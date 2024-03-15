ГлавнаяРецептыОсобенная рыба: как правильно приготовить дорадо Особенная рыба: как правильно приготовить дорадо На чтение: 2 минуты Дорадо – это рыба, которая известна своей вкусной мясистой текстурой и нежным вкусом. Она является популярной во многих кухнях мира, особенно – в латиноамериканской. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Дорадо имеет характерную золотисто-белую кожу с серебристым отблеском. Мясо дорадо является белоснежным, мягким и сочным, с тонким вкусом, который прекрасно сочетается с различными специями и приправами. Интересно «Водный Мир» дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами Рецепт дорадо Время: 40 минут Порций: 4 Аппетитная рыбка / Фото unsplash Ингредиенты: – 2 совета; – 1,5 столовой ложки соевого соуса; – 3 столовые ложки оливкового масла; – 2 столовые ложки лимонного сока; – 4 зубчика чеснока; – 2 чайные ложки горчицы – 500 грамм картофеля; – 1 веточка свежего розмарина или 1 чайная ложка сушеного; – 2 чайные ложки сливочного масла; – полстакана белого вина. Не знаєте, що приготувати? Заморожені креветки, мідії, крабові палички – обирайте найсмачніше від ТМ «Водний Світ» – лідера на українському ринку морепродуктів. Насолоджуйтесь кулінарними експериментами, а бренд подбає про якість та бездоганний смак! Приготовление: Рыбу промойте и обсушите, с каждой стороны сделайте по три надреза ножом. Посыпьте рыбу солью внутри и снаружи. Выложите ее на тарелку, сбрызните соевым соусом, 2 столовыми ложками оливкового масла и лимонным соком. Тщательно «обмочите» рыбу в полученной смеси. Поместите внутрь рыбы половину зубчика чеснока, чайную ложку горчицы. Отставьте примерно на 1 час. В кастрюле вскипятите подсоленную воду. Почистите и нарежьте картофель кубиками, опустите его в кипящую воду и варите примерно 13 минут. Слейте воду, выложите картофель на тарелку, при необходимости посолите. Посыпьте розмарином и сбрызните 1 столовой ложкой оливкового масла, осторожно перемешайте. Разогрейте духовку до 250 градусов (верх и низ без конвекции). Положите дорадо в форму для запекания срезом вверх, полейте маринадом, оставшимся с тарелки. Рядом с рыбой выложите картофель и оставшиеся зубчики чеснока, разрезанные вдоль пополам. Поставьте в духовку и запекайте 16 минут. В конце запекания можно включить гриль на минуту, чтобы кожица местами подрумянилась. Подавайте с кориандром, сливками, посыпанными острым перцем и кусочками лимона или лайма. Еще одна очень вкусная рыба: секреты приготовить трески. Поделитесь с друзьями