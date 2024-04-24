Описание приготовления:

Аши по-гречески станет отличным вариантом на обед или ужин. Для него можно взять любой мясной фарш, добавить в него любимые специи и при желании немного овощей. Брынзу можно раскрошить как в этом рецепте или порезать мелким кубиком и разложить по поверхности. Готовую запеканку можно посыпать рубленой зеленью.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Картофель Блюдо: Горячие блюда География кухни: Греческая / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Картофель 500 Грамм

Фарш 450 Грамм (любой)

Молоко 50 Миллилитров

Брынза 130 Грамм

Масло сливочное 30 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Чеснок 2 Зубчика

Масло растительное 1 Ст. ложка

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

187 ккал

Калорийность

9 г

Белки

12 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Аши по-гречески»

Подготовьте все ингредиенты.

Картофель почистите и отварите в соленой воде до готовности. Отвар слейте. Картофель разомните в пюре. Добавьте сливочное масло. Затем перемешайте все до однородности. Влейте теплое молоко, перемешайте. Заройте крышкой и отставьте ненадолго в сторону.

Репчатый лук и чеснок почистите. Мелко порежьте. В сковороду влейте растительное масло и разогрейте его. Выложите репчатый лук в сковороду и обжаривайте в течение 5 минут, перемешивая.

Добавьте к обжаренному луку фарш. Все посолите, поперчите и обжаривайте в течение 10-12 минут, перемешивая.

Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите чуть больше половины картофельного пюре. Распределите ровным слоем на бока и дно формы. Затем выложите мясной фарш и разровняйте, немного прижав.

Поверх мяса раскрошите 2/3 брынзы.

Оставшимся картофельным пюре закройте вверх запеканки по всей поверхности ровным слоем. Посыпьте сверху брынзой, которая осталась.

Форму с аши по-гречески поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Готовую запеканку достаньте из духовки и дайте ей немного остыть, затем подавайте к столу.

Приятного аппетита!