Печенье на скорую руку – такие простые рецепты имеются на вооружении у каждой хозяйки. С ними вы можете устроить вкусное чаепитие для всей семьи или встретить внезапно появившихся гостей. Как правило для печенья не требуется много продуктов, обычно это самые базовые ингредиенты, которые легко найти в каждом магазине. Но получается печенье очень вкусным, пышным и рассыпчатым.

Песочное печенье на скорую руку

Песочное печенье на скорую руку – рассыпчатая и ароматная выпечка, которую легко можно приготовить в любое время дня. Вам не нужно беспокоится о всяких кулинарных тонкостях, тесто замешивается элементарно, а испортить выпечку практически невозможно, разве что забыть ее во включенной духовке.

Ингредиенты –+2 порц.

Мука пшеничная 160 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Сахар-песок 60 гр.

Масло растительное 40 мл.

Разрыхлитель 1 ч.л.

Соль 1 щепотка

Ванилин 1 гр.

Шаги 30 мин.

Печенье на скорую руку легко можно приготовить в домашних условиях. Отмерьте все продуты, которые указаны в списке. Также по своему желанию в тесто можно добавить пряности по вкусу: корицу, бадьян, анис и другие. В объемной миске смешайте куриное яйцо, сахар, соль и ванилин. Взбивайте массу в течение нескольких минут на высоких оборотах миксера, чтобы получилась светлая и пышная пена. В полученную массу влейте рафинированное растительное масло, хорошо перемешайте миксером. [adsp-pro-31] В отдельную миску просейте пшеничную муку и разрыхлитель для теста. Затем частями всыпайте мучную массу в яично-масляную массу. Потихоньку замешивайте тесто. Песочное тесто получится мягким и липким. Заранее включите духовку и разогрейте ее до 180 градусов. Противень застелите пергаментом, руки смажьте растительным маслом. Отщипывайте тесто небольшими кусками и формируйте круглые печенюшки. Раскладывайте их на противне на небольшом расстоянии друг от друга. Выпекайте печенье в течение 20 минут, оно немного поднимется и хорошо зарумянится. Бесподобное песочное печенье на скорую руку готово! Приятного аппетита!

Быстрое овсяное печенье на скорую руку

Быстрое овсяное печенье на скорую руку – это вкусное и полезное лакомство для детей и взрослых. Лучше использовать для замеса теста овсяные хлопья быстрой варки, иначе может случиться, что в готовой выпечке могут попадаться не размякшие хлопья.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Хлопья овсяные – 2 ст.

Масло сливочное – 100 гр.

Яйца куриные – 2 шт.

Соль поваренная – 1 щепотка.

Сахар – 0,5 ст.

Мука пшеничная – 1,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно немного подтаяло. Затем смешайте в миске мягкое масло с сахаром и солью.

Шаг 2. К полученной масляной массе разбейте два куриных яйца, перемешайте.

Шаг 3. Пшеничную муку смешайте с овсяными хлопьями в отдельной миске.

Шаг 4. Теперь пересыпьте смесь муки и хлопьев в миску с яично-масляной массой.

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Шаг 5. Замесите однородное тесто для печенья. Включите духовку, дождитесь, пока она прогреется до 200 градусов.

Шаг 6. Противень для выпечки застелите пергаментом. Выкладывайте овсяное тесто столовой ложкой и формируйте небольшие круглые заготовки, оставляйте небольшое расстояние между ними.

Шаг 7. Выпекайте печенье в течение 15 минут, оно должно как следует подрумяниться. Когда овсяное печенье остынет, подавайте его на стол с чаем или молоком. Приятного аппетита!

Домашнее печенье на сливочном масле

Домашнее печенье на сливочном масле – отличная выпечка, которую легко можно приготовить для завтрака, например. Приготовленное собственными руками с любовью и заботой, печенье ни в какое сравнение не идет с покупным. Чтобы сделать вкус печенья более оригинальным, предлагаем использовать апельсиновую цедру.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Мука пшеничная высший сорт – 2 ст.

Масло сливочное – 120 гр.

Сода пищевая – 1 щепотка.

Сахар – 6 ст.л.

Цедра апельсиновая – 1 гр.

Яйцо куриное – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сливочное масло необходимо немного заранее достать из холодильника, оно немного подтает и его легче будет смешивать с другими продуктами.

Шаг 2. При помощи ручного венчика в миске смешайте куриное яйцо и сахар. Смесь должна быть однородной и светлой.

Шаг 3. Подтаявшее масло порубите на кубики и добавьте в яичную массу. Перемешайте эти ингредиенты между собой.

Шаг 4. Если у вас сушеная цедра, то разотрите ее в ступке. Также можно натереть цедру апельсина на мелкой терке.

Шаг 5. В миску всыпьте просеянную муку, соду и апельсиновую цедру.

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Шаг 6. Замесите тесто, сначала делайте это вилкой, потом переходите на ручной замес и доведите массу до однородности. Тесто должно быть мягким и пластичным.

Шаг 7. Тесто раскатайте на ровной поверхности в пласт толщиной 0,5-0,8 сантиметра. Можно нарезать тесто кубиками или использовать специальные формы для печенья.

Шаг 8. Противень застелите пергаментом или силиконовым ковриком, разложите на нем заготовки. Выпекайте печенье в духовке при 210 градусах в течение 10-15 минут.

Шаг 9. Перед тем, как подать печенье к чаю, дайте ему остыть. Приятного аппетита!

Простое и быстрое печенье со сгущенкой

Простое и быстрое печенье со сгущенкой – прекрасное дополнение к чаю, кофе или какао. Выпечка получается нежной, сладкой, с легким молочным привкусом. Тесто замешивается за несколько минут и тут же готово к выпечке. Остается только дождаться из духовки румяные печенюшки.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 15.

Ингредиенты:

Мука пшеничная высший сорт – 220 гр.

Молоко сгущенное – 150 гр.

Соль поваренная – 1 щепотка.

Масло сливочное – 100 гр.

Разрыхлитель для теста – 5 гр.

Яйцо куриное – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все продукты для печенья должны быть комнатной температуры.

Шаг 2. Сливочное масло смешайте со сгущенным молоком до состояния однородного густого крема.

Шаг 3. Далее в полученную массу разбейте одно куриное яйцо, перемешайте.

Шаг 4. Затем просейте в миску муку с разрыхлителем через мелкое сито и вымесите однородное тесто для печенья.

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Шаг 5. Полученное тесто раскатайте на ровной рабочей поверхности до пласта толщиной 3-4 миллиметра.

Шаг 6. При помощи специальных форм сделайте заготовки для печенья, также подойдет для этого обычный стакан. Размер печенья определяйте по своему предпочтению.

Шаг 7. Заготовки переложите на силиконовый коврик для выпечки. Отправьте их выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10-15 минут.

Шаг 8. Готовое печенье остудите и можно пробовать. Приятного аппетита!

Творожное печенье на скорую руку

Творожное печенье на скорую руку – еще один рецепт в копилку простых и вкусных. Выпечка получается мягкой, сочной и в то же время легкой. Самое трудное – это дождаться готовой выпечки из духовки, потому что запах на кухне стоит волшебный.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 35 мин.

Порции – 24.

Ингредиенты:

Творог – 200 гр.

Масло сливочное – 180 гр. + для смазывания пергамента.

Соль поваренная – 1 щепотка.

Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.

Сахар – 4 ст.л.

Ванилин – 2 гр.

Мука пшеничная – 250 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Немного подтаявшее сливочное масло выложите в миску, добавьте к нему творог.

Шаг 2. Также всыпьте соль и сахар и ванилин. При помощи вилки разотрите продукты в миске до однородной массы.

Шаг 3. Дополните творожную массу разрыхлителем для теста, еще раз перемешайте тесто.

Шаг 4. Прямо в миску просейте пшеничную муку, вымесите однородное тесто руками.

Шаг 5. Готовое тесто раскатайте в пласт примерной толщиной 1 сантиметр.

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Шаг 6. При помощи обычной чашки или форм для печенья сделайте заготовки.

Шаг 7. Противень застелите пергаментом, смазанным сливочным маслом и разложите на нем заготовки печенья на небольшом расстоянии друг от друга.

Шаг 8. Выпекайте печенье в духовке при 180 градусах в течение 10 минут.

Шаг 9. Нежнейшее печенье для душевного чаепития готово, остудите и можно угощаться. Приятного аппетита!

Быстрое печенье на сметане в духовке

Быстрое печенье на сметане в духовке вполне может стать вкусным дополнением к полноценному приему пищи. К тому же выпечка долго сохраняет нежность, поэтому сметанное печенье можно готовить утром и брать с собой для перекуса на работу или в поездку.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Масло сливочное – 60 гр.

Сметана 20 % – 100 гр.

Яйцо куриное – 1 шт.

Сахар – 90 гр.

Мука пшеничная высший сорт – 180 гр. + для раскатки

Сахар ванильный – 10 гр.

Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.

Пудра сахарная – для посыпки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сливочное масло перед замешиванием теста должно немного подтаять. Отмерьте все другие продукты, которые перечислены в списке.

Шаг 2. Сначала в объемной миске смешайте мягкое сливочное масло с обычным и ванильным сахаром.

Шаг 3. Далее в масляную массу разбейте куриное яйцо, еще раз перемешайте массу венчиком.

Шаг 4. Затем добавьте сметану в тесто и еще раз все перемешайте.

Шаг 5. Прежде чем добавлять в тесто муку и разрыхлитель для теста, просейте их через ситечко.

Шаг 6. Начинайте перемешивать массу лопаткой, затем, когда тесто станет очень густым, вымешивайте руками.

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Шаг 7. Готовое тесто соберите в шар и оберните в пищевую пленку, уберите в холодильник на несколько часов.

Шаг 8. Перед началом раскатки включите духовку и прогрейте ее до 180 градусов. Просыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте на ней тесто в пласт толщиной 6-8 миллиметров.

Шаг 9. Из теста вырежьте заготовки любой формы.

Шаг 10. Противень застелите пергаментом, смазанным маслом и разложите на нем заготовки для печенья.

Шаг 11. Выпекайте печенье в духовке в течение 15-20 минут.

Шаг 12. Готовое печенье посыпьте сахарной пудрой. Кушать печенье лучше всего, когда оно остынет. Приятного аппетита!

Домашнее печенье на кефире к чаю

Домашнее печенье на кефире к чаю, которое любят все. Благодаря такому продуманному составу ингредиентов, выпечка получается пышной и мягкой. Такое печенье можно делать со всевозможными добавками из пряностей, варенья, сухофруктов или орехов.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Кефир – 100 мл.

Мука пшеничная – 270 гр.

Масло растительное – 60 мл.

Соль поваренная – 1 щепотка.

Сахар ванильный – 10 гр.

Яйцо куриное – 1 шт.

Сахар – 3 ст.л.

Сода пищевая – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для начала подготовьте все продукты из списка. Также потребуется объемная миска для замеса теста.

Шаг 2. Разбейте в миску куриное яйцо, всыпьте сахар и соль. Венчиком взбейте указанные продукты до однородной массы.

Шаг 3. Влейте в яичную массу кефир и растительное масло, всыпьте соду и половину ванильного сахара. Все еще раз хорошо перемешайте.

Шаг 4. Просейте пшеничную муку через сито и частями добавляйте ее в тесто.

Шаг 5. Вымесите однородное густое и мягкое тесто.

Шаг 6. Заранее включите духовку, установите температуру в 180 градусов, пусть греется. Тесто раскатайте на ровной рабочей поверхности до толщины в 1 сантиметр.

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Шаг 7. Равномерно просыпьте тесто оставшимся ванильным сахаром и раскатайте тесто на толщину до 0,5 сантиметра. Сахар впоследствии при выпечке образует сахарную корочку.

Шаг 8. Нарежьте тесто острым ножом на небольшие кубики.

Шаг 9. Заготовки разложите на противне на расстоянии друг от друга, чтобы не слиплись при выпекании.

Шаг 10. Выпекайте печенье при 180 градусах в течение 15 минут. Выпечка немного увеличится в размере и здорово подрумянится. В целом будет выглядеть очень аппетитной.

Шаг 11. Перед тем, как подать печенье к чаю, остудите его. Приятного аппетита!

Имбирное печенье в домашних условиях

Имбирное печенье в домашних условиях – оригинальное, ароматное и согревающее лакомство, которое под силу приготовить любой хозяйке. Такое угощение очень часто готовят именно для рождественских праздников и торжества по случаю Нового года.

Время готовки – 1 ч.30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Мука пшеничная высший сорт – 250 гр.

Сахар – 100 гр.

Мед натуральный – 1 ст.л.

Яйцо куриное – 1 шт.

Имбирь молотый – 2 ч.л.

Масло сливочное – 100 гр.

Корица – 1 ч.л.

Сода пищевая – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сливочное масло должно быть комнатной температуры, поэтому достаньте его заранее из холодильника.

Шаг 2. В миске соедините мягкое сливочное масло и сахар.

Шаг 3. Далее разбейте к сливочной массе куриное яйцо, хорошо перемешайте массу, она немного посветлеет.

Шаг 4. Положите в миску столовую ложку натурального меда, еще раз все хорошо перемешайте.

Шаг 5. Просейте через сито муку и соду прямо в миску. Также всыпьте молотый имбирь и корицу. При желании можно добавить другие специи по своему вкусу.

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Шаг 6. В течение нескольких минут вымешивайте тесто руками, оно должно стать мягким и однородным. Затем соберите массу в комок и уберите в холодильник на 1 час, можно также оставить на ночь.

Шаг 7. Тесто раскатайте на ровной рабочей поверхности в пласт толщиной 3-4 миллиметра.

Шаг 8. Для вырезки печенья можно использовать специальные формочки, которые будут отражать главную идею праздника. Противень застелите пергаментом и разложите на нем заготовки.

Шаг 9. Выпекайте имбирное печенье в духовке при 180 градусах в течение 7-9 минут. Печенье слегка подзолотится, а после остывания станут хрустящим.

Шаг 10. По желанию готовое имбирное печенье можно посыпать сахарной пудрой или покрыть глазурью. Приятного аппетита!

Быстрое шоколадное печенье

Быстрое шоколадное печенье – один из самых популярных видов домашней выпечки. Ведь как можно не любить шоколад!? Печенье получается настолько вкусным, что вы ни с кем не захотите им делиться. Готовится печенье совсем не сложно, а натуральный шоколадный вкус достигается путем добавления в тесто натурального шоколада.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 25-30 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Мука пшеничная высший сорт – 80 гр.

Соль поваренная – 1 щепотка.

Шоколад горький – 100 гр.

Масло сливочное – 30 гр.

Яйцо куриное – 1 шт.

Сахар – 100 гр.

Какао-порошок – 40 гр.

Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.

Ванилин – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миску высыпьте просеянную пшеничную муку, какао, разрыхлитель для теста и щепотку соли.

Шаг 2. 85 грамм горького черного шоколада разломайте на небольшие кусочки и растопите в микроволновке или водяной бане. Добавьте к шоколаду сливочное масло и перемешайте.

Шаг 3. Отдельно взбейте миксером сахар, ванилин и куриное яйцо.

Шаг 4. К взбитому яйцу выложите шоколадную массу и хорошо перемешайте.

Шаг 5. Затем всыпьте в миску смесь сыпучих ингредиентов в несколько этапов. Каждый раз перемешивайте массу до однородности.

Шаг 6. На последнем этапе вымешивайте тесто руками. Масса должна получиться гладкой и мягкой, как пластилин.

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Шаг 7. Раскрошите оставшийся шоколад и добавьте его в готовое тесто, еще раз обомните его руками. Тесто сразу готово к выпечке.

Шаг 8. От теста отщипывайте небольшие кусочки теста и формируйте круглые печеньки.

Шаг 9. Противень застелите пергаментом и раскладывайте на нем шоколадные заготовки.

Шаг 10. Выпекайте печенье при 190-200 градусах в течение 10-12 минут. Главное, не передержите печенье в духовке, внутри оно должно остаться мягким.

Шаг 11. Готовое печенье оставьте на столе на 3-5 минут, чтобы оно остыло.

Шаг 12. Шоколадная выпечка получается очень аппетитной и безумно ароматной. Приятного аппетита!

Печенье с яблоками и корицей

Печенье с яблоками и корицей – великолепное осеннее лакомство, наполненное теплом и особым ароматом. Особенно вкусной выпечка получается именно из свежесобранных садовых яблок. В зависимости от вкуса фруктов, сахара можно добавить в тесто больше или меньше.

Время готовки – 35-40 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4-6.

Ингредиенты:

Мука пшеничная высший сорт – 2 ст.

Яблоки среднего размера – 2 шт.

Яйца куриные – 2 шт.

Корица молотая – 1 ч.л.

Масло сливочное – 100 гр.

Соль поваренная – 1 щепотка.

Разрыхлитель – 10 гр.

Сахар обычный/коричневый – 1 ст.

Сахар ванильный – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сливочное масло для замешивая теста должно быть мягким. Выложите его в чашу блендера, всыпьте сахар и взбейте эти продукты.

Шаг 2. К взбитой масляной массе добавьте два куриных яйца, еще раз перемешайте.

Шаг 3. Отдельно просейте пшеничную муку, смешайте ее с солью, ванильным сахаром, разрыхлителем и корицей.

Шаг 4. Смешайте обе массы вместе и вымесите однородное тесто для печенья.

Шаг 5. Помойте яблоки и мелко их нарежьте. Предварительно можно очистить фрукты от кожицы.

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Шаг 6. Добавьте яблочную нарезку в тесто и еще раз его хорошо перемешайте, чтобы кусочки фруктов равномерно разошлись по всей массе.

Шаг 7. Противень застелите пергаментом для выпечки. При помощи двух чайных ложек выкладывайте тесто на противень на небольшом расстоянии друг от друга, так как печенье при выпечке немного увеличится в размере.

Шаг 8. Готовьте печенье с яблоками в духовке при 180 градусах в течение 18-20 минут.

Шаг 9. Готовое пышное и румяное печенье с яблоками и корицей подавайте к чаю, когда оно немного остынет. Приятного аппетита!