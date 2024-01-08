Свекровь научила гениальному трюку. Картофельные зразы готовлю теперь только так

Готовить зразы можно и на основное блюдо, и на гарнир. Не так давно картофельные зразы делали из сырой картошки. Способ приготовления достаточно прост: натереть на тёрке, сформировать лепешку, завернуть начинку. В качестве наполнения могло быть как мясо, так и овощи, грибы.
Теперь рецепт зраз слегка изменился, для готовки используется в основном вареный картофель. Однако это не меняет суть блюда. Перед нами все те же котлеты с разнообразной начинкой внутри. Причем, наполнение угощения ограничивается лишь фантазией самого повара. Вот такой рецепт мы сегодня решили вам предложить.
Ингредиенты для зраз:
- картофель — 1 кг;
- мука — 2-3 ст. л.;
- консервированный тунец — 2 банки;
- морковь — шт.;
- лук — шт.;
- сливочное масло — 20 г;
- яйцо — шт.;
- сыр — 100 г;
- зеленый лук — 4-5 стеблей;
- растительное масло — 120 мл;
- перец, соль.
Приготовление зраз:
Сырой картофель нарезаем на части и отправляем вариться в кастрюлю с водой.
В готовый картофель разбиваем куриное яйцо и превращаем в пюре. Добавляем тертый на мелкой терке сыр. Тщательно перемешиваем до однородности. Солим по вкусу и всыпаем 2-3 столовые ложки муки.
Чтобы приготовить начинку, тунец вынимаем из банок, разминаем с помощью вилки.
Репчатый лук мелко шинкуем и отправляем на сковородку жариться. Сюда же выкладываем тертую на крупной терке морковь. Добавляем 20 грамм сливочного масла. Солим и перчим по вкусу.
Готовую обжарку соединяем с тунцом и нарезанным зеленым луком.
Смачиваем руки водой и из небольшого количества пюре формируем лепешку. На центр укладываем начинку и защипываем края.
Сформированные заготовки присыпаем мукой и отправляем на сковородку с растительным маслом.
Жарим с обеих сторон до готовности.
Картофельные зразы готовы, угощайтесь!