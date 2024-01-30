Как сделать домашний майонез: рецепт, который сможет повторить каждая хозяйка

Такой вопрос задают поисковикам молодые хозяйки.
Поэтому приготовление майонеза своими руками должно стать нормой, ведь он один из главных ингредиентов многих блюд.
В их числе: оливье с курицей, селедка под шубой, мясо по-французски. Трудно представить многие современные блюда без майонеза, рассказывает Архипова Юлия.
Усвояемость многих блюд зависит от правильно подобранных соусов. Они способны придавать блюдам различные вкусовые оттенки и ароматы.
СодержаниеКак сделать домашний майонезМайонез со сметанойПриготовление
Известно огромное количество всевозможных соусов, заправок и маринадов. В отличие от них майонез используют и подают как для холодных, так и для горячих блюд.
Ингредиенты:
- 400 грамм масла растительного.
- 3 сырых желтка;
- 30 грамм готовой горчицы;
- 70 грамм уксуса (3%) или сока лимона; соль, сахар — по вкусу.
Как сделать домашний майонез
Желтки разотрем с горчицей и солью с помощью блендера или миксера.
Небольшими порциями при непрерывном помешивании добавляйте растительное масло.
Важное дополнение: перед приготовлением майонеза масло как следует охладите (можно поставить даже в морозильную камеру на 1 час).
Подливайте масло в начале взбивания по каплям.
Такой способ приготовления никогда не подведет, майонез быстро «схватится». Когда масса станет густой, можно добавить уксус, сахар и все тщательно перемешать.
Майонез со сметаной
Ингредиенты:
- 250 грамм майонеза; стакан сметаны; перец молотый; соль и сахар по вкусу.
Приготовление
Майонез приготовим, как описано в предыдущем рецепте , смешаем со сметаной. Соль, сахар, перец добавим по вкусу. Калорийность: 491, 60 ккал в 100 граммах продукта.
В соус майонез входят скоропортящиеся продукты, поэтому употреблять его нужно в течение непродолжительного времени (от нескольких дней до 1 недели).
В целях увеличения срока реализации производители майонеза используют консерванты.
В таком случае этот продукт уже нельзя отнести в категорию «Здоровое питание».
Майонез, рецепт которого безопасно могут употреблять дети и взрослые, можно просто и вкусно приготовить дома, отнеся его в категорию «Здоровое питание».
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Проверено редакцией