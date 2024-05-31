Описание приготовления:
Тала готовится из сазана, щуки, осетра, стерляди, но не из лосося. Желательно выдержать кусочки рыбы минимум сутки в маринаде, чтобы исключить все неприятности, связанные с дегустацией сырой рыбы. Также талу готовят и из картофеля, нарезая его соломкой и пропаривая кипятком перед добавлением маринада. Так что — экспериментируйте!
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Щука Блюдо: Закуски География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Щука 500 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Уксус 9% 2 Ст. ложки
- Соль 4 Щепотки
- Перец черный молотый 4 Щепотки
- Масло растительное 40 Миллилитров
Количество порций 2
Калорийность
119 ккал
Калорийность
13 г
Белки
6 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Тала из щуки»
Подготовьте указанные продукты. Лук можно использовать как репчатый, так и красный, зеленый. Рыбу очистите от чешуи, удалите внутренности и промойте снаружи и внутри.
Срежьте хвост, голову, плавники и отфилетируйте пополам, удаляя хребет.
Нарежьте филе соломкой любого размера и выложите в миску или в контейнер для пищевых продуктов.
Очистите и промойте лук, нарежьте кольцами или полукольцами, добавьте к рыбе в емкость.
Влейте уксус и растительное масло, добавьте соль и молотый черный перец. По желанию масло можно и не вливать.
Тщательно перемешайте все продукты и накройте пищевой пленкой. Поместите в холодильник или вынесите на холод минимум на сутки.
После чего извлеките талу и перемешайте, подайте к столу охлажденной.