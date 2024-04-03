ГлавнаяРецептыОсвобождаем место в кладовке: бюджетный салат из маринованных огурцов Освобождаем место в кладовке: бюджетный салат из маринованных огурцов На чтение: 1 минута Салат из маринованных огурцов готовится быстро из простых и недорогих ингредиентов. А еще это прекрасная возможность освободить место в кладовке перед началом нового сезона закруток. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Рецепт быстрый, поэтому вы можете приготовить его даже в последнюю минуту. Список ингредиентов простой и бюджетный, поэтому вы точно захотите возвращаться к этому блюду еще много раз. Интересно 4 рецепта с селедкой ТМ «Водный Мир», от которых все будут в восторге Салат из маринованных огурцов Время: 10 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 6 маринованных огурцов; – 1 лук-шалот; соус: – 3 столовые ложки оливкового масла; – 1 столовая ложка меда; – 1 столовая ложка горчицы; – свежемолотый черный перец. Приготовление: Смешайте оливковое масло с медом и горчицей. Приправьте перцем и отставьте. Маринованные огурцы нарежьте кружочками и выложите в миску. Добавьте мелко нарезанный лук-шалот и перемешайте. Влейте соус и тщательно перемешайте. Отставьте на 10 минут, чтобы вкусы соединились. Подайте как дополнение к ужину. Когда все очень просто: как приготовить весенний салат. Поделитесь с друзьями