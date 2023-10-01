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Печенье на скорую руку

На чтение: 13 минут
Печенье на скорую руку

Печенье на скорую руку – такие простые рецепты имеются на вооружении у каждой хозяйки. С ними вы можете устроить вкусное чаепитие для всей семьи или встретить внезапно появившихся гостей. Как правило для печенья не требуется много продуктов, обычно это самые базовые ингредиенты, которые легко найти в каждом магазине. Но получается печенье очень вкусным, пышным и рассыпчатым.

Песочное печенье на скорую руку

Песочное печенье на скорую руку – рассыпчатая и ароматная выпечка, которую легко можно приготовить в любое время дня. Вам не нужно беспокоится о всяких кулинарных тонкостях, тесто замешивается элементарно, а испортить выпечку практически невозможно, разве что забыть ее во включенной духовке.

Печенье на скорую руку

Ингредиенты –+2 порц.

  • Мука пшеничная 160 гр.
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Сахар-песок 60 гр.
  • Масло растительное 40 мл.
  • Разрыхлитель 1 ч.л.
  • Соль 1 щепотка
  • Ванилин 1 гр.

Шаги 30 мин.

  1. Печенье на скорую руку

    Печенье на скорую руку легко можно приготовить в домашних условиях. Отмерьте все продуты, которые указаны в списке. Также по своему желанию в тесто можно добавить пряности по вкусу: корицу, бадьян, анис и другие.

  2. Печенье на скорую руку

    В объемной миске смешайте куриное яйцо, сахар, соль и ванилин. Взбивайте массу в течение нескольких минут на высоких оборотах миксера, чтобы получилась светлая и пышная пена.

  3. Печенье на скорую руку

    В полученную массу влейте рафинированное растительное масло, хорошо перемешайте миксером.

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  4. Печенье на скорую руку

    В отдельную миску просейте пшеничную муку и разрыхлитель для теста. Затем частями всыпайте мучную массу в яично-масляную массу. Потихоньку замешивайте тесто.

  5. Печенье на скорую руку

    Песочное тесто получится мягким и липким. Заранее включите духовку и разогрейте ее до 180 градусов.

  6. Печенье на скорую руку

    Противень застелите пергаментом, руки смажьте растительным маслом. Отщипывайте тесто небольшими кусками и формируйте круглые печенюшки. Раскладывайте их на противне на небольшом расстоянии друг от друга.

  7. Печенье на скорую руку

    Выпекайте печенье в течение 20 минут, оно немного поднимется и хорошо зарумянится.

  8. Печенье на скорую руку

    Бесподобное песочное печенье на скорую руку готово! Приятного аппетита!

Быстрое овсяное печенье на скорую руку

Быстрое овсяное печенье на скорую руку – это вкусное и полезное лакомство для детей и взрослых. Лучше использовать для замеса теста овсяные хлопья быстрой варки, иначе может случиться, что в готовой выпечке могут попадаться не размякшие хлопья.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Хлопья овсяные – 2 ст.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Соль поваренная – 1 щепотка.
  • Сахар – 0,5 ст.
  • Мука пшеничная – 1,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно немного подтаяло. Затем смешайте в миске мягкое масло с сахаром и солью.

Печенье на скорую руку

Шаг 2. К полученной масляной массе разбейте два куриных яйца, перемешайте.

Печенье на скорую руку

Шаг 3. Пшеничную муку смешайте с овсяными хлопьями в отдельной миске.

Печенье на скорую руку

Шаг 4. Теперь пересыпьте смесь муки и хлопьев в миску с яично-масляной массой.

Печенье на скорую руку

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Шаг 5. Замесите однородное тесто для печенья. Включите духовку, дождитесь, пока она прогреется до 200 градусов.

Печенье на скорую руку

Шаг 6. Противень для выпечки застелите пергаментом. Выкладывайте овсяное тесто столовой ложкой и формируйте небольшие круглые заготовки, оставляйте небольшое расстояние между ними.

Печенье на скорую руку

Шаг 7. Выпекайте печенье в течение 15 минут, оно должно как следует подрумяниться. Когда овсяное печенье остынет, подавайте его на стол с чаем или молоком. Приятного аппетита!

Печенье на скорую руку

Домашнее печенье на сливочном масле

Домашнее печенье на сливочном масле – отличная выпечка, которую легко можно приготовить для завтрака, например. Приготовленное собственными руками с любовью и заботой, печенье ни в какое сравнение не идет с покупным. Чтобы сделать вкус печенья более оригинальным, предлагаем использовать апельсиновую цедру.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная высший сорт – 2 ст.
  • Масло сливочное – 120 гр.
  • Сода пищевая – 1 щепотка.
  • Сахар – 6 ст.л.
  • Цедра апельсиновая – 1 гр.
  • Яйцо куриное – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сливочное масло необходимо немного заранее достать из холодильника, оно немного подтает и его легче будет смешивать с другими продуктами.

Печенье на скорую руку

Шаг 2. При помощи ручного венчика в миске смешайте куриное яйцо и сахар. Смесь должна быть однородной и светлой.

Печенье на скорую руку

Шаг 3. Подтаявшее масло порубите на кубики и добавьте в яичную массу. Перемешайте эти ингредиенты между собой.

Печенье на скорую руку

Шаг 4. Если у вас сушеная цедра, то разотрите ее в ступке. Также можно натереть цедру апельсина на мелкой терке.

Печенье на скорую руку

Шаг 5. В миску всыпьте просеянную муку, соду и апельсиновую цедру.

Печенье на скорую руку

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Шаг 6. Замесите тесто, сначала делайте это вилкой, потом переходите на ручной замес и доведите массу до однородности. Тесто должно быть мягким и пластичным.

Печенье на скорую руку

Шаг 7. Тесто раскатайте на ровной поверхности в пласт толщиной 0,5-0,8 сантиметра. Можно нарезать тесто кубиками или использовать специальные формы для печенья.

Печенье на скорую руку

Шаг 8. Противень застелите пергаментом или силиконовым ковриком, разложите на нем заготовки. Выпекайте печенье в духовке при 210 градусах в течение 10-15 минут.

Печенье на скорую руку

Шаг 9. Перед тем, как подать печенье к чаю, дайте ему остыть. Приятного аппетита!

Печенье на скорую руку

Простое и быстрое печенье со сгущенкой

Простое и быстрое печенье со сгущенкой – прекрасное дополнение к чаю, кофе или какао. Выпечка получается нежной, сладкой, с легким молочным привкусом. Тесто замешивается за несколько минут и тут же готово к выпечке. Остается только дождаться из духовки румяные печенюшки.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 15.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная высший сорт – 220 гр.
  • Молоко сгущенное – 150 гр.
  • Соль поваренная – 1 щепотка.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Разрыхлитель для теста – 5 гр.
  • Яйцо куриное – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все продукты для печенья должны быть комнатной температуры.

Печенье на скорую руку

Шаг 2. Сливочное масло смешайте со сгущенным молоком до состояния однородного густого крема.

Печенье на скорую руку

Шаг 3. Далее в полученную массу разбейте одно куриное яйцо, перемешайте.

Печенье на скорую руку

Шаг 4. Затем просейте в миску муку с разрыхлителем через мелкое сито и вымесите однородное тесто для печенья.

Печенье на скорую руку

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Шаг 5. Полученное тесто раскатайте на ровной рабочей поверхности до пласта толщиной 3-4 миллиметра.

Печенье на скорую руку

Шаг 6. При помощи специальных форм сделайте заготовки для печенья, также подойдет для этого обычный стакан. Размер печенья определяйте по своему предпочтению.

Печенье на скорую руку

Шаг 7. Заготовки переложите на силиконовый коврик для выпечки. Отправьте их выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10-15 минут.

Печенье на скорую руку

Шаг 8. Готовое печенье остудите и можно пробовать. Приятного аппетита!

Печенье на скорую руку

Творожное печенье на скорую руку

Творожное печенье на скорую руку – еще один рецепт в копилку простых и вкусных. Выпечка получается мягкой, сочной и в то же время легкой. Самое трудное – это дождаться готовой выпечки из духовки, потому что запах на кухне стоит волшебный.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 35 мин.

Порции – 24.

Ингредиенты:

  • Творог – 200 гр.
  • Масло сливочное – 180 гр. + для смазывания пергамента.
  • Соль поваренная – 1 щепотка.
  • Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.
  • Сахар – 4 ст.л.
  • Ванилин – 2 гр.
  • Мука пшеничная – 250 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Немного подтаявшее сливочное масло выложите в миску, добавьте к нему творог.

Печенье на скорую руку

Шаг 2. Также всыпьте соль и сахар и ванилин. При помощи вилки разотрите продукты в миске до однородной массы.

Печенье на скорую руку

Шаг 3. Дополните творожную массу разрыхлителем для теста, еще раз перемешайте тесто.

Печенье на скорую руку

Шаг 4. Прямо в миску просейте пшеничную муку, вымесите однородное тесто руками.

Печенье на скорую руку

Шаг 5. Готовое тесто раскатайте в пласт примерной толщиной 1 сантиметр.

Печенье на скорую руку

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Шаг 6. При помощи обычной чашки или форм для печенья сделайте заготовки.

Печенье на скорую руку

Шаг 7. Противень застелите пергаментом, смазанным сливочным маслом и разложите на нем заготовки печенья на небольшом расстоянии друг от друга.

Печенье на скорую руку

Шаг 8. Выпекайте печенье в духовке при 180 градусах в течение 10 минут.

Печенье на скорую руку

Шаг 9. Нежнейшее печенье для душевного чаепития готово, остудите и можно угощаться. Приятного аппетита!

Печенье на скорую руку

Быстрое печенье на сметане в духовке

Быстрое печенье на сметане в духовке вполне может стать вкусным дополнением к полноценному приему пищи. К тому же выпечка долго сохраняет нежность, поэтому сметанное печенье можно готовить утром и брать с собой для перекуса на работу или в поездку.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Масло сливочное – 60 гр.
  • Сметана 20 % – 100 гр.
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Сахар – 90 гр.
  • Мука пшеничная высший сорт – 180 гр. + для раскатки
  • Сахар ванильный – 10 гр.
  • Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.
  • Пудра сахарная – для посыпки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сливочное масло перед замешиванием теста должно немного подтаять. Отмерьте все другие продукты, которые перечислены в списке.

Печенье на скорую руку

Шаг 2. Сначала в объемной миске смешайте мягкое сливочное масло с обычным и ванильным сахаром.

Печенье на скорую руку

Шаг 3. Далее в масляную массу разбейте куриное яйцо, еще раз перемешайте массу венчиком.

Печенье на скорую руку

Шаг 4. Затем добавьте сметану в тесто и еще раз все перемешайте.

Печенье на скорую руку

Шаг 5. Прежде чем добавлять в тесто муку и разрыхлитель для теста, просейте их через ситечко.

Печенье на скорую руку

Шаг 6. Начинайте перемешивать массу лопаткой, затем, когда тесто станет очень густым, вымешивайте руками.

Печенье на скорую руку

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Шаг 7. Готовое тесто соберите в шар и оберните в пищевую пленку, уберите в холодильник на несколько часов.

Печенье на скорую руку

Шаг 8. Перед началом раскатки включите духовку и прогрейте ее до 180 градусов. Просыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте на ней тесто в пласт толщиной 6-8 миллиметров.

Печенье на скорую руку

Шаг 9. Из теста вырежьте заготовки любой формы.

Печенье на скорую руку

Шаг 10. Противень застелите пергаментом, смазанным маслом и разложите на нем заготовки для печенья.

Печенье на скорую руку

Шаг 11. Выпекайте печенье в духовке в течение 15-20 минут.

Печенье на скорую руку

Шаг 12. Готовое печенье посыпьте сахарной пудрой. Кушать печенье лучше всего, когда оно остынет. Приятного аппетита!

Печенье на скорую руку

Домашнее печенье на кефире к чаю

Домашнее печенье на кефире к чаю, которое любят все. Благодаря такому продуманному составу ингредиентов, выпечка получается пышной и мягкой. Такое печенье можно делать со всевозможными добавками из пряностей, варенья, сухофруктов или орехов.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

  • Кефир – 100 мл.
  • Мука пшеничная – 270 гр.
  • Масло растительное – 60 мл.
  • Соль поваренная – 1 щепотка.
  • Сахар ванильный – 10 гр.
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Сода пищевая – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для начала подготовьте все продукты из списка. Также потребуется объемная миска для замеса теста.

Печенье на скорую руку

Шаг 2. Разбейте в миску куриное яйцо, всыпьте сахар и соль. Венчиком взбейте указанные продукты до однородной массы.

Печенье на скорую руку

Шаг 3. Влейте в яичную массу кефир и растительное масло, всыпьте соду и половину ванильного сахара. Все еще раз хорошо перемешайте.

Печенье на скорую руку

Шаг 4. Просейте пшеничную муку через сито и частями добавляйте ее в тесто.

Печенье на скорую руку

Шаг 5. Вымесите однородное густое и мягкое тесто.

Печенье на скорую руку

Шаг 6. Заранее включите духовку, установите температуру в 180 градусов, пусть греется. Тесто раскатайте на ровной рабочей поверхности до толщины в 1 сантиметр.

Печенье на скорую руку

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Шаг 7. Равномерно просыпьте тесто оставшимся ванильным сахаром и раскатайте тесто на толщину до 0,5 сантиметра. Сахар впоследствии при выпечке образует сахарную корочку.

Печенье на скорую руку

Шаг 8. Нарежьте тесто острым ножом на небольшие кубики.

Печенье на скорую руку

Шаг 9. Заготовки разложите на противне на расстоянии друг от друга, чтобы не слиплись при выпекании.

Печенье на скорую руку

Шаг 10. Выпекайте печенье при 180 градусах в течение 15 минут. Выпечка немного увеличится в размере и здорово подрумянится. В целом будет выглядеть очень аппетитной.

Печенье на скорую руку

Шаг 11. Перед тем, как подать печенье к чаю, остудите его. Приятного аппетита!

Печенье на скорую руку

Имбирное печенье в домашних условиях

Имбирное печенье в домашних условиях – оригинальное, ароматное и согревающее лакомство, которое под силу приготовить любой хозяйке. Такое угощение очень часто готовят именно для рождественских праздников и торжества по случаю Нового года.

Время готовки – 1 ч.30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная высший сорт – 250 гр.
  • Сахар – 100 гр.
  • Мед натуральный – 1 ст.л.
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Имбирь молотый – 2 ч.л.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Корица – 1 ч.л.
  • Сода пищевая – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сливочное масло должно быть комнатной температуры, поэтому достаньте его заранее из холодильника.

Печенье на скорую руку

Шаг 2. В миске соедините мягкое сливочное масло и сахар.

Печенье на скорую руку

Шаг 3. Далее разбейте к сливочной массе куриное яйцо, хорошо перемешайте массу, она немного посветлеет.

Печенье на скорую руку

Шаг 4. Положите в миску столовую ложку натурального меда, еще раз все хорошо перемешайте.

Печенье на скорую руку

Шаг 5. Просейте через сито муку и соду прямо в миску. Также всыпьте молотый имбирь и корицу. При желании можно добавить другие специи по своему вкусу.

Печенье на скорую руку

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Шаг 6. В течение нескольких минут вымешивайте тесто руками, оно должно стать мягким и однородным. Затем соберите массу в комок и уберите в холодильник на 1 час, можно также оставить на ночь.

Печенье на скорую руку

Шаг 7. Тесто раскатайте на ровной рабочей поверхности в пласт толщиной 3-4 миллиметра.

Печенье на скорую руку

Шаг 8. Для вырезки печенья можно использовать специальные формочки, которые будут отражать главную идею праздника. Противень застелите пергаментом и разложите на нем заготовки.

Печенье на скорую руку

Шаг 9. Выпекайте имбирное печенье в духовке при 180 градусах в течение 7-9 минут. Печенье слегка подзолотится, а после остывания станут хрустящим.

Печенье на скорую руку

Шаг 10. По желанию готовое имбирное печенье можно посыпать сахарной пудрой или покрыть глазурью. Приятного аппетита!

Печенье на скорую руку

Быстрое шоколадное печенье

Быстрое шоколадное печенье – один из самых популярных видов домашней выпечки. Ведь как можно не любить шоколад!? Печенье получается настолько вкусным, что вы ни с кем не захотите им делиться. Готовится печенье совсем не сложно, а натуральный шоколадный вкус достигается путем добавления в тесто натурального шоколада.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 25-30 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная высший сорт – 80 гр.
  • Соль поваренная – 1 щепотка.
  • Шоколад горький – 100 гр.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Сахар – 100 гр.
  • Какао-порошок – 40 гр.
  • Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.
  • Ванилин – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миску высыпьте просеянную пшеничную муку, какао, разрыхлитель для теста и щепотку соли.

Печенье на скорую руку

Шаг 2. 85 грамм горького черного шоколада разломайте на небольшие кусочки и растопите в микроволновке или водяной бане. Добавьте к шоколаду сливочное масло и перемешайте.

Печенье на скорую руку

Шаг 3. Отдельно взбейте миксером сахар, ванилин и куриное яйцо.

Печенье на скорую руку

Шаг 4. К взбитому яйцу выложите шоколадную массу и хорошо перемешайте.

Печенье на скорую руку

Шаг 5. Затем всыпьте в миску смесь сыпучих ингредиентов в несколько этапов. Каждый раз перемешивайте массу до однородности.

Печенье на скорую руку

Шаг 6. На последнем этапе вымешивайте тесто руками. Масса должна получиться гладкой и мягкой, как пластилин.

Печенье на скорую руку

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Шаг 7. Раскрошите оставшийся шоколад и добавьте его в готовое тесто, еще раз обомните его руками. Тесто сразу готово к выпечке.

Печенье на скорую руку

Шаг 8. От теста отщипывайте небольшие кусочки теста и формируйте круглые печеньки.

Печенье на скорую руку

Шаг 9. Противень застелите пергаментом и раскладывайте на нем шоколадные заготовки.

Печенье на скорую руку

Шаг 10. Выпекайте печенье при 190-200 градусах в течение 10-12 минут. Главное, не передержите печенье в духовке, внутри оно должно остаться мягким.

Печенье на скорую руку

Шаг 11. Готовое печенье оставьте на столе на 3-5 минут, чтобы оно остыло.

Печенье на скорую руку

Шаг 12. Шоколадная выпечка получается очень аппетитной и безумно ароматной. Приятного аппетита!

Печенье на скорую руку

Печенье с яблоками и корицей

Печенье с яблоками и корицей – великолепное осеннее лакомство, наполненное теплом и особым ароматом. Особенно вкусной выпечка получается именно из свежесобранных садовых яблок. В зависимости от вкуса фруктов, сахара можно добавить в тесто больше или меньше.

Время готовки – 35-40 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4-6.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная высший сорт – 2 ст.
  • Яблоки среднего размера – 2 шт.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Корица молотая – 1 ч.л.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Соль поваренная – 1 щепотка.
  • Разрыхлитель – 10 гр.
  • Сахар обычный/коричневый – 1 ст.
  • Сахар ванильный – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сливочное масло для замешивая теста должно быть мягким. Выложите его в чашу блендера, всыпьте сахар и взбейте эти продукты.

Печенье на скорую руку

Шаг 2. К взбитой масляной массе добавьте два куриных яйца, еще раз перемешайте.

Печенье на скорую руку

Шаг 3. Отдельно просейте пшеничную муку, смешайте ее с солью, ванильным сахаром, разрыхлителем и корицей.

Печенье на скорую руку

Шаг 4. Смешайте обе массы вместе и вымесите однородное тесто для печенья.

Печенье на скорую руку

Шаг 5. Помойте яблоки и мелко их нарежьте. Предварительно можно очистить фрукты от кожицы.

Печенье на скорую руку

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Шаг 6. Добавьте яблочную нарезку в тесто и еще раз его хорошо перемешайте, чтобы кусочки фруктов равномерно разошлись по всей массе.

Печенье на скорую руку

Шаг 7. Противень застелите пергаментом для выпечки. При помощи двух чайных ложек выкладывайте тесто на противень на небольшом расстоянии друг от друга, так как печенье при выпечке немного увеличится в размере.

Печенье на скорую руку

Шаг 8. Готовьте печенье с яблоками в духовке при 180 градусах в течение 18-20 минут.

Печенье на скорую руку

Шаг 9. Готовое пышное и румяное печенье с яблоками и корицей подавайте к чаю, когда оно немного остынет. Приятного аппетита!

Печенье на скорую руку

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