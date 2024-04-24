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Аши по-гречески

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Аши по-гречески

Описание приготовления:

Аши по-гречески станет отличным вариантом на обед или ужин. Для него можно взять любой мясной фарш, добавить в него любимые специи и при желании немного овощей. Брынзу можно раскрошить как в этом рецепте или порезать мелким кубиком и разложить по поверхности. Готовую запеканку можно посыпать рубленой зеленью.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Картофель Блюдо: Горячие блюда География кухни: Греческая / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Картофель 500 Грамм
  • Фарш 450 Грамм (любой)
  • Молоко 50 Миллилитров
  • Брынза 130 Грамм
  • Масло сливочное 30 Грамм
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Масло растительное 1 Ст. ложка
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

187 ккал

Калорийность

9 г

Белки

12 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Аши по-гречески»

Аши по-гречески

Подготовьте все ингредиенты.

Аши по-гречески

Картофель почистите и отварите в соленой воде до готовности. Отвар слейте. Картофель разомните в пюре. Добавьте сливочное масло. Затем перемешайте все до однородности. Влейте теплое молоко, перемешайте. Заройте крышкой и отставьте ненадолго в сторону.

Аши по-гречески

Репчатый лук и чеснок почистите. Мелко порежьте. В сковороду влейте растительное масло и разогрейте его. Выложите репчатый лук в сковороду и обжаривайте в течение 5 минут, перемешивая.

Аши по-гречески

Добавьте к обжаренному луку фарш. Все посолите, поперчите и обжаривайте в течение 10-12 минут, перемешивая.

Аши по-гречески

Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите чуть больше половины картофельного пюре. Распределите ровным слоем на бока и дно формы. Затем выложите мясной фарш и разровняйте, немного прижав.

Аши по-гречески

Поверх мяса раскрошите 2/3 брынзы.

Аши по-гречески

Оставшимся картофельным пюре закройте вверх запеканки по всей поверхности ровным слоем. Посыпьте сверху брынзой, которая осталась.

Аши по-гречески

Форму с аши по-гречески поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Готовую запеканку достаньте из духовки и дайте ей немного остыть, затем подавайте к столу.

Аши по-гречески

Приятного аппетита!

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