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От них в восторге все. Вкусные и сытные горячие бутерброды: простой и быстрый рецепт

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От них в восторге все. Вкусные и сытные горячие бутерброды: простой и быстрый рецепт

Что такое бутерброд? Ответить на данный вопрос сможет любой человек, но верно ли. Для многих бутерброд это булка с сыром, колбасой, помидорами и другими сытными ингредиентами. Однако, изначально бутерброд — это булка со сливочным маслом.

Впервые бутерброды стали делать представители знати в XVI веке. Это был первый легкий прием пищи. В XVIII веке врачи рекомендовали бутерброды к употреблению, так как они полезны для желудка.

Сейчас бутерброды наоборот, считаются вредной пищей, так как мы ушли от привычной пышной булки и масла.

Иногда можно себя побаловать вредными бутербродами.

Ингредиенты для горячих бутербродов:

  • Колбаса — 150 г;
  • Перец сладкий — 1 шт.;
  • Помидор — 2 шт.;
  • Сыр — 150 г;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Майонез — 2 ст.л.;
  • Соль — ½ ч.л.;
  • Хлеб белый — 7 ломтика.

Приготовление горячих бутербродов:

Нарезаем маленьким кубиком колбасу, сладкий очищенный перец и помидор. Смешиваем колбасу, перец и помидор, добавляем майонез.

Пропускаем в начинку через пресс чеснок, солим и перемешиваем. Кладем ломтики хлеба на противень, застеленный пергаментом.

На хлеб выкладываем начинку.

Натираем на крупной терке сыр, посыпаем им верхушку начинки.

От них в восторге все. Вкусные и сытные горячие бутерброды: простой и быстрый рецепт

Выпекаем бутерброды 15 минут при 180 градусах.

От них в восторге все. Вкусные и сытные горячие бутерброды: простой и быстрый рецепт

Рекомендуем перед выпеканием посыпать бутерброды орегано.

От них в восторге все. Вкусные и сытные горячие бутерброды: простой и быстрый рецепт

Получаются горячие сытные бутерброды на завтрак.

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