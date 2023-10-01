Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить осенний суп. Из овощей также можно использовать корень сельдерея, тыкву и морковь. Из специй можно добавить порошок карри или сухие итальянские травы. Особенно вкусно будет подавать суп с сухариками и рубленной свежей зеленью.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Супы / Супы-пюре Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Бульон овощной 400 Миллилитров

Баклажан 2 Штуки

Перец болагрский 2 Штуки

Лук красный 1 Штука

Чеснок 3 Зубчика

Томаты в собственном соку 1 Банка

Соль По вкусу

Паприка копченая 1/2 Чайных ложки

Перец острый молотый 1/3 Чайных ложки

Сахар 1 Щепотка

Черный молотый перец 1/3 Чайных ложки

Масло оливковое 2 Ст. ложки

Количество порций 2

Калорийность

34 ккал

Калорийность

1 г

Белки

2 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Осенний суп»

Подготовьте все ингредиенты.

Нарежьте крупными ломтиками красный лук, баклажан и сладкий перец без семян.

Сбрызнете оливковым маслом и выложите на противень, добавьте очищенные зубчики чеснока. Запекайте овощи в разогретой до 190 градусов духовке 40-45 минут. Когда пройдет половина времени, переверните овощи, чтобы они равномерно пропеклись.

Достаньте овощи из духовки и остудите. Очистите от кожуры перцы и баклажаны.

В кастрюлю перелейте томаты в собственном соку, добавьте печеные овощи. Измельчите все вместе блендером.

Влейте овощной бульон и доведите до кипения. Посолите, поперчите и добавьте все специи. Проварите 2-3 минуты.

Осенний суп готов, приятного вам аппетита!