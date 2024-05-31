Холодный, сливочный и легкий: рецепт малокалорийного десерта

Чтобы стильно завершить летний ужин и придать ему немного свежести, стоит приготовить идеальный сливочно-молочно-шоколадный десерт. И в нем совсем немного калорий.

Это десерт — это чрезвычайно вкусное блюдо, которое понравится практически каждому, не говоря уже о том, что вам даже не нужно включать духовку и потребуется совсем минимальное количество времени. Рецептом поделились на сайте La Tua Dieta Personalizzata.

Кроме того, благодаря молоку получится легкий десерт, ведь это еда, в которой мало калорий, но много питательных веществ. Шоколад делает этот десерт вкусным и сливочным.

Рецепт молочно-шоколадного десерта

Ингредиенты:

Что понадобится для первого слоя:

500 мл молока;

50 г темного шоколада;

3 столовые ложки подсластителя стевии (или обычного сахара);

2 столовые ложки горького какао;

2 столовые ложки муки;

1 столовая ложка сливочного масла;

1 чайная ложка кукурузного крахмала.

Что нужно для второго слоя:

2 стакана молока;

2 столовые ложки муки;

3 столовые ложки подсластителя стевии (или обычного сахара);

1 столовая ложка сливочного масла;

1 столовая ложка кукурузного крахмала;

ванилин.

Что нужно для третьего слоя:

120 г темного шоколада;

1 столовая ложка сливочного масла;

½ стакана кипяченого молока.

Сначала готовим первый слой. Для начала налейте молоко в кастрюлю, добавьте подсластитель стевию (или сахар), муку, кукурузный крахмал и горькое какао.

Теперь перемешайте ручным венчиком, включите огонь и постоянно перемешивайте, пока он не затвердеет , затем добавьте темный шоколад и дайте ему полностью растаять.

Теперь выключите огонь, добавьте 1 столовую ложку сливочного масла, хорошо перемешайте, вылейте смесь в прямоугольную стеклянную форму для выпечки и как следует разровняйте.

Теперь готовьте второй слой. Вылейте молоко в кастрюлю вместе с подсластителем стевией (или сахаром), ванилином, мукой и кукурузным крахмалом, затем перемешайте ручным венчиком.

Включите огонь, постоянно помешивайте, чтобы тесто загустело, и добавьте 1 столовую ложку сливочного масла.

Как только это будет сделано, перенесите полученную смесь поверх шоколадной смеси, стараясь выровнять ее, чтобы она распределилась равномерно, и поместите в холодильник на 1 час .

По истечении этого времени готовьте третий слой: добавьте в кипяченое молоко измельченный шоколад, перемешайте лопаткой и, как только он растает, добавьте сливочное масло.

Наконец, покройте десерт глазурью, оставьте в холодильнике еще на 30 минут и подавайте.

Читайте также:

Ленивый «Наполеон» с шоколадным кремом и вишней: рецепт вкусного десерта без хлопот

Клубничный пудинг: простой рецепт свежего и вкусного десерта

Персиковый тирамису: рецепт идеального летнего десерта