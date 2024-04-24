Ошибки не будет: как проверить, хорошо ли испекся кулич

Каждая хозяйка хочет, чтобы ее пасха на Пасху была идеальной. Особенно это касается готовности. Как ее проверить? Есть несколько способов.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Недостаточно испеченный кулич может быть влажным и неприятным на вкус, а перепеченный будет крошиться, а его сухость заметят все. Итак, на какие критерии ориентироваться, чтобы не ошибиться и достичь идеального результата?

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Визуальная проверка

Первое, что нужно сделать, – это оценить внешний вид кулича. Идеальный кулич имеет равномерный золотисто-коричневый цвет. Если верхняя часть кулича слишком светлая, это может быть признаком того, что она недостаточно испечена. Если верх слишком темный или выглядит подгоревшим, возможно, кулич уже пережарен.