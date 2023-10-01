Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить осенний суп. Из овощей также можно использовать корень сельдерея, тыкву и морковь. Из специй можно добавить порошок карри или сухие итальянские травы. Особенно вкусно будет подавать суп с сухариками и рубленной свежей зеленью.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Супы / Супы-пюре Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Бульон овощной 400 Миллилитров
- Баклажан 2 Штуки
- Перец болагрский 2 Штуки
- Лук красный 1 Штука
- Чеснок 3 Зубчика
- Томаты в собственном соку 1 Банка
- Соль По вкусу
- Паприка копченая 1/2 Чайных ложки
- Перец острый молотый 1/3 Чайных ложки
- Сахар 1 Щепотка
- Черный молотый перец 1/3 Чайных ложки
- Масло оливковое 2 Ст. ложки
Количество порций 2
Калорийность
34 ккал
Калорийность
1 г
Белки
2 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Осенний суп»
Подготовьте все ингредиенты.
Нарежьте крупными ломтиками красный лук, баклажан и сладкий перец без семян.
Сбрызнете оливковым маслом и выложите на противень, добавьте очищенные зубчики чеснока. Запекайте овощи в разогретой до 190 градусов духовке 40-45 минут. Когда пройдет половина времени, переверните овощи, чтобы они равномерно пропеклись.
Достаньте овощи из духовки и остудите. Очистите от кожуры перцы и баклажаны.
В кастрюлю перелейте томаты в собственном соку, добавьте печеные овощи. Измельчите все вместе блендером.
Влейте овощной бульон и доведите до кипения. Посолите, поперчите и добавьте все специи. Проварите 2-3 минуты.
Осенний суп готов, приятного вам аппетита!