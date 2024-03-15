Японские панкейки: как приготовить вкусный завтрак

Японские панкейки уже давно стали хитом соцсетей. Они получаются пышными и напоминают суфле.
Панкейки традиционно готовят в США. Но японские панкейки отличаются: они получаются более пышными за счет яиц. Также обязательно нужно добавить ванильный сахар или другой ароматизатор по вкусу. Чтобы тесто получилось правильное, нужно тщательно взбить белки и аккуратно их вмешать в тесто. Рецептом поделились на сайте Kamelena.
Японские панкейки
Ингредиенты:
- 4 белка;
- 2 желтка;
- 60 г муки;
- 50 г сахара;
- 40 г молока;
- 20 г растительного масла;
- 10 г ванильного сахара;
- 1 ч. л. разрыхлителя (без горки);
- щепотка соли.
Белки положите в чистую сухую емкость, добавить соль, и тщательно взбейте постепенно добавляя сахар. Желтки, ванильный сахар положить в другую миску и перемешайте венчиком. Добавьте молоко, растительное масло и перемешайте.
Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем, и перемешайте до однородности.
Добавьте к желтковой массе немного взбитых белков и активно перемешайте. Затем вмешайте все остальные белки частями. Это нужно делать очень деликатно, лопаткой.
Тесто получается очень легким, нежным и воздушным.
Сковороду немного разогрейте, смажьте с помощью кисточки маслом. Выкладывайте тесто ложкой, а потом сверху еще по ложке теста. Добавьте на сковороду пару чайных ложек воды, но не на сами панкейки, а рядом. Закройте крышкой и готовьте на небольшом огне около пяти минут.
Переверните и жарьте еще 5 минут, тоже под крышкой. Нужно быть готовым, что панкейки частично осядут после выпечки.
Подавайте их к столу сразу после приготовления. К японским панкейкам отлично подойдут взбитые сливки, греческий йогурт, мед, джем, или сезонные ягоды.
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