Свекровь научила гениальному трюку. Картофельные зразы готовлю теперь только так

Готовить зразы можно и на основное блюдо, и на гарнир. Не так давно картофельные зразы делали из сырой картошки. Способ приготовления достаточно прост: натереть на тёрке, сформировать лепешку, завернуть начинку. В качестве наполнения могло быть как мясо, так и овощи, грибы.

Теперь рецепт зраз слегка изменился, для готовки используется в основном вареный картофель. Однако это не меняет суть блюда. Перед нами все те же котлеты с разнообразной начинкой внутри. Причем, наполнение угощения ограничивается лишь фантазией самого повара. Вот такой рецепт мы сегодня решили вам предложить.

Ингредиенты для зраз:

картофель — 1 кг;

мука — 2-3 ст. л.;

консервированный тунец — 2 банки;

морковь — шт.;

лук — шт.;

сливочное масло — 20 г;

яйцо — шт.;

сыр — 100 г;

зеленый лук — 4-5 стеблей;

растительное масло — 120 мл;

перец, соль.

Приготовление зраз:

Сырой картофель нарезаем на части и отправляем вариться в кастрюлю с водой.

В готовый картофель разбиваем куриное яйцо и превращаем в пюре. Добавляем тертый на мелкой терке сыр. Тщательно перемешиваем до однородности. Солим по вкусу и всыпаем 2-3 столовые ложки муки.

Чтобы приготовить начинку, тунец вынимаем из банок, разминаем с помощью вилки.

Репчатый лук мелко шинкуем и отправляем на сковородку жариться. Сюда же выкладываем тертую на крупной терке морковь. Добавляем 20 грамм сливочного масла. Солим и перчим по вкусу.

Готовую обжарку соединяем с тунцом и нарезанным зеленым луком.

Смачиваем руки водой и из небольшого количества пюре формируем лепешку. На центр укладываем начинку и защипываем края.

Сформированные заготовки присыпаем мукой и отправляем на сковородку с растительным маслом.

Жарим с обеих сторон до готовности.

Картофельные зразы готовы, угощайтесь!