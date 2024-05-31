Описание приготовления:

Тала готовится из сазана, щуки, осетра, стерляди, но не из лосося. Желательно выдержать кусочки рыбы минимум сутки в маринаде, чтобы исключить все неприятности, связанные с дегустацией сырой рыбы. Также талу готовят и из картофеля, нарезая его соломкой и пропаривая кипятком перед добавлением маринада. Так что — экспериментируйте!

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Щука Блюдо: Закуски География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Щука 500 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Уксус 9% 2 Ст. ложки

Соль 4 Щепотки

Перец черный молотый 4 Щепотки

Масло растительное 40 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

119 ккал

Калорийность

13 г

Белки

6 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тала из щуки»

Подготовьте указанные продукты. Лук можно использовать как репчатый, так и красный, зеленый. Рыбу очистите от чешуи, удалите внутренности и промойте снаружи и внутри.

Срежьте хвост, голову, плавники и отфилетируйте пополам, удаляя хребет.

Нарежьте филе соломкой любого размера и выложите в миску или в контейнер для пищевых продуктов.

Очистите и промойте лук, нарежьте кольцами или полукольцами, добавьте к рыбе в емкость.

Влейте уксус и растительное масло, добавьте соль и молотый черный перец. По желанию масло можно и не вливать.

Тщательно перемешайте все продукты и накройте пищевой пленкой. Поместите в холодильник или вынесите на холод минимум на сутки.

После чего извлеките талу и перемешайте, подайте к столу охлажденной.