Тертый пирог с шоколадной начинкой: готовим изысканный десерт

После того, как пирог будет готов, дайте ему остыть и уже потом подавайте на стол.

Тертый пирог с шоколадной начинкой – десерт, который любой день сделает праздником. Он готовится очень просто и получается невероятно вкусным. Своим рецептом этого лакомства поделилась кулинарный блогер Тати Чуднова.

Тертый пирог с шоколадной начинкой

Ингредиенты (на форму 20 см):

яйцо – 1 шт;

сахар – 80 гр;

соль – щепотка

сливочное масло – 100 гр;

мука – 250 гр;

разрыхлитель – 2 ч. л.

Для крема:

молоко – 500 гр;

яйца – 2 шт;

сахар – 60 гр;

ванильный сахар – 1 упаковка;

кукурузный крахмал – 60 гр;

какао – 30 гр.

Способ приготовления:

В глубокой посуде соединить яйца, сахар, соль и перемешать до однородности. Добавить растопленное масло и снова перемешать. Всыпать муку и разрыхлитель, замесить тесто. Отделить 1/3, маленькую часть уложить в морозилку, а большую выложить в форму, сформировать бортики и дно. Проколоть вилкой тесто и поставить в холодильник.

Для крема соединить яйца, сахар, ванильный сахар, немного молока, крахмал, какао и перемешать до однородности. Залить все молоко, перемешать и на среднем огне довести до загустения, постоянно помешивая. Выложить крем на тесто, выровнять и натереть сверху тесто из морозилки.

Отправить пирог в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 40 минут.

Готовому пирогу дать полностью остыть и только затем подавать на стол.

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