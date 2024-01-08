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Свекровь научила гениальному трюку. Картофельные зразы готовлю теперь только так

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Свекровь научила гениальному трюку. Картофельные зразы готовлю теперь только так

Готовить зразы можно и на основное блюдо, и на гарнир. Не так давно картофельные зразы делали из сырой картошки. Способ приготовления достаточно прост: натереть на тёрке, сформировать лепешку, завернуть начинку. В качестве наполнения могло быть как мясо, так и овощи, грибы.

Теперь рецепт зраз слегка изменился, для готовки используется в основном вареный картофель. Однако это не меняет суть блюда. Перед нами все те же котлеты с разнообразной начинкой внутри. Причем, наполнение угощения ограничивается лишь фантазией самого повара. Вот такой рецепт мы сегодня решили вам предложить.

Ингредиенты для зраз:

  • картофель — 1 кг;
  • мука — 2-3 ст. л.;
  • консервированный тунец — 2 банки;
  • морковь — шт.;
  • лук — шт.;
  • сливочное масло — 20 г;
  • яйцо — шт.;
  • сыр — 100 г;
  • зеленый лук — 4-5 стеблей;
  • растительное масло — 120 мл;
  • перец, соль.

Приготовление зраз:

Сырой картофель нарезаем на части и отправляем вариться в кастрюлю с водой.

В готовый картофель разбиваем куриное яйцо и превращаем в пюре. Добавляем тертый на мелкой терке сыр. Тщательно перемешиваем до однородности. Солим по вкусу и всыпаем 2-3 столовые ложки муки.

Свекровь научила гениальному трюку. Картофельные зразы готовлю теперь только так

Чтобы приготовить начинку, тунец вынимаем из банок, разминаем с помощью вилки.

Репчатый лук мелко шинкуем и отправляем на сковородку жариться. Сюда же выкладываем тертую на крупной терке морковь. Добавляем 20 грамм сливочного масла. Солим и перчим по вкусу.

Готовую обжарку соединяем с тунцом и нарезанным зеленым луком.

Свекровь научила гениальному трюку. Картофельные зразы готовлю теперь только так

Смачиваем руки водой и из небольшого количества пюре формируем лепешку. На центр укладываем начинку и защипываем края.

Свекровь научила гениальному трюку. Картофельные зразы готовлю теперь только так

Сформированные заготовки присыпаем мукой и отправляем на сковородку с растительным маслом.

Свекровь научила гениальному трюку. Картофельные зразы готовлю теперь только так

Жарим с обеих сторон до готовности.

Свекровь научила гениальному трюку. Картофельные зразы готовлю теперь только так

Картофельные зразы готовы, угощайтесь!

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