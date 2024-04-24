Ошибки не будет: как проверить, хорошо ли испекся кулич

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«Звучание»
Легкое постукивание по дну кулича может дать вам знать, хорошо ли он испечен. Пасха должна звучать «пусто». Если звук тупой, это может указывать на то, что внутри еще осталась влага, поэтому лучше продлить время приготовления.
Термометр для хлеба
Один из самых точных способов убедиться, что пасха хорошо испечена – использовать кулинарный термометр. Вставьте термометр в центр кулича: идеальная внутренняя температура для пасхальной выпечки должна составлять примерно 88 – 93 градусов по Цельсию.
Самый популярный вариант
Наверное, один из самых распространенных способов – это обычная зубочистка. Следует воткнуть ее в выпечку и вынуть. Сухая зубочистка означает, что кулич готов. Если же нет – нужно еще оставить ее в духовке еще на некоторое время.