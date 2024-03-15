Особенная рыба: как правильно приготовить дорадо

Дорадо – это рыба, которая известна своей вкусной мясистой текстурой и нежным вкусом. Она является популярной во многих кухнях мира, особенно – в латиноамериканской.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Дорадо имеет характерную золотисто-белую кожу с серебристым отблеском. Мясо дорадо является белоснежным, мягким и сочным, с тонким вкусом, который прекрасно сочетается с различными специями и приправами.

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Рецепт дорадо

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Аппетитная рыбка / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 2 совета;

– 1,5 столовой ложки соевого соуса;

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– 4 зубчика чеснока;

– 2 чайные ложки горчицы

– 500 грамм картофеля;

– 1 веточка свежего розмарина или 1 чайная ложка сушеного;

– 2 чайные ложки сливочного масла;

– полстакана белого вина. Не знаєте, що приготувати? Заморожені креветки, мідії, крабові палички – обирайте найсмачніше від ТМ «Водний Світ» – лідера на українському ринку морепродуктів. Насолоджуйтесь кулінарними експериментами, а бренд подбає про якість та бездоганний смак!

Приготовление:

Рыбу промойте и обсушите, с каждой стороны сделайте по три надреза ножом. Посыпьте рыбу солью внутри и снаружи. Выложите ее на тарелку, сбрызните соевым соусом, 2 столовыми ложками оливкового масла и лимонным соком. Тщательно «обмочите» рыбу в полученной смеси. Поместите внутрь рыбы половину зубчика чеснока, чайную ложку горчицы. Отставьте примерно на 1 час. В кастрюле вскипятите подсоленную воду. Почистите и нарежьте картофель кубиками, опустите его в кипящую воду и варите примерно 13 минут. Слейте воду, выложите картофель на тарелку, при необходимости посолите. Посыпьте розмарином и сбрызните 1 столовой ложкой оливкового масла, осторожно перемешайте. Разогрейте духовку до 250 градусов (верх и низ без конвекции). Положите дорадо в форму для запекания срезом вверх, полейте маринадом, оставшимся с тарелки. Рядом с рыбой выложите картофель и оставшиеся зубчики чеснока, разрезанные вдоль пополам. Поставьте в духовку и запекайте 16 минут. В конце запекания можно включить гриль на минуту, чтобы кожица местами подрумянилась. Подавайте с кориандром, сливками, посыпанными острым перцем и кусочками лимона или лайма.

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