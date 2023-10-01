Стало известно, на какой крупе проще всего похудеть

Не всегда крупы ассоциируются с диетическим питанием, но диетолог Джесси Федер назвала изданию She Finds лучший вариант зерновых для тех, кто стремится «согнать» лишние килограммы.

По словам эксперта, идеальной крупой для худеющих станет овес. В нем содержится много растворимой и нерастворимой клетчатки, а употребление продуктов, богатых этим элементом, способствует улучшению пищеварения и похудению. Кроме того, блюда из овса дарят чувство сытости без переедания, что позволяет снизить количество потребляемых в течение дня калорий и сбросить вес, объяснила доктор Федер.

Овес можно ввести в рацион в виде каши, использовать крупу как гранолу с нежирным йогуртом или добавлять ее в смузи.

Ранее врачи сказали, за сколько часов до сна стоит отказаться от еды, если вы хотите как следует выспаться и сберечь желудок. По словам диетолога Меган Де Шателетс, последний прием пищи должен быть как минимум за 3 часа до отхода ко сну. В ином случае можно сильно навредить организму — о последствиях мы рассказали в нашем материале.