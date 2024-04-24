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Тертый пирог с шоколадной начинкой: готовим изысканный десерт

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Тертый пирог с шоколадной начинкой: готовим изысканный десерт

После того, как пирог будет готов, дайте ему остыть и уже потом подавайте на стол.

Тертый пирог с шоколадной начинкой – десерт, который любой день сделает праздником. Он готовится очень просто и получается невероятно вкусным. Своим рецептом этого лакомства поделилась кулинарный блогер Тати Чуднова.

Тертый пирог с шоколадной начинкой

Ингредиенты (на форму 20 см):

  • яйцо – 1 шт;
  • сахар – 80 гр;
  • соль – щепотка
  • сливочное масло – 100 гр;
  • мука – 250 гр;
  • разрыхлитель – 2 ч. л.

Для крема:

  • молоко – 500 гр;
  • яйца – 2 шт;
  • сахар – 60 гр;
  • ванильный сахар – 1 упаковка;
  • кукурузный крахмал – 60 гр;
  • какао – 30 гр.

Способ приготовления:

В глубокой посуде соединить яйца, сахар, соль и перемешать до однородности. Добавить растопленное масло и снова перемешать. Всыпать муку и разрыхлитель, замесить тесто. Отделить 1/3, маленькую часть уложить в морозилку, а большую выложить в форму, сформировать бортики и дно. Проколоть вилкой тесто и поставить в холодильник.

Для крема соединить яйца, сахар, ванильный сахар, немного молока, крахмал, какао и перемешать до однородности. Залить все молоко, перемешать и на среднем огне довести до загустения, постоянно помешивая. Выложить крем на тесто, выровнять и натереть сверху тесто из морозилки.

Отправить пирог в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 40 минут.

Готовому пирогу дать полностью остыть и только затем подавать на стол.

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