Описание приготовления:
Аши по-гречески станет отличным вариантом на обед или ужин. Для него можно взять любой мясной фарш, добавить в него любимые специи и при желании немного овощей. Брынзу можно раскрошить как в этом рецепте или порезать мелким кубиком и разложить по поверхности. Готовую запеканку можно посыпать рубленой зеленью.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Картофель Блюдо: Горячие блюда География кухни: Греческая / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 500 Грамм
- Фарш 450 Грамм (любой)
- Молоко 50 Миллилитров
- Брынза 130 Грамм
- Масло сливочное 30 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Чеснок 2 Зубчика
- Масло растительное 1 Ст. ложка
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
187 ккал
Калорийность
9 г
Белки
12 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Аши по-гречески»
Подготовьте все ингредиенты.
Картофель почистите и отварите в соленой воде до готовности. Отвар слейте. Картофель разомните в пюре. Добавьте сливочное масло. Затем перемешайте все до однородности. Влейте теплое молоко, перемешайте. Заройте крышкой и отставьте ненадолго в сторону.
Репчатый лук и чеснок почистите. Мелко порежьте. В сковороду влейте растительное масло и разогрейте его. Выложите репчатый лук в сковороду и обжаривайте в течение 5 минут, перемешивая.
Добавьте к обжаренному луку фарш. Все посолите, поперчите и обжаривайте в течение 10-12 минут, перемешивая.
Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите чуть больше половины картофельного пюре. Распределите ровным слоем на бока и дно формы. Затем выложите мясной фарш и разровняйте, немного прижав.
Поверх мяса раскрошите 2/3 брынзы.
Оставшимся картофельным пюре закройте вверх запеканки по всей поверхности ровным слоем. Посыпьте сверху брынзой, которая осталась.
Форму с аши по-гречески поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Готовую запеканку достаньте из духовки и дайте ей немного остыть, затем подавайте к столу.
Приятного аппетита!