Вкусная заготовка на зиму: рецепт маринованных целиком баклажанов

Те, кто любят баклажаны, точно оценят это простое блюдо.
Если любите баклажаны, попробуйте продлить удовольствие и заготовить их на зиму. Вкуснейшие баклажаны можно приготовить разными способами и наслаждаться ими всю зиму, но по этому простому рецепту они готовятся целиком и заготавливаются в больших банках. Также удобно, что этот способ, предложенный Фокусом, не предполагает стерилизации.
Приготовленные по этому рецепту сочные и вкусные баклажаны будут радовать вас в любое время года.
Маринованные целиком баклажаны
Ингредиенты:
- баклажаны — 2 кг;
- чеснок – две головки;
- перец душистый — 16 горошинок.
- перец черный – 12 горошинок;
- лавровый лист — 8 шт.;
- вода — 1 литр;
- уксус столовый 9% — 150 г;
- соль — 5 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.
Баклажаны помойте под холодной водой, просушите и отрежьте плодоножки. В большой кастрюле вскипятите воду, добавьте немного соли по вкусу. Положите в кипящую воду баклажаны и варите 10 минут.
После достаньте и положите под груз (например банку с водой), чтобы стекла вся жидкость. Банки стерилизуйте, крышки обдайте кипятком.
На дно уложите очищенные зубчики чеснока, душистый и черный перец, а также лавровый лист. Плотно уложите баклажаны и приготовьте маринад.
Вскипятите воду, добавьте соль и сахар, влейте уксус, проварите некоторое время, перемешайте и залейте маринадом баклажаны в банках.
Закройте крышками, переверните вверх дном и дайте остыть. Храните в прохладном темном месте.
Если любите баклажаны, попробуйте приготовить вкуснейшее соте из баклажанов на зиму.