многие продолжают варить жуткую слипающуюся гречку.

Я же предлагаю попробовать приготовить гречку по моему рецепту. Не сомневаюсь, вам понравится.

Итак, первым делом берем кастрюлю с толстым дном. Это важно! В дешевой кастрюле с тонким дном гречка внизу пригорит.

Добавляем в кастрюлю подсолнечное масло, ставим на самую маленькую конфорку на средний огонь. Когда масло нагреется (ориентировочно через минуту) добавляем чеснок. Обжариваем чеснок около минуты.

Далее добавляем мелко нарезанный лук. Обжариваем еще минуту.

Следом добавляем морковь натертую на крупной терке, либо можно мелко нарезать.

Обжариваем все овощи 2-3 минуты. Все это время кастрюлька остается открытой, крышкой не закрываем.

Далее добавляем нарезанное на небольшие кусочки куриное филе.

После добавления курицы делаем огонь максимальным и жарим в течение 10 минут, периодически помешивая.

По желанию добавляем томатную пасту, но это не обязательный ингредиент.

Далее добавляем специи. Тут ориентируйтесь на собственный вкус. Я добавляю красный и черный перец, сванскую соль.

Далее добавляем гречку. Перемешиваем.

Добавляем два стакана воды. По сути это ключевой секрет приготовления вкусной гречки с правильной консистенцией. Соблюдение пропорций. На 1 часть гречки — 2 части воды. Закрываем кастрюльку крышкой.

Когда вода закипит снижаем огонь на самый минимум! И варим пока вода не «впитается». Приблизительно 15-20 минут. После этого выключаем огонь и накрываем кастрюльку полотенцем, как бы укутываем ее и оставляем еще на минут 10-15. Так гречка настоится и будет еще вкуснее.

Готово!

Приятного аппетита.

Время приготовления: 45 мин.