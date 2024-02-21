От них в восторге все. Вкусные и сытные горячие бутерброды: простой и быстрый рецепт

Что такое бутерброд? Ответить на данный вопрос сможет любой человек, но верно ли. Для многих бутерброд это булка с сыром, колбасой, помидорами и другими сытными ингредиентами. Однако, изначально бутерброд — это булка со сливочным маслом.

Впервые бутерброды стали делать представители знати в XVI веке. Это был первый легкий прием пищи. В XVIII веке врачи рекомендовали бутерброды к употреблению, так как они полезны для желудка.

Сейчас бутерброды наоборот, считаются вредной пищей, так как мы ушли от привычной пышной булки и масла.

Иногда можно себя побаловать вредными бутербродами.

Ингредиенты для горячих бутербродов:

Колбаса — 150 г;

Перец сладкий — 1 шт.;

Помидор — 2 шт.;

Сыр — 150 г;

Чеснок — 2 зубчика;

Майонез — 2 ст.л.;

Соль — ½ ч.л.;

Хлеб белый — 7 ломтика.

Приготовление горячих бутербродов:

Нарезаем маленьким кубиком колбасу, сладкий очищенный перец и помидор. Смешиваем колбасу, перец и помидор, добавляем майонез.

Пропускаем в начинку через пресс чеснок, солим и перемешиваем. Кладем ломтики хлеба на противень, застеленный пергаментом.

На хлеб выкладываем начинку.

Натираем на крупной терке сыр, посыпаем им верхушку начинки.

Выпекаем бутерброды 15 минут при 180 градусах.

Рекомендуем перед выпеканием посыпать бутерброды орегано.

Получаются горячие сытные бутерброды на завтрак.