Салат с редисом и творогом: рецепт легкого весеннего блюда

Салат получается очень легким для желудка и обладает массой полезных свойств.
Весна в самом разгаре, и на рынках и в супермаркетах вовсю продается свежий редис, который является любимым ингредиентом в сезонных салатах. Рекомендуем вам приготовить очень простой и легкий салат «Весенний» по рецепту автора кулинарного блога «Вкусные рецепты на каждый день». Сочетание редиса, творога и зелени дают освежающий вкус.
Салат с редисом «Весенний»
Ингредиенты:
- творог (желательно нежирный) – 350 гр;
- редис – 1 пучок;
- зелень (лук, петрушка, укроп) – по вкусу;
- сметана или греческий йогурт – 2-3 ст. л;
- специи: соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Творог размять вилкой. Редис помыть, обрезать хвостики и верхушку, порезать кольцами или полукольцами, в зависимости от размеров. Зелень мелко порубить. Все ингредиенты сложить в салатник, добавить соль и специи, заправить сметаной и хорошо перемешать.
Перед подачей салат можно подержать, чтобы он хорошо набрался вкуса.
Такое блюдо подойдет не только для повседневного меню, но и украсит любой праздничный стол, поскольку оно очень вкусное, ароматное и полезное.
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